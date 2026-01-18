Đau lòng nhất hôm nay: Bé sơ sinh bị đoàn phim hành hạ nhiều giờ khiến 60 triệu người phẫn nộ

Ngày 18/1, Sina đưa tin nữ diễn viên Dương Nhuận đã chia sẻ một đoạn video hậu trường bộ phim cô tham gia, trong đó có hình ảnh một bé sơ sinh chưa tới một tuổi bị dầm mưa trong cảnh quay.

Theo Dương Nhuận miêu tả thì đoàn phim dùng xe cứu hỏa phun nước với khối lượng lớn, chiếc ô lại nhỏ và để đảm bảo cảnh quay thì không thể che cho cả em bé được mẹ địu phía sau. Biện pháp đúng phải là dùng đạo cụ thay thế cho em bé, nhưng đoàn phim không muốn làm chậm trễ tiến độ vì vậy bất chấp sức khỏe và sự an toàn của trẻ sơ sinh.

Bé sơ sinh dầm mưa nhiều tiếng chỉ kiếm được khoảng 3 triệu đồng

Theo Dương Nhuận thù lao cho bé chỉ có 800 tệ. "Đứa bé khóc vì bị dầm mưa quá lâu, khóc đến mức rách cả cổ họng! Thật sự không nói nổi, phim ngắn rất nhiều phân đoạn đều là hành phụ nữ hành trẻ con, nhưng diễn viên bọn tôi cơm ăn bằng miệng, chẳng thể không nhận vai. Nhưng tôi chấp nhận là vì "nghề nghiệp", chứ không thể chấp nhận một đứa trẻ sơ sinh cũng phải đánh đổi như thế", "Không biết đứa bé trong video sau đó có bị tê liệt không, không khóc không nháo, cảm xúc rất ổn định, có lẽ đã chấp nhận tất cả rồi", Dương Nhuận đau xót.

Nữ diễn viên còn chia sẻ một trải nghiệm đóng phim cùng trẻ con khác, khi gia đình chấp thuận để đoàn phim làm đặt con vào một chiếc xe rác thật, không đảm bảo vệ sinh. Sau khi kết thúc cảnh quay đã là 12 giờ đêm, nhưng bố của đứa trẻ cho biết còn phải chạy đến địa điểm tiếp theo.

Trước đó, cư dân mạng cũng phẫn nộ khi gia đình sao nhí Lưu Tinh Thần chấp nhận để cô bé mới 10 tuổi đóng cảnh tình cảm, kết hôn sinh con với nam diễn viên Cận Vượng đã 28 tuổi. Bộ phim sau đó ngay lập tức bị gỡ bỏ vì nội dung phản cảm, cổ xúy tảo hôn ấu dâm, đem lại những tác hại xấu nặng nề.

Bộ phim Ép Cá Chép May Mắn Gả Cho Diêm Vương Tướng Quân, Vận May Của Tướng Phủ Bị Chặt Đứt có nội dung nữ chính 7 tuổi kết hôn, 14 tuổi sinh con khiến khán giả ghê sợ

Vào ngày 8/1, Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã đưa ta thông báo Hướng dẫn quản lý phim ngắn dành cho trẻ em, trong đó yêu cầu cần có chữ ký đồng ý của người giám hộ trước khi quay phim có sự tham gia của trẻ em. Đồng thời, trong quá trình quay cần đảm bảo an toàn, tâm lý khỏe mạnh, các diễn viên nhí cũng phải nhận được sự giáo dục bắt buộc về quyền lợi của mình. Không được giao cho diễn viên nhí khối lượng quay phim quá tải và không được phép diễn các cảnh bạo lực, kinh dị, hoặc những tình tiết gây xúc động vượt quá khả năng thể chất và tinh thần của các em.

Tuy nhiên, để thu hút người xem, các nhà sản xuất thể loại phim ngắn của Trung Quốc luôn tích các yếu tố hành hạ trẻ em, đánh đập để tạo nên cảm xúc thương xót, phẫn nộ trong lòng khán giả.

Vụ việc này cũng phản ánh những lo ngại tiềm ẩn đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp phim ngắn. Chu kỳ sản xuất ngắn, áp lực chi phí cao và sự cạnh tranh khốc liệt của phim ngắn tạo nên một logic sản xuất "ưu tiên tốc độ". Nhà sản xuất không quan tâm sức khỏe diễn viên nhí, không chuẩn bị sẵn đạo cụ thay thế mà ép buộc trẻ sơ sinh dầm mưa nhiều giờ, nằm trên đất hoặc trên xe rác.