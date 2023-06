Dấu ấn khác biệt, đặc biệt của Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend

Hội tụ tinh hoa 3 văn minh cà phê thế giới

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend hội tụ 3 văn minh cà phê lần đầu được ra đời vào tháng 1/2022 tại con phố Đồng Khởi, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong thời điểm ngành F&B phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hậu đại dịch Covid-19.

Với thiết kế sáng tạo, ấn tượng trong từng chi tiết, hình ảnh, sản phẩm, cũng như chú trọng những trải nghiệm của người thưởng lãm, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend chứa đựng tính chuyên gia và nghệ thuật cũng như triết lý cà phê sâu sắc của tập đoàn Trung Nguyên Legend.

Tại Trung Nguyên Legend hội tụ những ly cà phê năng lượng tuyệt ngon, những phong cách thưởng lãm khác biệt, đặc biệt theo 3 nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền.

Tôn vinh di sản cà phê thế giới, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend là mô hình tiên phong hội tụ, cô lọc tinh hoa 12 thế kỷ phát triển của cà phê theo 3 nền văn minh cà phê tiêu biểu Ottoman – Roman – Thiền. Từ kiến trúc không gian, cách bày trí đến hệ sản phẩm F&B, hay sản phẩm bán lẻ đều được sáng tạo và sắp đặt theo 3 nền văn minh cà phê. Không chỉ đem đến những hương vị cà phê đặc biệt, các chuyên gia cà phê hàng đầu Trung Nguyên Legend sẵn sàng tư vấn, chia sẻ những câu chuyện thú vị và truyền cảm hứng về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cà phê. Khách hàng cũng có thể trực tiếp tự trải nghiệm sự khác biệt, đặc biệt của 3 văn minh cà phê thế giới qua các buổi trình diễn, thử nếm.

Mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend còn đem đến những ly cà phê nổi tiếng đã đồng hành trong cuộc đời, sự nghiệp những danh vĩ nhân, hay top những món uống được yêu thích thế giới do các barista chuyên nghiệp đã qua ít nhất 1.000 giờ thực hành pha chế. Đặc biệt, những góc sáng tạo, tỉnh thức với tủ sách nền tảng đổi đời cùng hệ sản phẩm cà phê được định danh là Năng lượng tỉnh thức, Năng lượng khát vọng, Năng lượng sức mạnh, hay bộ sản phẩm Triết gia – Chuyên gia – Nghệ sỹ…., cùng hình danh vĩ nhân và các câu nói truyền cảm hứng là một điểm nhấn đặc biệt không chuỗi quán nào có.

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải, Trung Quốc tạo sức hút mạnh mẽ đối với cộng đồng yêu và đam mê cà phê quốc tế về trải nghiệm văn hóa thưởng lãm cà phê Việt Nam và thế giới.

Đem đến những trải nghiệm khác biệt, thú vị cho người yêu và đam mê cà phê trong bối cảnh mới, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend nhanh chóng trở thành không gian quen thuộc của những người sành cà phê, giới tinh hoa, trí thức, yêu thích sự sáng tạo và hướng đến lối sống tỉnh thức ngay sau đại dịch.

Hơn 1 năm qua, mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đã hiện diện và được đón nhận mạnh mẽ tại những thành phố quan trọng của Việt Nam như: Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng. Đặc biệt, tháng 9/2022, khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend chính thức xuất hiện, tạo ấn tượng mạnh mẽ tại trung tâm thương mại, tài chính Thượng Hải. Chỉ sau 10 ngày khai trương, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend nhanh chóng vượt lên Top 1 quán cà phê toàn Thượng Hải hạng mục "Must Try" – Nhất định phải thử; Top 1 cửa hàng cà phê hot nhất tại đường Tây Nam Kinh trên ứng dụng Dazhongdianpin (ứng dụng số 1 tại Trung Quốc đánh giá dịch vụ, địa điểm ăn uống). Đến cuối năm 2022, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend đạt 2 giải thưởng danh giá của thị trường Trung Quốc là "Quán cà phê tốt nhất năm 2022" (do Bang Awards trao tặng) và "Quán cà phê nổi tiếng của năm" (trên GOGOShanghai).

Tự hào về nguồn, nơi khởi phát Cà phê Triết đạo

Khát vọng tạo dựng vị thế cho ngành cà phê Việt Nam, trở thành nhà lãnh đạo của ngành cà phê thế giới, trong suốt 27 năm qua, Trung Nguyên Legend đã định vị, tiên phong xây dựng thương hiệu Buôn Ma Thuột - quê hương của cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới, mang tầm vóc quốc tế, một điểm đến toàn cầu của người yêu cà phê.

"Bảo tàng Thế giới Cà phê ở Buôn Ma Thuột là nơi bạn có thể chìm đắm trong văn hóa cà phê" - Theo Tạp chí hàng đầu thế giới National Geographic.

Để làm được mục tiêu ấy, tháng 3 vừa qua, trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, Trung Nguyên Legend đã tiếp tục nêu nhiều sáng kiến quan trọng nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố cà phê của thế giới". Cùng những hoạt động đặc sắc tôn vinh văn hóa, con người vùng đất thiêng Buôn Ma Thuột, nơi khởi phát Cà phê Triết đạo, như kêu gọi thực hiện tiến trình đề xuất "Cà phê sữa đá", "cà phê phin" của Việt Nam và vùng trồng cà phê Buôn Ma Thuột trở thành di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Đồng thời, tập đoàn cũng cam kết đồng hành xây dựng Lễ hội Cà Phê Buôn Ma Thuột trở thành lễ hội mang tầm vóc quốc tế; đưa các sự kiện quốc tế về cà phê đến Buôn Ma Thuột cũng như góp ý tưởng và cách thức xây dựng Mạng xã hội cà phê toàn cầu – trung tâm xây dựng, truyền thông cho Buôn Ma Thuột. Đặc biệt, những thước phim quảng bá, các hoạt động du lịch chữa lành nhằm phát huy các giá trị văn hóa gắn với các di tích quốc gia của Buôn Ma Thuột và vùng đất đại ngàn cũng đã được Trung Nguyên Legend triển khai thực hiện, phát sóng. Các chương trình, không gian trải nghiệm tư tưởng, văn hóa, tinh thần cà phê như Bảo tàng Thế giới cà phê, Thành phố Cà phê, tuyến bài viết – sách – phim Cà Phê Triết Đạo liên tục được Trung Nguyên Legend sáng tạo và hiện thực hóa trong suốt những năm qua.

Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Thiên Ân trải nghiệm cà phê tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend số 7 Nguyễn Văn Chiêm (Quận 1, Tp. HCM).

Tiếp nối những cam kết ấy, mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend phiên bản mới năm 2023 vừa được ra mắt tại Hội quán Thanh niên Sáng tạo - số 7 Nguyễn Văn Chiêm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, làm rõ nét hơn những sắc màu bản địa của vùng đất quê hương hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới.

Kiến trúc không gian các khu thưởng lãm của mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend mới gợi nhớ đến những ngôi nhà đặc trưng của vùng đất đại ngàn Buôn Ma Thuột với tông màu nâu đen, ốp bằng gỗ vụn, tái chế, cùng hệ khung kèo, mái lợp cách điệu theo kết cấu nhà dài của người Ê đê.

Một quy trình chế tác cà phê năng lượng từ khâu phơi, sấy, chọn hạt, sàng sảy, xay giã… được tái hiện, sắp đặt gọn gàng với điểm nhấn là chiếc bếp xưa mộc mạc. Trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam nói chung và người đồng bào nói riêng, hình ảnh bếp lửa được xem là linh hồn của ngôi nhà, mang hơi thở cuộc sống mỗi gia đình và là nơi tạo ra năng lượng của sự sống, kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa của gia đình, cộng đồng. Đặc biệt, bên bếp lửa, bằng kinh nghiệm, niềm đam mê và bí quyết truyền thống bản địa, phẩm chất của hạt cà phê Robusta thơm ngon đặc trưng của vùng đất Buôn Ma Thuột được thăng hoa, tạo nên những ly cà phê tuyệt hảo.

Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Trịnh Thùy Linh ấn tượng với Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend số 7 Nguyễn Văn Chiêm (Quận 1, Tp. HCM) – không gian hội tụ tinh hoa 3 văn minh cà phê tiêu biểu và mang dấu ấn văn hóa bản địa của vùng đất quê hương hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới.

Đặt trọng tâm vào lối sống hài hòa, mô hình chú trọng sử dụng những vật liệu tái chế, mang tính bền vững, thân thiện với môi trường, kết hợp với sự tiết chế, tối giản về màu sắc. Qua đó, tạo một không gian tối ưu, làm nổi bật hương vị cà phê và con người khi ấy là chủ thể sinh động trong không gian ấy được thưởng lãm trọn vẹn tinh hoa của 3 văn minh cà phê thế giới.

Đồng thời, các nông cụ, dụng cụ thu hái, chế biến như cối giã, cối nghiền, gùi, sọt… có niên đại hàng trăm năm được đưa về từ bộ sưu tập của Làng Cà Phê trưng bày, tạo nên một mô hình bảo tàng thu nhỏ để giới thiệu đến cho du khách, những người yêu cà phê thế giới về một đời sống phong phú hơn của người Việt Nam.

Đặc biệt, mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại số 7 Nguyễn Văn Chiêm có không gian Thiền Cà Phê, nơi chuyên và đặc biệt dành cho việc thưởng lãm, trải nghiệm văn minh Cà phê Thiền. Người tham gia sẽ được hướng dẫn để trải nghiệm quá trình thanh lọc về thân - tâm - trí; học cách tạo tác và thưởng lãm những ly cà phê với tinh thần hòa – kính – thanh – tịnh – trách nhiệm và tôn tạo trong thanh âm của sự tỉnh thức bởi những bản nhạc thuộc dòng nhạc chữa lành của Trung Nguyên Legend. Hoạt động thưởng lãm và trải nghiệm văn minh Cà phê Thiền tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend số 7 Nguyễn Văn Chiêm sẽ diễn ra định kỳ vào thứ 7 hàng tuần.

Với sự khác biệt, đặc biệt, mô hình Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa triết lý Cà phê Thiền, tôn vinh vùng đất Buôn Ma Thuột, nơi khởi phát Cà phê Triết đạo, xứng đáng là "Thành phố cà phê của thế giới", góp phần quảng bá cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu.