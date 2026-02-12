Dầu mỏ dần bị quay lưng, Nga vẫn mở toang cửa, sẵn sàng tiếp nhận ‘không giới hạn’ người lao động của nước này, giải quyết thiếu hụt trầm trọng

Một nhóm đàn ông Ấn Độ với vẻ mặt mệt mỏi, tay xách túi thể thao, xếp hàng tại khu kiểm soát hộ chiếu ở một sân bay đông đúc tại Moscow vào một buổi tối gần đây. Họ bay hơn 4.300 km và quá cảnh tại Uzbekistan để sang Nga tìm việc làm.

“Tôi có hợp đồng một năm, làm trong lĩnh vực xử lý rác thải, thu nhập tốt”, Ajit - một người trong nhóm nói bằng tiếng Anh.

Theo các cơ quan chức năng, Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ít nhất 2,3 triệu lao động ngay hiện tại. Tình trạng này trầm trọng hơn do áp lực từ cuộc xung đột tại Ukraine. Nguồn lao động nước ngoài truyền thống của Nga là các nước Trung Á hiện không thể bù đắp sự thiếu hụt. Moscow đang tìm đến một nguồn lao động mới là Ấn Độ.

Dòng người Ấn Độ đổ đến Nga

Năm 2021, tức một năm trước khi Nga đưa quân vào Ukraine, khoảng 5.000 giấy phép lao động được cấp cho công dân Ấn Độ. Năm ngoái, gần 72.000 giấy phép được phê duyệt cho người Ấn Độ. Con số này tương đương gần 1/3 tổng hạn ngạch lao động nhập cư có visa trong năm.

“Hiện tại, lao động người Ấn Độ là nhóm phổ biến nhất”, ông Alexei Filipenkov, giám đốc công ty chuyên tuyển dụng lao động Ấn Độ, cho biết.

Ông nói lao động từ các nước Trung Á, vốn không cần visa, đã giảm sút. Tuy nhiên, số liệu chính thức cho thấy họ vẫn chiếm đa số trong khoảng 2,3 triệu lao động nước ngoài hợp pháp không cần visa tại Nga trong năm ngoái.

Đồng rúp suy yếu, luật di cư siết chặt và các phát ngôn ngày càng gay gắt từ giới chính trị Nga đã làm giảm số lượng lao động Trung Á. Điều này khiến Moscow tăng hạn ngạch visa cho lao động từ các quốc gia khác.

Việc lựa chọn Ấn Độ là nguồn lao động phổ thông phản ánh mối quan hệ quốc phòng và kinh tế chặt chẽ giữa Moscow và New Delhi.

Ấn Độ đã mua dầu Nga với giá chiết khấu, trong bối cảnh Moscow khó bán dầu sang nơi khác do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trước sức ép từ Mỹ.

Tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký một thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Ấn Độ làm việc tại Nga. Khi đó, Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov cho biết Nga có thể tiếp nhận “số lượng không giới hạn” lao động Ấn Độ.

Ông nói ít nhất 800.000 lao động cần cho ngành sản xuất và thêm 1,5 triệu lao động cho các lĩnh vực dịch vụ và xây dựng.

Người Ấn Độ tại các nhà máy, nông trại Nga

Công ty dệt may Brera Intex tại Moscow đã tuyển khoảng 10 lao động từ Nam Á, bao gồm người Ấn Độ, để may rèm cửa và ga trải giường.

Ngồi bên máy may, Gaurav, 23 tuổi, cho biết anh đã làm việc tại Nga 3 tháng. “Tôi được bảo sang đây vì công việc và thu nhập tốt. Cuộc sống ở Nga rất tốt”, anh nói.

Bà Olga Lugovskaya, chủ công ty, cho biết với sự hỗ trợ của mẫu hướng dẫn và giám sát, các lao động này đã nhanh chóng bắt nhịp công việc.

“Một số người thậm chí còn không biết bật máy may. Nhưng sau 2-3 tháng, tôi có thể tin tưởng họ hoàn thiện một sản phẩm đạt yêu cầu”, bà nói.

Tại trang trại Sergiyevsky ở ngoại ô Moscow, lao động Ấn Độ cũng được thuê để sơ chế và đóng gói rau củ. Mức lương trung bình khoảng 50.000 rúp mỗi tháng, tương đương 660 USD. Trang trại cho biết người địa phương không chấp nhận làm việc với mức lương này.

“Tôi đã làm việc ở đây, tại Sergiyevsky, được 1 năm”, Sahil, 23 tuổi, đến từ vùng Punjab của Ấn Độ, cho biết.

Áp lực từ Mỹ buộc Ấn Độ dừng mua dầu Nga có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiếp nhận lao động Ấn Độ của Moscow. Tổng thống Donald Trump đã liên hệ vấn đề này với một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ được công bố trong tháng này.

Hiện chưa rõ New Delhi sẽ điều chỉnh hoạt động mua dầu ra sao. Trong khi đó, Moscow bác bỏ những lo ngại về căng thẳng liên quan vấn đề này.

Theo Reuters