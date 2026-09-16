Đau lòng cảnh nữ diễn viên mất con trai 6 tuổi, đưa con gái đến thăm anh trai quá cố

Sau khi con trai qua đời, nữ diễn viên phải làm thụ tinh ống nghiệm đến 7 lần mới có thêm con gái.

Mới đây, nữ diễn viên hài Sung Hyun Joo đã chia sẻ lên mạng xã hội bức ảnh chụp nơi con trai cả Seo Hu của cô đang yên nghỉ. Bé Seo Hu qua đời năm 2020, khi mới 6 tuổi do nhiễm trùng huyết, điều này đã gây ra nỗi buồn sâu sắc. Còn nhớ, nữ nghệ sĩ họ Sung cùng ông xã hạnh phúc đón con trai đầu lòng hồi năm 2014. Nhưng tới năm 2018 khi vừa tròn 4 tuổi, bé bất ngờ ngã bệnh rồi không may qua đời hồi năm 2020 sau 2 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Dù bi kịch đau lòng, nhưng bức ảnh đã có điểm sáng là cô con gái út của Seo Hyun Joo. Bé nép mình trong vòng tay bố, vươn bàn tay nhỏ bé về phía hũ tro cốt của anh trai. Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ khán giả. Nhiều người đã để lại bình luận an ủi, cầu chúc cho linh hồn bé Seo Hu trên thiên đường, cũng như mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình hiện tại.

Bức ảnh Sung Hyun Joo chia sẻ khiến khán giả đau lòng rơi nước mắt. Ảnh: Instagram

Sung Hyun Joo sinh năm 1983, là diễn viên hài nổi tiếng, ra mắt công chúng sau khi trúng tuyển khóa đào tạo diễn viên thứ 22 của đài KBS. Cô bắt đầu nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng nhờ tiểu phẩm mang tên Bongsunga School trong chương trình hài kịch ăn khách Gag Concert. Sau đó, nữ nghệ sĩ lấn sân diễn xuất và tạo được dấu ấn cho riêng mình qua bộ phim truyền hình đình đám 1 thời Chuyện Tình Sungkyunkwan.

Vào năm 2011, Sung Hyun Joo kết hôn với doanh nhân Lee Seung Jin hơn cô 6 tuổi tại 1 khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc. Được biết, nữ diễn viên và ông xã gặp nhau lần đầu hồi năm 2009, ban đầu họ giữ mối quan hệ anh em thân thiết trước khi phát triển thành người yêu của nhau. Đến năm 2014, cô sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên, hạnh phúc đã không kéo dài mãi mãi. Theo lời nữ diễn viên Chuyện Tình Sungkyunkwan, cô đã mất con trai 6 tuổi và trải qua tận 2 lần sảy thai.

Nữ diễn viên kết hôn năm 2011 và có con trai đầu lòng năm 2014. Ảnh: X

Sung Hyun Joo cho biết con trai cô qua đời do bị nhiễm trùng huyết: “Thằng bé bị nhiễm trùng huyết vào 3 ngày trước lễ Giáng sinh. Trước đó, con tôi đã 2 lần chiến thắng tình trạng nhiễm trùng huyết. Nhưng bằng trực giác của 1 người mẹ, tôi cảm nhận được rằng lần đó (hồi năm 2020), thằng bé không còn sức để chiến đấu nữa rồi”.

Sau khi con trai qua đời, Sung Hyun Joo đã cho xuất bản cuốn tùy bút ghi lại câu chuyện về cậu bé. Nữ diễn viên đã quyên góp toàn bộ tiền nhuận bút khoảng 13 triệu won (221 triệu đồng) để phục vụ cho việc điều trị của các bệnh nhân nhí tại bệnh viện nhi. Sau đó, Sung Hyun Joo đã trải qua hành trình làm thụ tinh ống nghiệm đầy gian nan với hy vọng có con lần nữa. Nữ diễn viên xót xa trải lòng: “Tôi đã thụ tinh ống nghiệm tổng cộng 7 lần. Trong quá trình đó, tôi bị sảy thai 1 cặp song sinh và sau đó lại sảy thai thêm 1 lần nữa”.

Con trai nữ diễn viên qua đời khi mới 6 tuổi. Ảnh: X

Cuộc đời Sung Hyun Joo trải qua chuỗi ngày dài đầy bi kịch. Ảnh: Naver

Vì sảy thai liên tiếp, Sung Hyun Joo từng đau đớn tới mức định từ bỏ hành trình thụ tinh ống nghiệm, nhưng rồi cô lại quyết định bắt đầu lại từ đầu với mong muốn có con. Nữ diễn viên chia sẻ: “Khi mất đi cặp song sinh, tôi đã có suy nghĩ rằng mình thực sự không thể tiếp tục được nữa. Tôi nhận ra rằng mang thai không hẳn là đích đến cuối cùng. Sau đó, tôi đã nghỉ ngơi 1 năm vì từng nghĩ bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng rồi tôi vẫn dần lấy lại động lực để thụ tinh ống nghiệm thêm lần nữa”.

Sau 7 lần thụ tinh ống nghiệm, trong đó có 2 lần sảy thai, cuối cùng nữ diễn viên họ Sung đã hạ sinh bé gái an toàn. Vào tháng 9 năm ngoái, Sung Hyun Joo cùng ông xã vỡ òa đón chào tiểu công chúa chào đời và đã nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ người hâm mộ.

Nữ diễn viên ghép ảnh con trai quá cố vào bức ảnh cô mang thai con gái thứ 2. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo