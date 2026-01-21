Đau lòng 1 Á hậu đình đám lần lượt mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 4 tháng

Ngày 20/1, tờ Sohu đưa tin Á hậu Hong Kong Khấu Hồng Bình xác nhận tin buồn cha cô vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu. Buồn thay, 4 tháng trước, Khấu Hồng Bình cũng đã chịu nỗi đau mất mẹ.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không giấu được sự đau buồn: "Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi cả cha lẫn mẹ đều lần lượt rời xa tôi. Nỗi đau mất đi người thân ruột thịt như thế này, thực sự quá khó để chịu đựng và chấp nhận. Dù trong lòng vô cùng quyến luyến, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì cha mẹ đã được giải thoát khỏi bệnh tật. Tạm biệt cha mẹ, xin đừng lo lắng cho chúng con, chúng con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và tiếp tục sống thật mạnh mẽ. Mong cha và mẹ ở nơi xa ấy không còn bệnh tật, chỉ còn sự bình yên và ấm áp". Nhiều khán giả đã gửi lời động viên tinh thần, mong Khấu Hồng Bình sớm vượt qua nỗi mất mát.

Khấu Hồng Bình chịu cú sốc mất cả cha lẫn mẹ trong vòng 4 tháng. Ảnh: HK01.

Khấu Hồng Bình đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong năm 1982. Sau đó, cô vào showbiz hoạt động với vai trò MC kiêm diễn viên. Người đẹp được biết đến với vai diễn Hà Uyên Quân trong Thần Điêu Đại Hiệp bản 1983 (đóng với Thiên vương Lưu Đức Hoa) và Ngũ Cô trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký bản 1986.

Về đời tư, Khấu Hồng Bình kết hôn với doanh nhân Đường Cơ Hoa - con trai của "ông trùm cơ khí" Đường Toàn - vào năm 1987. Cả hai có với nhau 2 cô con gái là Lydia Tong và Fiona. Đến năm 1992, Khấu Hồng Bình và Đường Cơ Hoa ly hôn. Hai năm sau, cô quen biết luật sư Lương Đình Xương và đăng ký kết hôn tại Anh vào 9/2003. Sau khi tái hôn, Khấu Hồng Bình tạm dừng hoạt động nghệ thuật, chuyển sang làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Ngoài ra, vợ chồng Khấu Hồng Bình còn đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực và mở nhiều nhà hàng.

Khấu Hồng Bình có 2 cô con gái xinh đẹp, học thức. Ảnh: Sina.

Biến cố gây chấn động nhất trong cuộc đời Khấu Hồng Bình là vào năm 2022, khi cô bị kết án 9 tháng tù vì tội trốn thuế. Cựu Á hậu bị cáo buộc 11 tội danh, trong đó có điền sai thông tin tờ khai thuế từ năm 2009 đến năm 2017. Trước tòa, Khấu Hồng Bình nhận lỗi, xin giảm nhẹ bản án. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận cho cô hưởng án treo.

Sau khi ra tù, Khấu Hồng Bình dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. Á hậu chia sẻ cô đặc biệt biết ơn những người bạn trong giới kinh doanh đã chủ động liên lạc, duy trì hợp tác làm ăn sau khi cô trải qua biến cố "ra tù vào tội".

Á hậu từng ngồi tù 9 tháng vì trốn thuế. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, Sohu