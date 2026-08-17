Đấu giá lại lô đất vàng Thủ Thiêm mà Tân Hoàng Minh bỏ cọc vào tháng 9, giá khởi điểm 295 triệu/m2

Khu đất từng xuất hiện trong phiên đấu giá gây chấn động thị trường bất động sản cuối năm 2021 đang chuẩn bị được TP.HCM đưa trở lại sàn sau gần 5 năm.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Khu đất có diện tích 6.446 m2, chức năng sử dụng hỗn hợp gồm 95% nhà ở và 5% dịch vụ. Công trình được xây dựng tối đa 6 tầng, chiều cao không quá 24 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa 608 người.

Theo phương án, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Giá khởi điểm dự kiến khoảng 1.901,57 tỷ đồng, tương đương gần 295 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức trong tháng 9/2026.

Từng được trả 3.820 tỷ đồng

Lô đất này từng góp mặt trong phiên đấu giá 4 khu đất Thủ Thiêm ngày 10/12/2021, cùng thời điểm một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gây xôn xao khi trả tới 24.500 tỷ đồng cho lô 3-12.

Khi đó, lô 3-5 có giá khởi điểm 578,042 tỷ đồng. Phiên đấu giá thu hút 21 đơn vị tham gia và trải qua 130 lượt trả giá trước khi CTCP Dream Republic trúng với mức 3.820 tỷ đồng, cao gấp khoảng 6,6 lần giá khởi điểm.

Mức giá này tương đương gần 593 triệu đồng/m2 đất.

Trong cùng phiên đấu giá, lô 3-8 được trả 4.000 tỷ đồng, lô 3-9 đạt 5.026 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là lô 3-12 rộng hơn 10.000 m2 được Công ty Ngôi Sao Việt, thành viên Tân Hoàng Minh, trả 24.500 tỷ đồng, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng/m2.

Sau phiên đấu giá, các thương vụ lần lượt không hoàn tất. Dream Republic cũng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với lô 3-5 và kết quả trúng đấu giá sau đó bị hủy.

Với lần trở lại này, giá khởi điểm dự kiến của lô đất đã tăng từ hơn 578 tỷ đồng lên gần 1.902 tỷ đồng, tương đương gấp khoảng 3,3 lần so với năm 2021.

Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ bằng khoảng một nửa mức giá 3.820 tỷ đồng từng được Dream Republic trả cách đây gần 5 năm.