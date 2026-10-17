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“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37

Vân Chi
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Midu diện trang phục có phần rộng rãi, giấu dáng khiến dân tình đặt nghi vấn cô đã có tin vui sau 2 năm kết hôn với thiếu gia Minh Đạt.

Mới đây, Midu xuất hiện với vai trò giám khảo casting tại sự kiện thời trang 1M58 Fashion Show. Tại buổi casting, người đẹp diện váy trắng giấu dáng thanh lịch, sang trọng. Chi tiết này làm dấy lên nghi vấn nàng dâu hào môn đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 37. 

Trong sự kiện, Midu khiến nhiều người tò mò khi để tay lên bụng. Không những thế, nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên để lộ vóc dáng có phần đẫy đà hơn trước. Một số dân mạng cho rằng cô đang ở những tháng đầu của thai kỳ nên chưa tiện chia sẻ về tin vui.

“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 1.
“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 2.

Midu diện đầm giấu dáng làm dấy lên nghi vấn cô có tin vui ở tuổi 37.

Midu kết hôn với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt vào tháng 6/2024. Midu nói sau kết hôn, cô trưởng thành hơn, suy nghĩ sâu sắc về mọi thứ. "Tôi hạnh phúc vì mỗi sáng thức dậy luôn có người yêu thương bên cạnh, không còn thấy cô đơn như trước", cô cho biết.

Midu nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý khi vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng với ông xã thiếu gia Minh Đạt. Kể từ trước khi kết hôn cho đến sau đám cưới vào tháng 6.2024, nữ diễn viên liên tục bị khán giả đặt câu hỏi về chuyện bầu bí chỉ vì một số thay đổi trong trang phục, vóc dáng và hình ảnh xuất hiện trước công chúng. 

“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 3.
“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 4.
“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 5.

Midu đón sinh nhật tuổi 37 bên ông xã Minh Đạt.

Sau khi kết hôn với Minh Đạt vào tháng 6.2024, câu chuyện càng nhận được sự quan tâm. Cuộc sống hôn nhân của Midu thường xuyên thu hút sự chú ý bởi cô và chồng có xuất thân nổi bật, trong khi công chúng cũng tò mò về kế hoạch sinh con của cặp đôi. 

Ngay sau đám cưới, Midu từng khéo léo phản hồi về nghi vấn mang bầu. Sao phim "Thiên mệnh anh hùng" cho biết bản thân chỉ tăng cân một chút chứ chưa có tin vui. 

Đến tháng 6.2025, nữ diễn viên tiếp tục được chú ý khi chia sẻ hình ảnh đời thường và tập luyện, trong khi đến tháng 9 và tháng 10.2025, một số khoảnh khắc diện váy rộng, để lộ vòng hai lại khiến cư dân mạng xôn xao.

“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 6.
“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 7.
“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 8.

Vợ chồng Midu trong tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Về kế hoạch có con, Midu cho biết cô giữ tâm lý thoải mái, không đặt nặng áp lực mà để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nữ diễn viên cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ông xã Minh Đạt thấu hiểu, tôn trọng và ủng hộ những quyết định trong cuộc sống riêng. 

“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 9.
“Dâu hào môn” Midu diện đầm giấu dáng, nghi vấn có tin vui ở tuổi 37 - Ảnh 10.

Midu từng nhiều lần lên tiếng phủ nhận nghi vấn mang thai.

Trước đó, khi liên tục bị đồn mang thai, Midu từng nhiều lần lên tiếng bác bỏ, khẳng định chưa có kế hoạch sinh con ở thời điểm đó và bày tỏ sự không đồng tình với những thông tin suy đoán thiếu căn cứ về đời tư.

Tags

Midu

Minh Đạt

Thiên Mệnh Anh Hùng

Fashion Show

diễn viên

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