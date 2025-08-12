Đầu đạn bí ẩn khiến tên lửa AGM-114 Hellfire trở thành 'siêu sát thủ'

Đề xuất ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2026 yêu cầu phát triển một đầu đạn mới cho tên lửa dẫn đường AGM-114 Hellfire. Hiện tại, đầu đạn mới được cho là sẽ có hai chế độ hoạt động và được gọi là Đầu đạn hiệu ứng chính xác có thể lựa chọn (SPEAR).

Chế độ hoạt động đầu tiên là "hướng tâm" trong khi chế độ thứ hai là "hướng đích", và có vẻ như các chế độ này có thể chuyển đổi ngay trong khi thực hiện nhiệm vụ, tùy thuộc vào loại mục tiêu cần tấn công, trang The War Zone (TWZ) cho biết.

AGM-114 Hellfire chủ yếu được sử dụng để phóng từ trực thăng, máy bay không người lái tấn công và một số phương tiện đặc biệt như AC-130J Ghostrider. Tuy nhiên với loại đầu đạn mới này, chỉ có UAV và AC-130J Ghostrider mới được trang bị.

Nhu cầu về đầu đạn mới có lẽ xuất phát từ thực tế là UAV chỉ có thể mang theo một lượng đạn dược khá hạn chế, nên việc sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau cùng lúc, cho "mọi trường hợp", sẽ là bất khả thi. Vì vậy, họ muốn một đầu đạn thực sự đa năng, cho phép tấn công các mục tiêu khác biệt một cách hiệu quả như nhau.

Trước đây, AGM-114 Hellfire, tùy thuộc vào phiên bản, có nhiều loại đầu đạn khác nhau, từ nổ mạnh và nhiệt áp, đến dạng lưỡi dao trong biến thể AGM-114R9X.

Nhưng đầu đạn chính vẫn là loại nổ lõm tandem, được bọc trong một lớp vỏ đặc biệt, khi đầu đạn phát nổ, sẽ tạo ra một số lượng mảnh vỡ nhất định, phân tán theo mặt phẳng ngang nếu tên lửa bắn trúng mục tiêu ở góc 90 độ.

Tên lửa AGM-114 Hellfire tấn công mục tiêu.

Như vậy, AGM-114 Hellfire đã có thể coi là tên lửa dẫn đường đa năng, được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau, từ bộ binh và máy bay, đến thiết bị hạng nặng, công trình và xe tăng. Tuy nhiên, đầu đạn mới còn sẽ mở rộng những khả năng này.

Hiện tại, báo chí biết rất ít về đầu đạn mới, và thậm chí còn khó hình dung nó sẽ hoạt động như thế nào, vì việc chuyển đổi loại đầu đạn trên không rất khó thực hiện.

Tuy nhiên như đã lưu ý trước đó, tên lửa này nhiều khả năng được thiết kế riêng cho các hoạt động đặc biệt, nên khó có thể được ưa chuộng do chi phí rõ ràng cao hơn so với các loại đầu đạn thông thường.

Cũng cần lưu ý việc Hoa Kỳ đã sản xuất phiên bản thay thế cho AGM-114 Hellfire, cụ thể là AGM-179A JAGM, giá cho chúng là hơn 700 nghìn đô la mỗi quả đạn.

Theo The War Zone



