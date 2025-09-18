Nâng cấp cửa khẩu, xây thêm cầu: Thái Lan - Lào bắt tay 'đại tu' biên giới, kỳ vọng giao thương 11 tỷ USD

Tờ Khaosod (Thái Lan) ngày 18/9 đưa tin, Tổng cục trưởng Cục Đàm phán Thương mại Thái Lan Chotima Iemsawasdikul đã tiết lộ kế hoạch sau cuộc họp lần thứ 8 về Kế hoạch hợp tác Thái Lan - Lào ở cấp quan chức cấp cao diễn ra vào ngày 10/9. Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của người đồng cấp Lào từ Cục Đàm phán và Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Công thương Lào.

Theo bà Chotima, cả hai nước đều cam kết thúc đẩy giao thương và mở rộng hợp tác thương mại xuyên biên giới và quá cảnh để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, vận tải và du lịch giữa hai quốc gia.

Trạm kiểm soát hải quan Nong Khai (Thái Lan) cách thủ đô Vientiane của Lào 20 km. Ảnh: Khaosod

Các lĩnh vực hợp tác chính

Tổng cục trưởng Cục Đàm phán Thương mại Thái Lan cho biết, quan hệ đối tác song phương sẽ tập trung vào một số sáng kiến chiến lược, bao gồm nâng cấp các trạm kiểm soát biên giới của Lào theo tiêu chuẩn của Thái Lan, cải thiện giao thông và đi lại xuyên biên giới cho người dân địa phương và du khách quốc tế, đồng thời mở lại các cửa khẩu biên giới bổ sung đã bị đóng cửa trong thời gian COVID-19 để thúc đẩy nền kinh tế biên giới và giảm chi phí cũng như thời gian vận chuyển.

Các lĩnh vực ưu tiên khác bao gồm thúc đẩy đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt, đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt bao gồm cầu hữu nghị và cầu đường sắt mới, tăng cường du lịch Thái Lan - Lào và thúc đẩy sử dụng tiền tệ địa phương trong thương mại giữa hai nước.

Sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân

Theo bà Chotima, hai bên cũng nhất trí tổ chức song song một cuộc họp khu vực kinh tế tư nhân bên lề hội nghị cấp bộ trưởng để tạo cơ hội kết nối cho doanh nghiệp và xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh mới. Sáng kiến này nhằm mục đích kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Lào và giúp cả hai nước hướng tới thương mại số và nền kinh tế số khu vực.

Cầu hữu nghị Thái Lan - Lào thứ 5, nối tỉnh Bueng Kan (Thái Lan) với tỉnh Bolikhamxay (Lào). Ảnh: Khaosod

Quan hệ thương mại hiện tại

Khaosod đưa tin, Lào hiện là đối tác thương mại biên giới lớn thứ hai của Thái Lan, sau Malaysia, và là đối tác thương mại lớn thứ bảy trong ASEAN của Thái Lan; trong khi Thái Lan là đối tác thương mại số 1 và là nhà đầu tư lớn thứ hai của Lào.

Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,29 tỷ USD, trong đó Thái Lan xuất khẩu 4,92 tỷ USD hàng hóa sang Lào và nhập khẩu 3,36 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan bao gồm dầu diesel, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, đường trắng, khoáng sản và nhiên liệu, và ô tô.

Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Lào bao gồm điện, rau và chế phẩm từ rau, điốt, bóng bán dẫn và thiết bị bán dẫn, phân bón và thiết bị truyền dẫn nghe nhìn.