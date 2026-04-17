Dấu hiệu nhận biết mưa đá

Nguyễn Hoài |

Nếu thấy trời nổi dông, mây đen bao phủ bầu trời gần như kín tầm mắt, trời lạnh đột ngột, gió nổi lên mạnh, tạo ra tiếng "ù ù, ầm ầm" liên tục thì khả năng có thể xuất hiện mưa đá. Tuy nhiên đây chỉ là dấu hiệu mưa đá có thể xuất hiện, thực tế rất khó nhận biết và dự báo khi nào có mưa đá.

Thời gian qua, khu vực miền Bắc nước ta xảy ra nhiều trận mưa đá gây hậu quả nghiêm trọng. Rạng sáng 16/4, một trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút trút xuống xã Bắc Hà và xã Mường Khương của tỉnh Lào Cai. Nhiều viên đá đường kính lên tới 5-7 cm đã gây hư hại nhà cửa và hoa màu của người dân.

Báo cáo nhanh của UBND các xã Mường Khương, Bắc Hà, thiên tai đã khiến 4 người bị thương, 5 ngôi nhà bị tốc mái và 333 ngôi nhà bị thiệt hại một phần, hơn 485ha hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Từ cuối tháng 3 đến nay, mưa đá xuất hiện tại nhiều tỉnh ở miền Bắc như Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Ninh và Hà Nội. Nhiều trận mưa đá để lại hậu quả nghiêm trọng.

Dấu hiệu nhận biết mưa đá. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tại Việt Nam, nơi thường xảy ra mưa đá nhất là khu vực vùng núi và khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), vùng đồng bằng ít xảy ra hơn.

Mưa đá thường hay hình thành trong các tháng chuyển tiếp giữa mùa lạnh sang mùa nóng (tháng 4, 5 và 6) hoặc giữa mùa nóng sang mùa lạnh (tháng 9, 10 và 11), do thời gian này có sự giao tranh mạnh giữa các phần tử không khí ở hai khối khí nóng, lạnh. Sự giao tranh này tạo nên những vùng đối lưu rất mạnh, gây ra mưa rào và dông mạnh, kèm theo mưa đá.

Mưa đá xuất hiện ở Lào Cai rạng sáng 16/4.

Về dấu hiệu nhận biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa đá là các hạt băng (nước đá) trong suốt, hình thành trong các đám mây đối lưu (các đám mây dông mạnh). Do vậy, nhận biết dấu hiệu sắp có mưa đá cũng gần giống như nhận biết các trận mưa rào mạnh trong các ổ mây dông mạnh.

Nếu thấy trời nổi dông, mây đen bao phủ bầu trời gần như kín tầm mắt, rồi gió nổi lên mạnh, tạo ra tiếng "ù ù, ầm ầm", tiếp đó có lắc rắc vài hạt mưa rào và cảm thấy nhiệt độ không khí lạnh đi nhanh chóng thì nguy cơ có thể xuất hiện mưa đá.

Tuy nhiên, đây chỉ là những dấu hiệu chỉ ra khả năng sắp có mưa đá. Thực tế rất khó nhận biết và dự báo khi nào sẽ có mưa đá.

Theo các chuyên gia, khi gặp mưa đá, người dân nên tìm đến các công trình kiên cố để trú ẩn. Trường hợp chưa đến được nơi trú ẩn cần tìm vật cứng để bảo vệ đầu.

Hướng dẫn cách xử lý khi xuất hiện mưa đá. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

