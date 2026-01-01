Đầu năm 2026, giá vàng nhẫn có nơi vượt xa vàng miếng SJC

Sáng 1-1-2026, giá vàng miếng SJC được các công ty thông báo giao dịch mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm nay.

Giá vàng miếng SJC đang ở mức thấp nhất trong khoảng 5 tuần qua. Chỉ trong vài ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC mất tới 7 triệu đồng – giảm sốc so với vùng đỉnh.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% có sự cách biệt đáng kể giữa các thương hiệu.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 145,9 triệu đồng/lượng, bán ra 149 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Tuy nhiên, tại nhiều thương hiệu khác, vàng nhẫn đủ loại giá.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn mua vào 149 triệu đồng/lượng, bán ra 152 triệu đồng/lượng – cao hơn vàng nhẫn SJC khoảng 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đang rất cao và bỏ xa cả vàng miếng SJC. Cụ thể, nhẫn tròn trơn thương hiệu này mua vào 152 triệu đồng, bán ra tới 155 triệu đồng mỗi lượng. Mức giá này cao hơn vàng miếng SJC hơn 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang ở mức thấp nhất trong nhiều tuần qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt năm 2025 ở mức 4.319 USD/ounce, giảm khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước. Chỉ trong vài ngày, giá vàng mất hàng trăm USD khi nhà đầu tư chốt lời cuối năm.

Đồng USD phục hồi cũng khiến giá vàng đi xuống. Chỉ số đồng USD (DXY Index) đang được giao dịch ở mức 98,28 điểm, lên mức cao nhất trong 1 tuần qua.

Trả lời trên Kitco, bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, cho rằng dù ngày càng có nhiều lo ngại rằng đợt tăng giá vàng năm nay đã đẩy thị trường vào vùng quá mua, kim loại quý vẫn khó giảm mạnh vào năm 2026. Động lực chính tới từ nhu cầu mua vào vàng của các ngân hàng trung ương – xu hướng kéo dài từ năm 2022 tới nay và dự báo sẽ duy trì mạnh trong năm 2026.

"Nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước và nhu cầu đầu tư có thể đẩy giá vàng lên 5.000 USD/ounce vào năm 2026" - bà Chantelle Schieven dự báo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn khoảng 137,4 triệu đồng/lượng.