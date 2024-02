Vì quá yêu mến đất nước Việt Nam, Chad Kubanoff (đầu bếp người Mỹ) đã cùng vợ con chuyển đến mảnh đất này sinh sống từ cuối năm 2022. Trên kênh mạng xã hội có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, Chad thường chia sẻ nhiều video trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại những nơi anh đã đi qua.



Gần đây nhất, đầu bếp Mỹ đã có cơ hội tới thăm Phú Quốc. Không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất cả nước với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Phú Quốc còn được ví như “thủ phủ” ẩm thực, hấp dẫn du khách tới trải nghiệm với hàng loạt món ăn ngon. Đi cùng với Chad là người bạn tới từ nước Pháp - Will Courageux (32 tuổi). Will cũng là một Youtuber nổi tiếng, sinh sống và làm việc tại Việt Nam được gần 10 năm.

Đầu bếp Mỹ Chad Kubanoff (áo đen) thưởng thức gỏi cá trích tại nhà hàng ven biển Phú Quốc

Trong chuyến đi, Chad và anh bạn người Pháp đã tranh thủ thưởng thức một số món ăn ngon như bún quậy, bún kèn… Trong đó, gỏi cá trích là món ăn khiến hai vị khách Tây vô cùng ấn tượng.

Nhân viên nhà hàng mang ra một đĩa cá trích sống trộn với dừa nạo, hành tây sống, hành tím phi, ngò gai và đậu phộng giã. Người này đã hướng dẫn 2 vị khách trộn gỏi, sau đó cuốn bánh tráng, ăn kèm gỏi gồm có các loại rau như: Xà lách, tía tô, diếp cá, lá bứa. Một đĩa gỏi cá trích được bán tại nhà hàng với giá 150 nghìn đồng (~ 6.18 $)

Gỏi cá trích là món ăn dân dã của ngư dân Phú Quốc

Nếm thử một miếng đầu tiên chấm cùng nước sốt đặc biệt, Chad và Will đã lập tức cảm thán về mùi vị vô cùng đa dạng. Will nhận xét nước chấm có phần thiên ngọt hơn so với các loại nước chấm khác anh từng ăn. Món gỏi cá trích làm anh liên tưởng tới hương vị cá mòi.

“Rất độc đáo, đặc biệt là nước mắm với đậu phộng, tôi chưa từng thấy bao giờ”, Will nói.

Còn Chad cũng rất tâm đắc và cho món gỏi này 100 điểm. Anh thấy hương vị như tan ra trong miệng: “Tôi thấy cực kỳ ngon, thịt cá mềm, không hề tanh chút nào. Tôi đã hiểu vì sao đây được coi là món đặc sản. Nếu đến các nhà hàng khác ở Phú Quốc, chắc chắn tôi sẽ lại gọi món này tiếp”.

Vị khách từ Pháp rất thích hương vị của nước chấm gỏi cá

Gỏi cá trích là món ăn dân dã của ngư dân Phú Quốc. Vì muốn thưởng thức hương vị tươi ngon, ngọt thanh của cá biển nên những người dân tại hòn đảo tự sáng tạo ra món gỏi và sử dụng trong gia đình. Dần dần, gỏi cá trích trở thành đặc sản địa phương, được nhiều du khách biết đến và ngày một yêu thích.

Cá được chọn làm gỏi phải là loại cá tươi rói, kích thước đồng đều. Sau khi được làm sạch sẽ, cá được rút xương và thái lát mỏng. Món gỏi ăn kết hợp với hành tây, ớt, dừa nạo sợi, và được trộn đều với nước sốt chua từ giấm ổi chín, muối, và đường, tạo nên hương vị chua dịu, ngọt thanh.

Nước chấm của món gỏi là sự kết hợp giữa mắm Phú Quốc, chanh, đường, tỏi, ớt, và lạc rang giã nhỏ, tạo nên vị chua, cay, mặn, ngọt hài hòa và thêm chút bùi ngậy từ lạc. Món gỏi ăn kèm với rau sống, bánh tráng, giúp giảm bớt vị tanh của cá và hòa quyện vị thanh mát của rau và vị ngọt dịu của cá.

Để thưởng thức món ăn này, thực khách lấy bánh tráng cuộn với rau sống lên trên, thêm miếng gỏi cá trích đã thấm đều gia vị.

Sự tươi mát của các loại rau, vị béo mềm, ngọt dịu của cá trích cùng hương thơm của dừa nạo sợi, lạc rang khiến thực khách ăn một lần nhớ mãi.