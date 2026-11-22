Một phương tiện làm đổ dầu trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2, khiến nhiều ô tô trượt bánh, mất lái, xảy ra va chạm liên tiếp. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài nhiều km.

Ngày 21/11, lực lượng chức năng TPHCM đã khẩn trương xử lý hiện trường hàng loạt vụ va chạm giao thông trên đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1 cũ), TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, một phương tiện lưu thông trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2, đã làm đổ dầu xuống mặt đường rồi rời khỏi hiện trường.

Lượng dầu loang trên mặt đường tạo thành những vệt trơn trượt, khiến nhiều phương tiện lưu thông phía sau gặp sự cố, mất kiểm soát và xảy ra va chạm.

Trong đó, xe tải mang biển kiểm soát 51D-480.XX đã tông vào dải phân cách, khiến phương tiện bị hư hỏng.

Theo lời tài xế, khi vừa đổ dốc cầu vượt Hương Lộ 2, xe tải bất ngờ trượt trên vết dầu loang, dẫn đến mất kiểm soát.

Phát hiện hai phương tiện phía trước đang gặp sự cố, tài xế cố gắng đánh lái để tránh va chạm. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó lao vào dải phân cách.

Không chỉ riêng xe tải này, nhiều phương tiện khác lưu thông qua khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 cũng liên tiếp gặp sự cố.

Cùng thời điểm, một phương tiện khác bị chết máy tại khu vực gần cầu Bình Thuận, nằm chắn trên đường, khiến tình hình giao thông càng thêm phức tạp.

Các sự cố xảy ra gần nhau khiến dòng phương tiện qua trục đường Lê Đức Anh ùn ứ kéo dài nhiều km. Nhiều ô tô, xe tải phải di chuyển chậm trong nhiều giờ.

Lực lượng CSGT được huy động đến hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp xử lý các phương tiện gặp sự cố, giải tỏa ùn tắc.