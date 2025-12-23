Đầu tháng âm nên ăn gì để cả tháng làm đâu trôi đó? Không phải mê tín mà là cách người xưa giữ nhịp sống ổn định

Người ta hay nói vui: "Đầu tháng mà bụng dạ êm ả thì công việc cũng đỡ trắc trở hơn". Không hẳn vì mê tín, mà vì bữa ăn đầu tháng thường đặt nhịp cho cả chuỗi ngày sau đó.

Sau những ngày ăn uống thất thường, tiệc tùng, đồ nhanh – mâm cơm đầu tháng nếu đủ gọn gàng, dễ ăn, dễ chịu thì tự nhiên tâm lý cũng nhẹ hơn, làm việc gì cũng không thấy bị "vướng".

1. Cơm trắng – món mặn quen: Đơn giản mà dễ vào guồng

Đầu tháng không cần bày biện cầu kỳ. Nhiều gia đình chọn kiểu cơm trắng, 1 món mặn, 1 món rau, bát canh, ăn vừa đủ no.

Ảnh minh họa

Gợi ý món:

Thịt kho trứng nhạt

Cá kho tộ, cá thu kho cà

Sườn rim mặn ngọt nhẹ

Trứng chiên, trứng hấp

Những món quen này tạo cảm giác ổn định, ít xáo trộn, ăn vào không phải nghĩ nhiều đúng kiểu "ăn để bắt đầu lại".

2. Món luộc – hấp: Ăn nhẹ nhưng vẫn thấy ngon

Ảnh minh họa

Đầu tháng, nhiều nhà ưu tiên món luộc – hấp, không phải kiêng khem mà vì… dễ ăn.

Gợi ý:

Gà luộc chấm muối tiêu chanh

Thịt ba chỉ luộc cuốn rau sống

Cá hấp gừng, cá hấp xì dầu

Rau muống luộc, bông cải luộc

Ăn mấy món này, bụng không nặng, người không ì. Dân gian hay nói vui: "Ăn luộc đầu tháng cho mọi việc trôi tuột theo". Món luộc giữ nguyên chất, vị ngọt tự nhiên của thực phẩm, ăn vào cơ thể dễ chịu, thư thái, tâm lý cũng sẽ thoải mái theo.

3. Một bát canh nóng: Nhẹ bụng, tròn bữa

Canh gần như là món không thể thiếu trong mâm cơm đầu tháng. Không cần cầu kỳ, chỉ cần nước trong, vị thanh.

Gợi ý:

Canh rau ngót thịt băm

Canh bí đỏ hầm xương

Canh cải nấu tôm

Canh rong biển trứng

Bát canh nóng giúp bữa ăn êm lại, ăn xong thấy người dịu đi, không vội vàng.

Ảnh minh họa

4. Tránh món quá nặng mùi, quá kích thích

Đầu tháng, nhiều người có thói quen tránh món: Quá cay, quá mặn, mùi nồng gắt

Không phải kiêng kỵ cứng nhắc, mà vì những món này dễ gây khó chịu, khiến bữa ăn mất đi sự thoải mái vốn có.

5. Ăn chậm, ăn cùng nhau: Điều nhỏ nhưng rất quan trọng

Quan trọng hơn món ăn, chính là cách ăn. Một bữa cơm đầu tháng đủ chậm, đủ yên – dù món đơn giản vẫn tạo cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Người làm việc gì cũng vậy, khi tâm không rối, việc dễ trôi hơn.

Phong thủy gọi trạng thái đó là "thuận khí", còn khoa học thì gọi là tâm lý tích cực. Khi bữa ăn mang lại cảm giác ổn định, con người cũng bước vào công việc với tinh thần nhẹ nhàng hơn.

Mâm cơm đầu tháng không làm ra tiền, nhưng giúp mình không tự làm khó mình. Không có món ăn nào bảo đảm may mắn cả tháng. Nhưng một mâm cơm đầu tháng dễ ăn, dễ chịu giúp mình vào guồng nhẹ nhàng hơn.

Người xưa mượn mâm cơm để nhắc nhau sống đều, sống chậm. Còn bây giờ, nhiều người nhận ra: đôi khi cả tháng trôi êm hay không, bắt đầu từ chính bữa cơm đầu tiên.