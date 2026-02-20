* Dưới đây là một bài tâm sự nhận được khá nhiều sự chú ý trên trang Sohu (Trung Quốc). Bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả.

Trong tiếng pháo đêm giao thừa, tiền lì xì không đơn thuần là những tờ tiền nằm trong bao lì xì đỏ, mà còn là bài học đầu đời về tiền bạc mà cha mẹ dành cho con cái. Khi đôi mắt trẻ sáng bừng lúc nhận phong bao, một lời nói, một cử chỉ của cha mẹ đều đang lặng lẽ nhào nặn nên thế giới quan của trẻ.

Tiền lì xì là một món đồ chơi để phung phí, hay là món quà cần được trân trọng? Là thứ để hưởng thụ cá nhân, hay là niềm vui để sẻ chia? Những lựa chọn đó đều sẽ phần nào quyết định cách đứa trẻ đối đãi với tiền bạc khi trưởng thành.

Hồi tôi còn nhỏ, sau khi nhận lì xì, mẹ thường dắt tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, dùng bút chì ghi lại nguồn gốc của từng khoản tiền vào cuốn sổ tay. Mẹ bảo: "Đây là của cậu cho, kia là của cô cho, mình ghi lại để năm sau nhà họ có chuyện vui, nhà mình cũng phải nhớ đến".

Những con số nguệch ngoạc ấy không phải là sổ sách lạnh lẽo, mà là bài học về lòng biết ơn và sự tử tế trong cách đối nhân xử thế. Sau này tôi mới hiểu, tiền lì xì không phải là "tự nhiên mà có". Đằng sau mỗi phong bao là sự quan tâm của người thân, là thứ cần được đón nhận một cách trịnh trọng.

Cách làm của cha tôi lại khác. Ông chia tiền lì xì của tôi thành nhiều phần: một phần để tôi tự chi tiêu mua đồ chơi hoặc quà vặt yêu thích; một phần gửi tiết kiệm để dành cho việc học đại học và một phần dùng để mua nhu yếu phẩm tặng cho một cụ bà neo đơn già yếu ở cùng khu phố.

Có lần tôi lầm bầm: "Tiền của con, sao lại phải cho người khác?". Cha ngồi xuống, chỉ vào mấy chú mèo hoang ngoài cửa sổ và nói: "Con nhìn kìa, những chú mèo đó cũng cần hơi ấm chứ? Nếu mình có dư một chút, mình có thể giúp chúng có cái ăn". Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi hiểu ra tiền bạc không chỉ là công cụ thỏa mãn bản thân, mà còn là nhịp cầu dẫn lối sự lương thiện.

Tôi nhớ có năm Tết, cậu bạn hàng xóm khoe chiếc xe ô tô đồ chơi đời mới nhất mua bằng tiền lì xì, tôi thèm lắm nên về nhà đòi mua cho bằng được. Mẹ không từ chối thẳng thừng, mà lấy cuốn sổ ra bảo tôi tính toán xem sau khi mua ô tô, số tiền còn lại có đủ mua sách mới và đóng phí học lớp năng khiếu không. Tôi bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu, khi phát hiện tiền không đủ, mẹ cười bảo: "Tiền giống như một chiếc bánh ngọt vậy, cắt cho chỗ này thì chỗ kia sẽ ít đi. Con phải học cách chia bánh cho những nơi cần thiết nhất".

Từ đó về sau, trước khi mua gì tôi đều tự hỏi: Đây là thứ mình "muốn" hay là thứ mình "cần"? Thói quen này giúp tôi luôn giữ được sự tỉnh táo trước những cám dỗ vật chất khi trưởng thành.

Giờ đây, khi đã làm mẹ, năm nào tôi cũng cùng con sắp xếp lại tiền lì xì. Chúng tôi chia tiền thành ba phần: "Quỹ ước mơ", "Heo đất tiết kiệm" và "Túi yêu thương", để con tự quyết định mục đích sử dụng. Có lần, con dùng hết số tiền trong "Túi yêu thương" để mua kẹo tặng các bạn ở trường mẫu giáo. Lúc về nhà, mắt con sáng rực: "Mẹ ơi, các bạn ăn kẹo cười tươi lắm, con còn vui hơn cả lúc được mua đồ chơi!".

Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra thái độ của cha mẹ đối với tiền lì xì thực sự ẩn chứa tương lai của con trẻ. Những bài học về trách nhiệm, sự sẻ chia và kỹ năng lựa chọn sẽ giúp trẻ đối mặt với tiền bạc bằng cả trí tuệ lẫn trái tim ấm áp.

Số tiền trong phong bao có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng ý nghĩa mà cha mẹ gửi gắm vào đó sẽ theo con suốt cuộc đời. Khi chúng ta trao cho con một tư duy đúng đắn về tiền bạc, thứ con nhận được chính là khối tài sản vô giá dùng mãi không cạn.