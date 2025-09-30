Dắt xe qua chỗ ngập chớ vội nổ máy, hãy kiểm tra 4 chi tiết này nếu không muốn xe hỏng nặng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa đi qua, nhiều tỉnh thành đang hứng chịu nhiều cơn mưa lớn và ngập lụt khiến việc đi lại khó khăn. Tại Hà Nội nói riêng, mưa lớn liên tục đã gây ra hàng chục điểm ngập úng nặng ngay nội đô khiến việc di chuyển bằng xe máy trở nên bất khả thi.

Nhiều chủ xe đã chọn phương án an toàn là dắt xe qua điểm ngập, hạn chế được nhiều vấn đề có thể xảy ra. Tuy nhiên, sau khi dắt xe qua điểm ngập, chủ xe không nên đề nổ ngay mà hãy kiểm tra xe trước.

Dưới đây là 4 bộ phận chủ xe nên kiểm tra nhanh trước khi đề nổ:

Dầu nhớt

Dầu nhớt có tác dụng bôi trơn và bảo dưỡng máy, có tiếp xúc trực tiếp với động cơ. Tuy nhiên, các-te chứa dầu lại có cửa nạp và xả, là những nơi nước có thể lọt vào nếu bị ngâm trong nước.

Sau khi đi qua nơi ngập, hãy lấy que thăm dầu để kiểm tra chất lượng dầu nhớt. Nếu thấy dầu nhớt có màu trắng đục, đó là dấu hiệu cho thấy nước đã lọt vào và làm hỏng dầu nhớt. Lúc này, nhất thiết không được đề nổ mà phải mang tới nơi sửa chữa để vệ sinh và thay dầu mới.

Dầu láp nhiễm nước, chuyển sang màu nâu.

Với các mẫu xe tay ga, ngoài dầu nhớt thì chủ xe còn cần lưu ý đến dầu láp (còn gọi là dầu hộp số). Loại dầu này cũng sẽ biến thành màu nâu hoặc trắng đục khi nhiễm nước.

Lọc gió

Để động cơ có thể đốt được nhiên liệu, không khí phải được nạp vào trong buồng đốt. Tuy nhiên, trước khi tới được buồng đốt thì không khí sẽ phải đi qua hệ thống lọc.

Lọc gió có thể bị bẩn sau thời gian dài sử dụng.

Bộ phận lọc gió nằm ở trước cửa gió nạp vào động cơ; nếu thấy tấm lọc gió bị ướt, đây có thể là dấu hiệu cho thấy nước đã ngập quá cửa gió và có nguy cơ lọt vào trong động cơ. Chủ xe không nên đề nổ máy nếu thấy nghi ngờ.

Tùy loại, tấm lọc gió có thể làm bằng giấy bìa, bông, mút...; lọc gió sẽ bị bẩn sau thời gian dài sử dụng và cần được thay thế thường xuyên. Nếu lọc gió bị ướt, bẩn mà không thể phục hồi, chủ xe nên thay mới để đảm bảo xe có thể hoạt động ở điều kiện tốt nhất.

Ống xả

Khi đi qua điểm ngập cao hơn ống xả, nước có thể lọt vào. Trong khi đó, ống xả là đường duy nhất khí thải thoát ra. Do vậy, ống xả thông thoáng, sạch sẽ sẽ giúp động cơ hoạt động ổn định.

Nên dựng dốc xe để nước có thể thoát ra khỏi ống xả.

Sau khi đi qua điểm ngập, nhất là những nơi ngập cao hơn ống xả, chủ xe nên dựng chân chống giữa, dốc xe thẳng đứng để nước nếu lọt vào ống xả có thể thoát ra.

Bugi

Bugi là bộ phận đánh lửa nhằm kích nổ hỗn hợp xăng và không khí trong buồng đốt, khiến động cơ hoạt động. Vị trí của bugi có thể ngập trong nước, do vậy chủ xe nên kiểm tra bộ phận này.

Khi kiểm tra, nếu thấy dấu hiệu bugi bị bẩn, cháy, chủ xe nên thay mới để xe có thể hoạt động ổn định.

Bugi bẩn làm giảm hiệu suất đánh lửa, nếu bị ướt còn có khả năng chập cháy và hỏng hoàn toàn.

Cần lưu ý rằng vị trí của bugi hay hệ thống lọc gió không giống nhau giữa các xe; chủ xe nên tham khảo hướng dẫn từ các kênh uy tín để tự kiểm tra. Nếu có điều kiện, chủ xe nên đưa xe tới những nơi sửa chữa đáng tin cậy để xe được chăm sóc đúng và kịp thời.

Sau khi kiểm tra các bộ phận nêu trên, nếu đề nổ thấy máy nổ không êm, ga yếu, chủ xe nên tắt máy ngay và không nên cố đề nổ tiếp mà nên đưa xe đi kiểm tra ngay.