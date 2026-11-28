Con gái đang ở tuổi dậy thì, còn những dòng chữ đọc được khiến chị vừa buồn, vừa sốc, vừa tự hỏi liệu cách mình nuôi dạy con có vấn đề gì hay không.

Mới đây, một người mẹ chia sẻ câu chuyện khiến chị vô cùng đau lòng khi vô tình đọc được nhật ký của con gái 12 tuổi. Trong những trang viết của cô bé, gần như trang nào cũng thể hiện sự ghét bỏ mẹ, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề, xưng hô “mày/tao” khi nhắc đến mẹ.

Những lời lẽ trong nhật ký không chỉ xoay quanh việc bị cấm sử dụng điện thoại hay thường xuyên bị giục học. Cô bé bày tỏ sự căm ghét, không muốn nói chuyện với mẹ, cho rằng mẹ không thấu hiểu mình thì mình cũng chẳng cần phải thấu hiểu mẹ. Con còn phản bác cách mẹ dạy dỗ, cho rằng mẹ không làm việc ở công ty lớn nào nhưng lại thích dạy đời, suốt ngày yêu cầu con phải học giỏi, trong khi có những người chỉ học trường bình thường vẫn có thể thành công.

Người mẹ cho biết, chị không biết phải làm gì tiếp theo. Con gái đang ở tuổi dậy thì, còn những dòng chữ đọc được khiến chị vừa buồn, vừa sốc, vừa tự hỏi liệu cách mình nuôi dạy con có vấn đề gì hay không.

Những dòng nhật ký gây sốc

Câu chuyện cùng hình ảnh cuốn nhật ký viết tay được chia sẻ khiến nhiều phụ huynh chú ý. Có người xót xa cho người mẹ khi những điều mình làm với mong muốn tốt cho con lại nhận về những lời lẽ như vậy. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nhật ký là nơi trẻ trút những cảm xúc chưa biết cách nói ra, và những dòng chữ ấy có thể là dấu hiệu cho thấy con đang cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ với mẹ.

“Mẹ cũng phải tự sửa đổi bản thân, không phải chỉ uốn nắn con”

Dưới bài đăng, một phụ huynh chia sẻ từng nhiều lần đọc được nhật ký của con. Lần gần nhất, khi chồng chị vô tình đọc được những dòng viết ấy, anh đã sốc vô cùng, đến tận bây giờ vẫn khó diễn tả cảm xúc mỗi khi nhớ lại. Sau sự việc, người mẹ bắt đầu nhìn lại những yêu cầu mình đặt ra cho con. Chị tự hỏi liệu có phải bản thân đang ép con sống theo một hình ảnh mình mong muốn, thay vì để con được lựa chọn điều mà con thực sự muốn. Chị cũng nhận ra có thể mình đang lo âu quá mức và vô tình lặp lại cách nuôi dạy của bố mẹ ngày trước.

Hiện tại, chị cố gắng đồng hành cùng con như một người bạn, đưa ra những lời khuyên vừa đủ để con tự tìm hiểu và lựa chọn, thay vì vạch sẵn kết quả phải đạt được. Thỉnh thoảng, chị hỏi con muốn tham gia hoạt động ngoại khóa nào, dành nhiều không gian hơn để con tự quyết định những điều phù hợp với sở thích.

Theo người mẹ, con đang ở tuổi dậy thì, có những chuyện hôm nay tưởng rất quan trọng nhưng ngày mai có thể đã thay đổi. Dù con có lúc khiến bố mẹ buồn lòng, đó vẫn là đứa trẻ mình sinh ra. Đồng hành cùng con trong giai đoạn này, bố mẹ cũng cần học cách thay đổi chính mình, chứ không phải chỉ chăm chăm uốn nắn con.

Cha mẹ nên thử sống nhẹ nhàng hơn, bớt đặt toàn bộ kỳ vọng và cảm xúc của mình vào con. Khi mẹ không còn quá căng thẳng, mẹ mới có thể đủ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề và tìm cách giải quyết.

Nhật ký là không gian riêng tư, nhưng những cảm xúc của con cũng cần được quan tâm

Một điều đáng suy nghĩ trong câu chuyện này là nhật ký vốn được xem như không gian riêng tư để trẻ ghi lại suy nghĩ, cảm xúc mà chưa sẵn sàng chia sẻ với người khác. Việc cha mẹ đọc được những dòng tâm sự ấy, dù vô tình hay cố ý, có thể khiến trẻ cảm thấy đời sống cá nhân của mình không được tôn trọng.

Ở tuổi dậy thì, khi nhu cầu có không gian riêng ngày càng lớn, trẻ càng cần được cha mẹ tôn trọng quyền riêng tư. Nếu không có lý do cấp thiết liên quan đến sự an toàn của con, người lớn không nên tự ý đọc nhật ký hay dùng những điều trẻ viết để chất vấn, trách phạt.

Tuy nhiên, tôn trọng riêng tư không có nghĩa là cha mẹ bỏ qua những cảm xúc tiêu cực của con. Ở tuổi 12, trẻ bắt đầu muốn tự quyết định nhiều hơn, có chính kiến riêng và không thích bị kiểm soát quá mức. Việc liên tục bị nhắc học, hạn chế điện thoại hay phải tuân theo những quy tắc do người lớn đặt ra có thể khiến trẻ cảm thấy bức bối, nhất là khi chưa được giải thích hoặc chưa có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình.

Thay vì chỉ đưa ra mệnh lệnh, bố mẹ có thể cùng con lập thời gian biểu, để con tham gia lựa chọn giờ học và giờ sử dụng điện thoại trong những giới hạn thống nhất. Khi được góp tiếng nói vào các quy tắc của gia đình, trẻ có thể cảm thấy mình được tôn trọng và có trách nhiệm hơn với lựa chọn của bản thân.

Một phụ huynh khác kể con mình 14 tuổi từng bị trầm cảm, tự làm đau bản thân và có hành vi gây nguy hiểm cho chính mình. Điều khiến chị sốc là con vẫn nói chuyện vui vẻ với gia đình, bạn bè, khiến bố mẹ không nhận ra sự mất kết nối đã diễn ra từ lúc nào. Chị chỉ mong có thể quay lại những năm tháng con còn nhỏ để gần con hơn, lắng nghe nhiều hơn và không bỏ lỡ những dấu hiệu cho thấy con đang gặp khó khăn.

Câu chuyện này cũng là lời nhắc rằng không phải lúc nào vẻ ngoài vui vẻ hay sự im lặng của trẻ cũng phản ánh đúng những gì con đang trải qua. Cha mẹ cần quan tâm đến những thay đổi trong cảm xúc, hành vi của con, chủ động tạo cơ hội trò chuyện và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp khi nhận thấy những dấu hiệu đáng lo ngại.

Mặt khác, những lời lẽ thiếu tôn trọng mẹ trong nhật ký cũng không nên được mặc nhiên chấp nhận chỉ vì con đang ở tuổi dậy thì. Trẻ có quyền tức giận, bất đồng và không đồng tình với cha mẹ, nhưng vẫn cần học cách thể hiện cảm xúc mà không xúc phạm người khác. Cha mẹ có thể điều chỉnh cách giao tiếp, giảm áp lực và tạo cơ hội để con bày tỏ, đồng thời vẫn giữ những giới hạn cần thiết trong gia đình.

Nuôi con tuổi dậy thì đôi khi là hành trình cả hai phía đều phải học cách hiểu nhau. Con cần học cách chịu trách nhiệm với cảm xúc và hành vi của mình; cha mẹ cũng cần học cách lắng nghe, tôn trọng sự trưởng thành của con mà không buông bỏ vai trò định hướng.