Dấu hiệu điện thoại đang bị theo dõi mà ai cũng cần biết

Trong quá trình sử dụng điện thoại hàng ngày, việc nhận được những tin nhắn từ số lạ là điều không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, đằng sau những dòng tin nhắn tưởng chừng vô hại đó lại có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thiết bị của bạn đang bị tin tặc nhắm tới hoặc tệ hơn là đã bị cài phần mềm gián điệp.

Thói quen chủ quan, nhiều người thường vuốt bỏ qua hoặc phớt lờ các tin nhắn, thông báo lạ.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này rất có thể chính là lỗ hổng để kẻ gian âm thầm đánh cắp dữ liệu cá nhân, thông tin ngân hàng và biến chiếc điện thoại trở thành công cụ bị điều khiển từ xa.

Những dạng tin nhắn tố cáo điện thoại đang bị theo dõi

Bất kỳ tin nhắn nào chứa mã xác thực OTP hoặc thông báo đăng nhập từ các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng ngân hàng mà bạn không hề yêu cầu đều là hồi chuông cảnh báo mức độ đỏ.

Điều này chứng tỏ ai đó đang cố gắng bẻ khóa tài khoản của bạn và nếu họ đã kiểm soát được tin nhắn trên máy, việc mất tiền chỉ là chuyện sớm muộn.

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Kẻ gian hiện nay còn sử dụng các thủ đoạn gửi tin nhắn mạo danh cơ quan công an, tòa án, ngân hàng hoặc các đơn vị giao hàng quen thuộc.

Những tin nhắn này thường mang giọng điệu đe dọa hoặc hối thúc, yêu cầu bạn nhấp vào một đường link đính kèm để giải quyết công việc. Ngay khi bạn nhấn vào, mã độc sẽ được tải xuống và kích hoạt chạy ngầm.

Ngoài ra, một dạng tin nhắn khác cực kỳ nguy hiểm nhưng lại ít được chú ý là những dòng văn bản chỉ chứa các dãy ký tự vô nghĩa, mã code phức tạp hoặc thậm chí chỉ là một khoảng trắng.

Đây không phải là tin nhắn gửi nhầm. Theo các chuyên gia bảo mật, đó thực chất là những lệnh điều khiển từ xa được tin tặc gửi ngầm đến phần mềm gián điệp đã được cài sẵn trên thiết bị của bạn để kích hoạt camera, micro hoặc trích xuất dữ liệu.

Dấu hiệu chứng tỏ điện thoại đã bị xâm nhập

Sự xuất hiện của những tin nhắn lạ thường đi kèm với các biến đổi vật lý và phần mềm rõ rệt trên điện thoại. Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy nhất là tình trạng pin tụt dốc không phanh.

Các phần mềm gián điệp luôn phải hoạt động ngầm liên tục để thu thập định vị, ghi âm, chụp ảnh và gửi dữ liệu về máy chủ, khiến thiết bị luôn trong trạng thái làm việc hết công suất và nóng ran dù bạn chỉ để nó trong túi quần.

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Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thấy dung lượng dữ liệu mạng di động bị tiêu hao một cách đột biến và bất thường.

Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả hình ảnh và tin nhắn, liên tục được đóng gói và truyền ra bên ngoài, gây tốn một lượng lớn băng thông mạng.

Nghiêm trọng hơn, nếu bạn bắt gặp hiện tượng màn hình điện thoại tự động sáng lên, máy tự khởi động lại vào ban đêm hoặc các biểu tượng micro, camera trên góc màn hình thỉnh thoảng chớp nháy khi không sử dụng bất kỳ ứng dụng nào, khả năng cao là bạn đang bị theo dõi trực tiếp.

Cách xử lý khẩn cấp khi phát hiện dấu hiệu bất thường

Ngay khi nghi ngờ chiếc điện thoại không còn an toàn, thao tác sơ cứu đầu tiên và quan trọng nhất là lập tức ngắt toàn bộ kết nối internet.

Việc tắt Wi-Fi, dữ liệu di động hoặc chuyển máy sang chế độ máy bay sẽ ngay lập tức chặn đứng đường truyền, không cho phần mềm gián điệp tiếp tục gửi dữ liệu của bạn ra bên ngoài.

Sau khi đã cô lập thiết bị, hãy bình tĩnh kiểm tra lại toàn bộ danh sách ứng dụng đã cài đặt.

Bạn cần rà soát và thu hồi ngay các quyền truy cập nhạy cảm như danh bạ, tin nhắn, camera, micro của những ứng dụng có tên gọi kỳ lạ hoặc bạn không nhớ mình đã cài đặt từ lúc nào.

Trong trường hợp nhận thấy các dấu hiệu lây nhiễm mã độc quá nặng hoặc không thể tự kiểm soát được tình hình, biện pháp triệt để nhất là đưa thiết bị về trạng thái nguyên bản.

Hãy nhanh chóng sao lưu những dữ liệu thật sự quan trọng như hình ảnh, tài liệu cá nhân lên các nền tảng đám mây an toàn, tuyệt đối không sao lưu toàn bộ ứng dụng.

Sau đó, tiến hành khôi phục cài đặt gốc để xóa sổ hoàn toàn mọi phần mềm độc hại đang ẩn nấp sâu bên trong hệ thống.