Đau lòng cho nữ diễn viên mắc ung thư giai đoạn 4, không còn khả năng điều trị

Đã có rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè nổi tiếng gửi lời động viên, nhắn nhủ đến nữ diễn viên này.

Trên Instagram, nữ diễn viên người Anh Lucy Davis thông báo rằng cô bị ung thư vú giai đoạn 4 và không còn có thể chữa trị. Tên tuổi Lucy Davis gắn liền với vai cô nhân viên lễ tân Dawn Tinsley trong loạt phim The Office từ năm 2001 đến 2003, đồng thời xuất hiện trong nhiều siêu phẩm điện ảnh như Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Giữa Bầy Xác Sống, Wonder Woman...

“Chào bạn bè! Tôi muốn chia sẻ một cái gì đó với các bạn, là tất cả những gì tôi đã giữ cho riêng mình trong một thời gian nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên giờ mới có thể chia sẻ. Một năm rưỡi trước, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 4, giờ này đã di căn đến xương của tôi” - Lucy Davis viết. Nữ diễn viên cho ung thư di căn đã lan đến cột sống, hông phải và xương sườn của cô, và đã quá muộn để hóa trị.

Lucy Davis thông báo bệnh tật qua Instagram. Ảnh: Instagram

Cô được biết đến với vai cô nhân viên lễ tân Dawn Tinsley trong loạt phim The Office từ năm 2001 đến 2003, đồng thời xuất hiện trong nhiều siêu phẩm điện ảnh như Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Giữa Bầy Xác Sống, Wonder Woman... Ảnh: Page Six

Nữ diễn viên 53 tuổi giải thích rằng ban đầu khối u của cô rất nhỏ, nên cô gần như không bận tâm đến việc kiểm tra nó. Lucy Davis cảnh báo mọi người đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào và hãy kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Cô tiếp tục: “Hiện tại, tôi đang cố gắng tận hưởng bất cứ điều gì có thể còn lại trong cuộc sống của mình theo cách thú vị nhất có thể. Tôi luôn thích tìm ra những khoảnh khắc tích cực trong bất cứ điều gì tiêu cực xảy ra”.

Nữ diễn viên đã học được rất nhiều kinh nghiệm khi chiến đấu với ung thư và cảm thấy biết ơn về điều đó. Hài hước là điều quan trọng nhất trong cuộc chiến này: “Tôi đã yêu cầu bạn bè và gia đình của tôi chế giễu tôi càng nhiều càng tốt (mà họ thực sự giỏi điều đó), và quan trọng nhất là không đối xử với tôi như một người bệnh. Không có gì có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn là bị đối xử như thể bạn không khỏe”.

Lucy Davis cảnh báo mọi người đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào và hãy kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Ảnh: Instagram

Lucy Davis nói rằng cô sẽ gặp chú chó quá cố Gracie của mình sớm hơn dự kiến, và cô chỉ rời bỏ cơ thể vật lý để linh hồn "về nhà". Nữ diễn viên nói nỗi đau buồn của gia đình khiến cô phiền lòng hơn cả sự đau đớn của chính mình. Dù thời gian không còn nhiều, nhưng cô mong có thể tiếp tục diễn xuất vì đó là 1 trong những niềm vui lớn nhất cuộc đời. Cuối cùng, Lucy Davis kết luận “Tôi không sợ bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Tôi đang chung sống bình yên với nó” và chúc cho những người chung cảnh ngộ những điều tốt đẹp nhất.

Đã có rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè nổi tiếng như nhà sản xuất Ricky Gervais, đạo diễn Edgar Wright, diễn viên Jenna Fischer, nhà báo Piers Morgan gửi lời động viên, nhắn nhủ đến Lucy Davis. Bên dưới bài đăng, họ cổ vũ nữ diễn viên và chúc cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Ảnh: Page Six

Đã có rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè nổi tiếng gửi lời động viên, nhắn nhủ đến nữ diễn viên này. Ảnh: Page Six

Lucy Davis sinh năm 1973, là con gái của nghệ sĩ hài nổi tiếng người Anh Jasper Carrott và bà Hazel Jackson. Cô theo học tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Italia Conti trước khi chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật. Lucy Davis bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1990 và nhanh chóng khẳng định được tên tuổi qua nhiều dự án nổi bật tại Anh lẫn quốc tế.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời tư của Lucy Davis trải qua nhiều biến cố về sức khỏe. Vào tháng 12/1997, nữ diễn viên phải trải qua một ca ghép thận sau khi được chẩn đoán mắc bệnh suy thận, với người hiến thận chính là mẹ ruột của cô. Trong quá trình hồi phục, cô cũng phát triển bệnh tiểu đường tuýp 1 và từng phải nhập viện điều trị vì vấn đề thận vào cuối năm 2005.

Về đời sống tình cảm, Lucy Davis từng kết hôn với nam diễn viên người xứ Wales Owain Yeoman vào ngày 9/12/2006 tại Nhà thờ St Paul. Tuy nhiên, cặp đôi sau đó đã ly thân vào tháng 1/2011 và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 10 năm đó.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six