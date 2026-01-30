Sự xuất hiện thầm lặng của đội quân Triều Tiên

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) vừa gây chấn động khi tiết lộ Triều Tiên đã triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Nga để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraina. Theo báo cáo trong phiên điều trần kín trước Ủy ban Tình báo của Quốc hội Hàn Quốc ngày 4/11, khoảng 10.000 quân nhân Triều Tiên hiện đang đóng gần biên giới Nga - Ukraina, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ khu vực tiền tiêu, trong khi 1.000 công binh chiến đấu khác đang tham gia rà phá bom mìn. Ngoài ra, khoảng 5.000 lính thuộc các đơn vị xây dựng cũng đã đến Nga từ tháng 9, hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng tại các vùng lãnh thổ tranh chấp mà cả Moskva và Kiev đều tuyên bố chủ quyền.

Những động thái này được cho là nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự sâu rộng giữa hai quốc gia. NIS cho biết quân đội Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn chương trình huấn luyện và chọn lọc nhân sự từ trước, sẵn sàng tăng cường lực lượng bất cứ khi nào Moskva yêu cầu. Cùng thời điểm, hàng loạt quan chức công nghiệp quốc phòng cấp cao của Triều Tiên liên tục sang Nga, làm dấy lên nghi vấn về các thỏa thuận sản xuất đạn dược và trang bị mới cho chiến trường Đông Âu.

Liên minh Moskva - Bình Nhưỡng

Việc Triều Tiên tăng cường hỗ trợ Nga không hề bất ngờ với giới quan sát. Từ tháng 6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã xác nhận rằng Bình Nhưỡng sẽ gửi 1.000 chuyên gia rà phá mìn và 5.000 kỹ sư quân sự tới hỗ trợ dọn dẹp, tái thiết khu vực Kursk - nơi từng hứng chịu đợt phản công lớn của Ukraina. Cũng trong thời gian này, các báo cáo cho biết 5.000 công nhân công nghiệp Triều Tiên đã được điều động tới nhà máy Alabuga, trung tâm sản xuất UAV Geran-2 - loại máy bay cảm tử đang gây thiệt hại lớn cho lực lượng Kiev.

Tháng 9/2025, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng "coi việc hỗ trợ Moskva là nghĩa vụ anh em" và sẵn sàng viện trợ thêm nhân lực, vật lực nếu cần thiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp lại bằng lời ca ngợi "tình hữu nghị đặc biệt, tin cậy và chân thành" giữa hai nước, đồng thời khẳng định "quân đội Triều Tiên đã chiến đấu anh dũng trong việc đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraina và phương Tây tại Kursk". Theo ông Putin, Moskva "sẽ không bao giờ quên những hy sinh của các chiến sĩ Triều Tiên và gia đình họ".

Sự xuất hiện của lực lượng Bình Nhưỡng trên đất Nga không chỉ mang giá trị biểu tượng, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cục diện địa chính trị châu Á - Âu. Khi Moskva bị phương Tây cô lập, Triều Tiên - một quốc gia từng chịu trừng phạt tương tự, trở thành đối tác tự nhiên, giúp Nga bù đắp thiếu hụt nhân lực và đạn dược trong cuộc xung đột kéo dài.

Theo các thống kê nội bộ của quân đội Nga, tính đến quý II/2025, gần một nửa số đạn pháo được sử dụng tại mặt trận Ukraine có nguồn gốc từ Triều Tiên. Nhiều đơn vị pháo binh Nga hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kho đạn do Bình Nhưỡng cung cấp. Đáng chú ý, không chỉ là nguồn đạn, các tổ hợp pháo tự hành 170 mm của Quân đội Nhân dân Triều Tiên cũng đã xuất hiện trong khu vực chiến sự, được xem như "vũ khí thay đổi cục diện" nhờ tầm bắn xa và độ chính xác cao.

Tư lệnh Cục Tình báo Quân sự Ukraina, Trung tướng Kyrylo Budanov, từng thừa nhận loại pháo 170 mm này gây tổn thất nghiêm trọng cho các tuyến phòng ngự của Kiev, đặc biệt khi được kết hợp với UAV cảm tử Geran-2. Ông cũng cảnh báo rằng Moskva có thể đang đàm phán để mua thêm xe tăng chủ lực Chonma-2 của Triều Tiên - biến thể nâng cấp dựa trên T-62 của Liên Xô, được trang bị pháo 115 mm, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số và giáp phản ứng nổ cải tiến. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Nga sử dụng xe tăng ngoại nhập từ một quốc gia khác kể từ sau Thế chiến II.

Từ sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Kim Jong Un, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9, giới quan sát cho rằng một "trục hợp tác Á - Âu" mới đang dần thành hình, trong đó Moskva và Bình Nhưỡng là hai mắt xích then chốt. Việc hơn 10.000 quân Triều Tiên xuất hiện trên đất Nga - dù phần lớn chưa trực tiếp chiến đấu, vẫn mang thông điệp rõ ràng: cục diện xung đột ở Ukraina giờ đây không còn là câu chuyện của riêng châu Âu, mà đã trở thành một bàn cờ toàn cầu nơi lợi ích và chiến lược của các cường quốc châu Á bắt đầu định hình tương lai khu vực.