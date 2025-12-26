Đau lòng nhất Giáng sinh: Nữ diễn viên bị bạn trai đâm chết ở tuổi 26, để lại con trai chỉ mới 3 tuổi

Tối 25/12, tờ Yahoo News cho hay nữ diễn viên người Mỹ Imani Smith đã bị đâm chết tại 1 căn nhà ở Edison thuộc bang New Jersey. Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26 và để lại 1 cậu con trai chỉ mới 3 tuổi. Tin buồn đến vào đúng vào dịp lễ Giáng sinh ở Mỹ, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Theo nguồn tin, cảnh sát đã ập tới hiện trường sau khi nhận được 1 cuộc gọi thông báo về vụ đâm chém người đặc biệt nghiêm trọng. Khi tới nơi, lực lượng chức năng phát hiện Imani Smith bị thương nặng với nhiều vết dao đâm trên người. Nữ nghệ sĩ trẻ sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đại học Robert Wood Johnson. Tại đây, dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng sao nhí 1 thời đã không qua khỏi.

Imani Smith bị đâm chết vào đúng dịp Giáng sinh ở Mỹ khi chỉ mới 26 tuổi. Ảnh: People

Nữ diễn viên ra đi mãi mãi, để lại con trai mới 3 tuổi. Ảnh: People và Facebook nhân vật

Danh tính nghi phạm ra tay sát hại nữ diễn viên xấu số cũng đã được công bố trên các phương tiện truyền thông. Theo đó, nghi phạm chính là người đàn ông 35 tuổi có tên Jordan D. Jackson-Small. Theo thông tin ban đầu, người này là bạn trai của Imani Smith. Jordan D. Jackson-Small hiện bị tạm giữ và đang chờ thẩm vấn. Hiện tại, người đàn ông này đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc bao gồm giết người cấp độ 1, gây nguy hiểm cho trẻ em cấp độ 2, tàng trữ vũ khí với động cơ trái pháp luật cấp độ 3 và tàng trữ vũ khí trái phép cấp độ 4.

Bà Kira Helper - dì của Imani Smith, đã đưa thông tin của cố nghệ sĩ lên trang gây quỹ GoFundMe nhằm thu hút những khoản đóng góp để hỗ trợ cho gia quyến. Số tiền quyên góp được sẽ dùng để chi trả những chi phí trong tang lễ Imani Smith, hỗ trợ chi phí chăm sóc cho con trai của cố diễn viên,...

Trên trang gây quỹ GoFundMe, người thân của Imani Smith bày tỏ: "Imani vốn còn cả 1 tương lai ở phía trước. Cô ấy là 1 người năng động hoạt bát, giàu tình cảm và vô cùng tài năng. Imani thực sự là 1 người nghệ sĩ rất đa tài. Vai diễn của Imani trong vở nhạc kịch Vua Sư Tử chính là sự phản chiếu của niềm vui, sự sáng tạo mà cô ấy mang đến cho thế giới này".

Imani Smith xuất thân là sao nhí, nhận được nhiều tình cảm của công chúng khi đảm nhận vai diễn Nala trong vở nhạc kịch Vua Sư Tử trên sân khấu Broadway trong giai đoạn từ 2011-2012. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khi vẫn còn cả 1 tương lai rực rỡ, đáng mong chờ ở phía trước đã khiến công chúng không khỏi xót xa, thương tiếc.