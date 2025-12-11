Dầu Nga, Iran giá rẻ tràn ngập thị trường, dầu của nền kinh tế hơn 80 tỷ USD bị khách châu Á ép giá mạnh, chiết khấu lên tới 15 USD/thùng

Các khách mua dầu tại châu Á đang đòi chiết khấu sâu đối với dầu thô Venezuela khi thị trường tràn ngập nguồn cung dầu từ Nga và Iran, đồng thời rủi ro bốc hàng tại Venezuela tăng cao do Mỹ gia tăng hiện diện quân sự ở Caribe, Reuters dẫn lời các nhà giao dịch và nguồn tin thị trường cho biết.

Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã tịch thu một tàu chở dầu liên quan đến các lô hàng của Venezuela. Dù vậy, Venezuela, với GDP 82,7 tỷ USD (theo IMF), vẫn tăng xuất khẩu trong năm nay so với 2024, ngay cả khi Mỹ siết áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro. Trước khi có thông báo tịch thu, dữ liệu giám sát tàu cho thấy dòng chảy dầu của Venezuela chưa bị quân đội Mỹ can thiệp trực tiếp.

Khối lượng xuất khẩu tăng nhờ nỗ lực của công ty dầu khí quốc doanh PDVSA. Tuy nhiên, giá dầu nặng của Venezuela chịu áp lực mạnh hơn do chất lượng kém và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nguồn tin cho biết PDVSA “gần như không còn quyền đàm phán”. Trung Quốc – khách hàng lớn nhất – đang có nguồn cung dầu Nga và Iran rẻ và dồi dào, buộc PDVSA phải giảm giá mạnh. Mức chiết khấu cho dầu Venezuela hiện gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Một nhà giao dịch nói: “Họ phải chấp nhận mức giá thấp vì rủi ro cho tàu chở dầu khi vào các cảng gần khu vực có tàu hải quân Mỹ”.

Vài tuần gần đây, một số nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc hầu như không còn mặn mà với loại dầu Merey chủ lực của Venezuela ngay cả khi mức chiết khấu 14 USD/thùng so với dầu Brent. Một lô hàng giao đầu năm 2026 thậm chí được bán với mức chiết khấu 15 USD/thùng, trong khi cuối năm ngoái mức chiết khấu chỉ 5–8 USD/thùng.

Năm nay, 55–90% dầu Venezuela xuất sang Trung Quốc, tăng so với mức 40–60% năm ngoái. Trong tháng 11, Venezuela vận chuyển khoảng 746.000 thùng/ngày sang Trung Quốc, theo dữ liệu theo dõi tàu.

Tuần trước, Bộ trưởng Dầu mỏ Delcy Rodriguez cho biết sản lượng dầu Venezuela đạt 1,17 triệu thùng/ngày trong tháng 11.

Xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 11 tăng nhẹ lên khoảng 921.000 thùng/ngày, mức cao thứ 3 trong năm. Nhập khẩu nhiên liệu tăng gấp đôi lên 167.000 thùng/ngày.

Chevron – đối tác của PDVSA – đã tăng lượng dầu xuất sang Mỹ lên 150.000 thùng/ngày trong tháng 11, đồng thời cung cấp thêm naphta để pha loãng dầu siêu nặng. Nhập khẩu naphta, bao gồm từ Nga, giúp PDVSA duy trì lượng chất pha loãng để đảm bảo xuất khẩu ổn định trong thời gian tới.

Tuy nhiên, chi phí vận chuyển dầu Venezuela tăng mạnh khi các chủ tàu áp dụng “điều khoản chiến tranh” (war clause) vào hợp đồng, nhằm tránh rủi ro bị trì hoãn, gián đoạn hoặc nguy cơ tàu bị Mỹ bắt giữ gần vùng biển Venezuela. Điều khoản này cho phép tàu đổi tuyến, xả hàng tại cảng an toàn hơn, hoặc hủy chuyến trong khu vực có nguy cơ xung đột.

Các điều khoản này làm chi phí vận tải sang châu Á tăng vọt, buộc PDVSA phải tăng chiết khấu sâu hơn nữa để đẩy hàng, các nguồn tin cho biết.

