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Đau lòng nam sinh lớp 10 bị nước lũ cuốn trôi tại Quảng Trị

Phạm Trang (t/h)
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Một nam sinh lớp 10 ở Quảng Trị bị nước lũ cuốn mất tích khi cùng hai người bạn vào suối Vực Trô, thôn Khe Gát, hái củi.

Theo thông tin từ báo Tin tức, chiều tối 20/9, lãnh đạo UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương tìm kiếm một nam sinh lớp 10 không may bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực suối Vực Trô, thôn Khe Gát.

Nạn nhân là em Nguyễn Gia Hưng (sinh năm 2011), học sinh lớp 10A, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, xã Phong Nha, Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, em Hưng cùng hai người bạn vào khu vực suối Vực Trô, thuộc thôn Khe Gát để hái củi. Trong lúc lội qua suối, do nước lũ dâng cao, chảy xiết, em Hưng không may bị dòng nước cuốn trôi.

Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam VOV cũng cho hay, một người bạn đi cùng chứng kiến sự việc và bơi ra tìm cách cứu H. nhưng do sức yếu, không thể tiếp cận nên đã bơi trở lại bờ, gọi người lớn đến hỗ trợ.

Đau lòng nam sinh lớp 10 ở Quảng Trị bị nước lũ cuốn trôi khi hái củi - Ảnh 1.

Người dân hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích (Ảnh: VOV)

Khoảng 15h30, lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ việc và triển khai tìm kiếm. Các lực lượng, trong đó có Công an tỉnh Quảng Trị cùng người dân địa phương tổ chức lặn tìm dọc khu vực suối và những vị trí có khả năng nạn nhân bị nước cuốn đến, đồng thời giăng lưới tại khu vực hạ lưu để hỗ trợ tìm kiếm.

Đau lòng nam sinh lớp 10 ở Quảng Trị bị nước lũ cuốn trôi khi hái củi - Ảnh 2.

Đến tối nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: VOV)

Chính quyền xã Phong Nha đã huy động khoảng 50 người tham gia tìm kiếm, trong đó có 5 đội thợ lặn. Được biết, gia đình em H. hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em nuôi 4 người con.


Tags

Quảng Trị

nước lũ

mất tích

trường trung học phổ thông

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