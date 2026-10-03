Đấu giá 7 căn chung cư cao cấp trị giá 870 tỷ đồng, hơn 60 người đến dự nhưng không ai mua, có người nói chỉ muốn đến xem

Phiên đấu giá kéo dài 1 giờ nhưng không có người mua.

Hơn 60 người tập trung tại một phòng đấu giá ở Singapore để theo dõi 7 bất động sản bị tịch thu được đưa ra đấu giá. Giá khởi điểm của toàn bộ số tài sản là 43 triệu SGD (873,6 tỷ VNĐ).

Tuy nhiên, khi căn hộ cao cấp tại Gramercy Park, khu chung cư sang trọng gần khu mua sắm Orchard Road, được đưa ra đấu giá, không một cánh tay nào giơ lên.

Tiếp đó là một căn hộ rộng 2.658 ft² (247 m²), ốp đá cẩm thạch và có thang máy riêng, với giá khởi điểm 7,55 triệu SGD. Bảy phút im lặng trôi qua trước khi một người đưa ra mức giá 4 triệu SGD. Cả phòng bật cười và mức giá này nhanh chóng bị từ chối.

Một giờ sau, cả 7 bất động sản vẫn không tìm được người mua.

Ba năm sau vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ SGD gây chấn động Singapore, chính phủ nước này đang bán hơn 80 bất động sản cùng hơn 1.000 túi xách hàng hiệu và đồ trang sức bị tịch thu từ 10 người gốc Trung Quốc cùng các đối tượng nước ngoài khác đã bị kết án vì liên quan đến đường dây rửa tiền.

Các cuộc đấu giá thu hút sự quan tâm của công chúng, một phần vì nhiều người muốn tận mắt chứng kiến những món đồ xa xỉ gắn với lối sống của các bị cáo. Tuy nhiên, tình trạng bất động sản không bán được cũng cho thấy thị trường nhà ở cao cấp Singapore đang có dấu hiệu suy yếu.

Chính sách của chính phủ đã hạn chế khả năng người nước ngoài giàu có mua nhà, trong khi người mua trong nước ngày càng ít sẵn sàng đáp ứng mức giá mà bên bán đưa ra.

Trong hơn 2 chục bất động sản được đưa ra đấu giá trong những tuần gần đây, chỉ 4 căn hộ cao cấp được bán thành công theo hình thức này.

Hai căn tại Martin Modern, gần sông Singapore, được bán với giá lần lượt 2,12 triệu SGD và 2,08 triệu SGD, gần mức giá của các giao dịch trước đó. Hai căn tại Wallich Residence, nằm ở các tầng cao của tòa nhà chọc trời cao nhất Singapore tại khu trung tâm tài chính, được bán với giá 6,6 triệu SGD và 5,48 triệu SGD, thấp hơn giá khởi điểm.

"Người mua thường đến các cuộc đấu giá với tâm lý muốn tìm một món hời", Nicholas Mak, Giám đốc nghiên cứu của cổng thông tin bất động sản Mogul.sg, nhận định. Theo ông, khi thanh khoản trên thị trường bất động sản cao cấp giảm, người mua có xu hướng chờ đợi một mức giá tốt hơn. "Thị trường đang dần chuyển sang có lợi cho người mua".

Một trong những vấn đề lớn là số lượng người có khả năng mua những bất động sản này khá hạn chế. Hầu hết người nước ngoài tại Singapore phải chịu thêm mức thuế trước bạ 60% đối với giao dịch mua nhà ở. Đây là một trong những biện pháp mạnh nhất mà chính phủ Singapore áp dụng trong những năm gần đây nhằm hạ nhiệt nhu cầu nhà ở.

Trong khi đó, ngày càng ít người mua trong nước có đủ khả năng chi hàng chục triệu SGD cho một căn nhà, ông Mak cho biết.

Các đơn vị tổ chức đấu giá vẫn kỳ vọng thị trường bất động sản tư nhân Singapore còn sức hút bất chấp các biện pháp hạn chế. Chỉ số giá bất động sản tư nhân đã tăng nhanh nhất theo quý kể từ năm 2024.

Tuy nhiên, doanh số trong quý vừa qua giảm khoảng 30% so với quý trước. Điều này diễn ra trong bối cảnh một số khu vực bất động sản cao cấp mà đường dây rửa tiền từng mua tài sản cũng xuất hiện điểm yếu.

Tại đảo nghỉ dưỡng Sentosa, giá các căn biệt thự trong một khu dân cư cao cấp đã giảm khoảng 11% trong 10 năm tính đến năm 2025.

Diễn biến này đã phản ánh vào giá chào bán của một số tài sản. Lin Baoying, một trong những người bị kết án trong vụ án, từng chi gần 29 triệu SGD để mua 2 căn nhà biệt lập tại Sentosa vào năm 2021. Theo tài liệu tiếp thị, một nhà môi giới hiện chào bán 2 căn này với tổng giá thấp hơn 6 triệu SGD so với số tiền Lin từng bỏ ra.

Deloitte Singapore, đơn vị phụ trách thanh lý tài sản, đang giải phóng các tài sản theo từng giai đoạn cho đến giữa năm 2027.

Theo ông Mak, việc liên tục đấu giá không thành công có thể khiến người mua tiếp tục chờ đợi những đợt giảm giá sâu hơn. Tuy nhiên, giảm giá quá nhanh cũng tạo ra rủi ro cho bên bán.

"Người bán có thể phải linh hoạt hơn, nhưng không thể để thị trường thấy rằng họ đang quá cần bán", ông nói.

Sau các cuộc đột kích với sự tham gia của hơn 400 cảnh sát trên toàn Singapore vào năm 2023, nhà chức trách đã thu giữ hơn 200 bất động sản, nhiều tài sản nằm tại những vị trí đắc địa như Orchard Road và Sentosa.

Những người bị kết án trong vụ án được gọi là "băng đảng Phúc Kiến", do tất cả đều đến từ tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc.

Vụ bê bối cũng kéo theo nhiều tổ chức tài chính lớn tại Singapore. Chín công ty, trong đó có Credit Suisse, United Overseas Bank và Citibank, bị yêu cầu nộp tổng cộng 27,45 triệu SGD tiền phạt vì vi phạm các quy định chống rửa tiền liên quan đến vụ án.

Sức hút từ vụ án lại thể hiện rõ hơn ở các cuộc đấu giá hàng xa xỉ.

Tại một phiên đấu giá do nhà đấu giá Hotlotz tổ chức, toàn bộ các lô hàng xa xỉ đều tìm được người mua. Một chiếc túi Louis Vuitton phiên bản giới hạn có hình quả bí ngô, được thiết kế cùng cố họa sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama, có giá ước tính 12.000-16.000 SGD nhưng nhận tới 81 lượt trả giá và cuối cùng được bán với giá 87.000 SGD.

Sue Jean Tay, 38 tuổi, từng đặt mức giá trực tuyến 3.600 SGD cho một chiếc nhẫn hình con bướm của Graff, đính kim cương và ngọc lục bảo. Khi đến xem trực tiếp vài ngày sau đó, cô phát hiện đã có thêm 15 người tham gia đấu giá và mức giá đã lên 8.000 SGD.

Là người yêu thích trang sức và được đào tạo chuyên môn về giám định kim cương, Tay cho rằng một phần sức hấp dẫn của những món đồ này nằm ở câu chuyện phía sau chúng. Cô thậm chí đã hình dung cảnh kể với người khác về nguồn gốc chiếc nhẫn: nó đến từ "vụ án rửa tiền lớn nhất Singapore".

Olivier Gergele, lãnh đạo mảng hàng tiêu dùng và bán lẻ ASEAN và Singapore của EY-Parthenon, cho rằng một sản phẩm xa xỉ hiếm có thể thúc đẩy người mua hành động nhanh vì họ không biết khi nào sẽ có món tương tự xuất hiện trở lại.

Trong khi đó, bất động sản phụ thuộc nhiều hơn vào định giá. "Ngay cả khi có nhiều người quan tâm, họ thường sẽ dừng trả giá khi mức giá vượt quá đánh giá của họ về giá trị hợp lý", ông nói.

Theo số liệu của cảnh sát đến cuối tháng 3, khoảng 1,4 tỷ SGD tiền mặt và tiền thu được từ các tài sản đã bán đã được chuyển vào ngân sách chính phủ Singapore. Con số này cao hơn khoản khoảng 1,07 tỷ SGD mà chính phủ phân bổ cho chương trình phiếu hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân trong năm tài chính vừa qua.

Việc bảo quản và quản lý các tài sản bị tịch thu cũng tiêu tốn 5,26 triệu SGD của cảnh sát trong 3 năm tài chính tính đến tháng 3/2026.

Hotlotz dự kiến tổ chức thêm 14 phiên đấu giá, với phiên tiếp theo vào tháng 11. Các đợt bán sắp tới sẽ có túi xách Hermes và đồng hồ hiệu Patek Philippe, Richard Mille và Rolex.

Hàng chục bất động sản vẫn đang chờ được bán. Với bên thanh lý, câu hỏi là liệu người mua có chấp nhận mức giá đưa ra hay không.

"Đã có rất nhiều sự chú ý được tạo ra", Tan Tee Khoon, người đứng đầu bộ phận đấu giá và bán hàng của Knight Frank Singapore nói sau khi 7 bất động sản đầu tiên không tìm được người mua. "Một số người thậm chí nói thẳng với tôi rằng: 'Tôi chỉ muốn đến xem thôi'."

Theo SCMP