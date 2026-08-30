Đấu đá với nhà vợ, tỷ phú thành tù nhân, 'đế chế' đồ ăn nhanh suy tàn

Thái Đạt Tiêu cùng vợ và em vợ lập chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng Trung Quốc; cuộc chiến tranh giành giữa họ khiến đế chế này suy tàn, ông Thái phải vào tù.

Trong thương trường Trung Quốc, liên minh gia tộc thường là bệ phóng vững chắc để góp phần xây dựng những đế chế kinh doanh nghìn tỷ. Tuy nhiên, khi tình cảm sứt mẻ và lợi ích bị xâu xé, chính mối quan hệ gần gũi đó lại có thể trở thành mồi lửa thiêu rụi sự nghiệp.

Câu chuyện về Thái Đạt Tiêu (Cai Dabiao) - nhà sáng lập chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Chân Công Phu đình đám tại Trung Quốc và cuộc chiến pháp lý với gia đình vợ cũ Phan Mẫn Phong (Pan Minfeng) là minh chứng cay đắng nhất cho bài học đó.

Tình vợ chồng khởi nghiệp

Năm 1994, tại Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Thái Đạt Tiêu cùng vợ là Phan Mẫn Phong và em trai vợ là Phan Vũ Hải (Pan Yuhai) bắt tay mở một quán ăn nhỏ mang tên “168 Steamed Fast Food”. Nhận thấy tiềm năng vượt trội của mô hình đồ ăn hấp chuẩn vị Trung Hoa với quy trình chế biến công nghiệp hóa, họ đổi tên thương hiệu thành “Double Seeds” và sau đó ra mắt thương hiệu “Chân Công Phu” vào năm 2004.

Với hình ảnh nhận diện mang đậm phong cách võ thuật và chất lượng phục vụ vượt trội, Chân Công Phu nhanh chóng càn quét khắp các thành phố lớn, trở thành chuỗi thức ăn nhanh nội địa hàng đầu Trung Quốc, cạnh tranh sòng phẳng với các gã khổng lồ phương Tây như McDonald’s hay KFC.

Hình ảnh cặp đôi Thái Đạt Tiêu và Phan Mẫn Phong khi còn trẻ. (Nguồn: ICEO)

Thời đđỉnh cao, doanh nghiệp vươn lên quy mô hàng trăm chi nhánh trên toàn quốc và lên kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán (IPO). Về mặt cơ cấu sở hữu ban đầu, Phan Vũ Hải nắm giữ 50% cổ phần, trong khi Thái Đạt Tiêu và Phan Mẫn Phong mỗi người nắm 25%.

Cuộc hôn nhân đồng cam cộng khổ giữa Thái Đạt Tiêu và Phan Mẫn Phong tưởng chừng là điểm tựa hoàn hảo cho sự phát triển của công ty, nhưng giông bão thực sự bắt đầu khi quy mô tài sản gia tăng chóng mặt.

Năm 2006, mối quan hệ giữa Thái Đạt Tiêu và Phan Mẫn Phong đổ vỡ dẫn đến quyết định ly hôn. Để thâu tóm toàn bộ quyền điều hành và chuẩn bị cho kế hoạch IPO, Thái Đạt Tiêu thương lượng với vợ cũ, theo đó Phan Mẫn Phong nhượng lại 25% cổ phần của mình cho ông, đổi lấy việc ông gánh vác một số nghĩa vụ tài chính và tài sản khác.

Nắm trong tay 50% cổ phần (tương đương với cổ phần của em vợ Phan Vũ Hải), Thái Đạt Tiêu tiếp tục gọi vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, từng bước gạt Phan Vũ Hải ra khỏi quyền quản trị cốt lõi và đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sự bất mãn tích tụ dần trong gia đình họ Phan. Phan Vũ Hải tức giận vì bị đẩy ra khỏi cơ nghiệp do chính mình góp sức sáng lập, còn Phan Mẫn Phong sau đó cho rằng mình bị lừa dối trong quá trình chia tài sản ly hôn, đặc biệt là khi xuất hiện thông tin Thái Đạt Tiêu có người phụ nữ khác và bòn rút tài sản công ty.

Mối quan hệ giữa cựu Chủ tịch và gia đình nhà vợ cũ biến thành cuộc chiến một mất một còn.

Thái Đạt Tiêu dần loại bỏ gia đình vợ cũ và thâu tóm toàn bộ công ty. (Ảnh: Chinese File)

Cái kết đắng

Cuộc chiến bùng nổ công khai vào khoảng năm 2009 - 2011. Gia đình họ Phan bắt đầu đáp trả bằng các hành động pháp lý quyết liệt. Phan Mẫn Phong đệ đơn kiện chồng cũ đòi lại 25% cổ phần đã chuyển nhượng hoặc bồi thường khoản tiền mặt trị giá 470 triệu nhân dân tệ vì đã lừa dối bà, có quan hệ tính ái kéo dài tới 11 năm với một phụ nữ khác.

Trong khi đó, Phan Vũ Hải tiến hành kiểm toán nội bộ và tố cáo các hành vi vi phạm tài chính của Thái Đạt Tiêu lên cơ quan chức năng.

Năm 2011, cảnh sát Trung Quốc khởi tố và bắt tạm giam Thái Đạt Tiêu. Đến năm 2013, Tòa án Nhân dân quận Thiên Hà, Quảng Châu tuyên phạt Thái Đạt Tiêu 14 năm tù giam với các tội danh chiếm đoạt tài sản công ty và biển thủ quỹ doanh nghiệp. Dù Thái Đạt Tiêu kháng án, tòa phúc thẩm năm 2014 vẫn giữ nguyên bản án 14 năm tù và tịch thu tài sản cá nhân.

Nhờ sự trợ giúp của chị gái, Phan Vũ Hải lấy lại quyền kiểm soát công ty. (Ảnh: Baidu)

Hệ lụy từ cuộc nội chiến gia đình không chỉ đẩy một doanh nhân tài năng vào vòng lao lý mà còn tàn phá nghiêm trọng thương hiệu Chân Công Phu. Kế hoạch IPO bị hoãn lại vô thời hạn, hình ảnh doanh nghiệp bị tổn hại nặng nề trong mắt công chúng, và quyền kiểm soát công ty sau đó lại quay về tay Phan Vũ Hải.

Trường hợp của Thái Đạt Tiêu và Chân Công Phu đến nay vẫn được báo chí Trung Quốc và quốc tế nhắc đến như một lời cảnh tỉnh kinh điển về tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp gia đình, nơi sự nhập nhằng giữa tình cảm riêng và lợi ích kinh doanh có thể dẫn đến thảm họa cho cả sự nghiệp lẫn đời tư.