Không khí lạnh tràn xuống, cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1

Phạm Trang |

Bắc Bộ chuyển mát kèm mưa dông, nhiều nơi có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong ngày 17/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 16 và rạng sáng 17/4, một số khu vực thuộc Lào Cai và Tuyên Quang đã xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 23h ngày 16/4 đến 3h ngày 17/4 tại một số trạm như Tả Van Chư đạt 29,8mm, Nậm Khòa đạt 22,8mm.

Dự báo trong ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Đến đêm, mưa có xu hướng giảm dần. Cùng với đó, nền nhiệt giảm nhẹ, thời tiết chuyển mát.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, từ chiều đến đêm 17/4, mưa vừa và dông rải rác xuất hiện với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối cùng ngày cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được đánh giá ở cấp 1.

Miền Bắc tiếp tục mưa dông
