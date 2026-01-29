Tên lửa đối không tầm xa nhất thế giới của Trung Quốc vừa hé lộ gây "chao đảo"

Tên lửa bí ẩn nhất lộ diện

Những hình ảnh cận cảnh đầu tiên của tên lửa đối không cực xa PL-17 vừa được công bố, cho thấy vũ khí này có đường kính khoảng 305 mm và chiều dài xấp xỉ 5,8 mét. Những thông số này đã chấm dứt một thập kỷ suy đoán về kích thước và năng lực thực tế của nó.

PL-17 xuất hiện lần đầu vào năm 2016 qua các bức ảnh thử nghiệm trên tiêm kích J-16. Đến tháng 12 năm 2023, lần đầu tiên người ta ghi nhận J-16 trong biên chế chiến đấu mang theo loại tên lửa này, cùng với các dòng tên lửa khác như PL-15 (tầm xa), PL-12 (tầm trung) và PL-10 (tầm ngắn).

Cho đến nay, đây vẫn là một trong những loại tên lửa bí ẩn nhất thế giới khi hiếm khi xuất hiện trong các cuộc duyệt binh lớn hay các thước phim về hoạt động quân sự của Trung Quốc.

PL-17 được ước tính có tầm bắn lên tới 500 km, vượt xa các đối thủ cạnh tranh như R-37M của Nga hay AIM-174 của Mỹ. Mặc dù J-16 không thể bay cao hay nhanh như tiêm kích đánh chặn MiG-31BM của Nga – nền tảng đầu tiên triển khai R-37M – nhưng ưu thế trong thiết kế của PL-17 được kỳ vọng sẽ bù đắp hoàn toàn những thiếu hụt này.

Ngoài tầm bắn, một lợi thế đáng kể khác của tên lửa Trung Quốc so với các đối thủ nước ngoài là việc trang bị đầu dò tiên tiến hơn, bao gồm radar quét mảng pha điện tử chủ động và đầu dò hồng ngoại. Hệ thống dẫn đường kép này giúp tên lửa tăng cường khả năng kháng nhiễu và chống lại các loại mồi bẫy. Bản thân J-16 cũng có tầm hoạt động vượt trội so với bất kỳ tiêm kích nào của phương Tây, với bán kính chiến đấu gấp đôi các tiêm kích thế hệ năm như F-35 và F-22, đồng thời sở hữu radar lớn gấp ba lần so với dòng F-35 của NATO.

Bộ đôi hoàn hảo

Hiện nay, J-16 là mẫu tiêm kích có khả năng mang tải trọng vũ khí lớn nhất của Trung Quốc. Tốc độ mua sắm dòng máy bay này cũng đứng đầu thế giới, chỉ sau J-20 và F-35, với ước tính hơn 450 chiếc đang phục vụ.

Kích thước và sự tinh vi của radar trên J-16 cho phép nó dẫn đường cho PL-17 tấn công các mục tiêu kích cỡ tiêm kích (không tàng hình) ở khoảng cách khoảng 400 km. Đối với các mục tiêu xa hơn hoặc máy bay tàng hình, PL-17 sẽ dựa vào dữ liệu từ các cảm biến bên ngoài như hệ thống cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) KJ-500 hoặc dòng KJ-3000 lớn hơn đang được phát triển.

Trung Quốc hiện sở hữu đội tàu bay cảnh báo sớm hiện đại lớn nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Ngoài ra, PL-17 cũng có thể sử dụng dữ liệu mục tiêu từ các tiêm kích thế hệ năm J-20 và J-35 triển khai phía trước – những máy bay có thể tận dụng khả năng tàng hình để áp sát mục tiêu an toàn hơn so với J-16 (thế hệ 4+).

Nhiều giả thuyết cho rằng PL-17 có thể nhận hiệu chỉnh đường bay từ vệ tinh thông qua liên kết dữ liệu, tương tự các dòng tên lửa đất đối không mới đang được Trung Quốc phát triển, dù điều này chưa được xác nhận chính thức.

Loại tên lửa này dự kiến sẽ đóng vai trò then chốt trong mọi xung đột tiềm tàng tại Thái Bình Dương, nơi sức mạnh không quân phương Tây phụ thuộc nặng nề vào các máy bay hỗ trợ cỡ lớn và dễ tổn thương như máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry hay máy bay tiếp dầu KC-135.

Việc tiêm kích phương Tây có radar nhỏ hơn và tầm hoạt động ngắn hơn so với các đối thủ từ Trung Quốc và Nga khiến những máy bay hỗ trợ này trở nên sống còn. Sự kết hợp giữa J-16 và PL-17 hiện là công cụ hữu hiệu nhất thế giới để đe dọa mạng lưới hậu cần trên không tại Tây Thái Bình Dương, có thể làm tê liệt các chiến dịch của phương Tây mà không cần giao chiến trực tiếp với các tiêm kích chiến đấu.

Việc triển khai phi đội J-16 hùng hậu trang bị PL-17 được xem là bước đi bổ trợ hoàn hảo cho chiến lược mở rộng đội ngũ tiêm kích tàng hình J-20 hiện nay.