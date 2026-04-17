HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bất ngờ thấy chiếc cặp ven đường, bên trong là 350 triệu đồng

HOÀNG PHÚC |

Chạy bộ ở thôn Thạch Bàn (Quảng Trị), nam thanh niên phát hiện chiếc cặp chứa 350 triệu đồng và giấy tờ, liền mang giao công an, trao trả người mất.

Bất ngờ thấy chiếc cặp ven đường, bên trong là 350 triệu đồng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Quốc Hưng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Sáng 17-4, Công an xã Trường Phú (Quảng Trị) cho biết đã kịp thời xác minh, trao trả lại số tiền lớn cùng giấy tờ tùy thân cho người dân đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, trú phường Đồng Thuận) trình báo với công an về việc chiều 15-4, khi di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai (xã Trường Phú), anh bất cẩn làm rơi một chiếc cặp màu đen. Bên trong có khoảng 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Đến ngày 16-4, trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn, anh Hoàng Huy Nguyên (SN 1996, trú thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) phát hiện chiếc cặp màu đen bị bỏ quên ven đường. Kiểm tra bên trong có tiền mặt và giấy tờ mang tên người khác, anh xác định đây là tài sản đánh rơi nên đã chủ động mang đến Công an xã Trường Phú giao nộp.

Bất ngờ thấy chiếc cặp ven đường, bên trong là 350 triệu đồng - Ảnh 2.

Nhận số tiền 350 triệu đồng dưới sự chứng kiến của cán bộ công an

Bất ngờ thấy chiếc cặp ven đường, bên trong là 350 triệu đồng - Ảnh 3.

Thư cảm ơn của khổ chủ

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng công an khẩn trương xác minh thông tin, liên hệ người bị mất và hoàn tất thủ tục trao trả toàn bộ tài sản.

Nhận lại tài sản, anh Hưng không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn đến người nhặt được cũng như cán bộ Công an xã Trường Phú đã giúp anh tìm lại số tiền lớn và giấy tờ quan trọng.

Hành động trung thực của anh Nguyên được ghi nhận là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống tử tế trong cộng đồng.

Không khí lạnh tràn xuống, cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1
Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

01:35
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại