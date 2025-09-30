HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội ngập úng: Xe máy chìm trong nước, không muốn mua xe mới hãy làm ngay 3 việc sau

Quang Hiếu |

Thực hiện các công việc này sẽ giảm tác hại khi xe ngập trong nước.

Cách đây chưa lâu, Thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo ngập úng tại hơn 30 điểm trong khu vực nội đô, đồng thời phát cảnh báo nguy cơ mưa giông, lốc, sét và ngập úng sẽ tiếp tục trong vài giờ tới. 

Lượng mưa quá lớn khiến nước không kịp thoát, làm nhiều khu vực nội đô ngập trong nước, nhiều phương tiện của người dân ở khu vực trũng, thấp đã chìm trong nước.

Trong tình huống này, chủ xe cần thực hiện những việc sau để hạn chế tối đa hư hỏng xảy ra:

1. Không khởi động xe

Khi động cơ, hộp số của xe chìm hoàn toàn trong nước, chủ xe nhất thiết không được khởi động, bởi điều này nhiều khả năng sẽ gây ra thủy kích - tình huống nước lọt vào sâu và làm hỏng động cơ.

2. Mau chóng đưa xe ra khỏi vùng ngập

Ngay khi nước dâng, cần tính toán nơi cao ráo để đưa xe ra khỏi vùng ngập, tránh ngâm xe - đặc biệt là khu vực động cơ và hộp số - trong nước quá lâu. 

Hà Nội ngập úng: Xe máy chìm trong nước, không muốn mua xe mới hãy làm ngay 3 việc sau- Ảnh 1.

Về cơ bản, nước có thể lọt vào động cơ qua hai đường: Cửa gió, và ống xả. Việc ngâm trong nước lâu càng làm nước dễ lọt sâu vào động cơ, khiến việc phục hồi xe sau này trở nên phức tạp hơn.

3. Đưa xe đến nơi sửa chữa uy tín

Không chỉ động cơ, nước cũng có thể lọt vào các-te dầu nhớt hoặc hộp số, có thể gây hư hại nếu vận hành. Do vậy, ngay cả khi không đề nổ máy khi xe đang ngập trong nước, chủ xe vẫn không nên đề nổ sau khi đưa xe tới nơi khô ráo nhằm tránh tối đa khả năng hư hỏng xe.

Những công việc bảo dưỡng xe sau khi ngâm trong nước có thể kể tới như: Thay dầu nhớt, thay dầu hộp số; kiểm tra lọc gió, kiểm tra cửa gió và ống xả, bugi.

Hà Nội ngập úng: Xe máy chìm trong nước, không muốn mua xe mới hãy làm ngay 3 việc sau- Ảnh 2.

30 điểm có nguy cơ ngập, úng tại Hà Nội trong ngày 30/9:

Đường Nguyễn Khuyến (trước cổng THCS Lý Thường Kiệt)Phố Hoa Bằng (từ số 91 – 97 và 54 – 56)Ngã ba Cầu Giấy – Dịch Vọng (từ số 235 – 255 Cầu Giấy)
Phố Phan Văn TrườngDương Đình Nghệ – Phạm Hùng (sau tòa Keangnam)Phố Trần Bình (trước UBND phường Mai Dịch – Bệnh viện 19/8)
Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường KiệtNgã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà HỏaPhố Tông Đản (cổng phụ Thành ủy Hà Nội)
Phố Đinh Tiên Hoàng (đài phun nước, bến xe điện)Số 155 Phùng HưngPhố Cao Bá Quát (trước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội)
Phố Thụy Khuê (dốc La Pho)Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy)Phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai)
Phố Mạc Thị BưởiĐại lộ Thăng Long (ngã ba Lê Trọng Tấn, hầm chui số 356, nút giao An Khánh)Phố Đỗ Đức Dục
Phố Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến trụ sở Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm)Hoàng Như Tiếp (từ Trường Tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp – Ái Mộ)Đường Cổ Linh – Đàm Quang Trung (đoạn trước siêu thị Aeon Mall)
Phố Quan NhânPhố Cự LộcNguyễn Trãi (trước Đại học KHXH&NV)
Nguyễn XiểnPhố Kẻ Vẽ (ngã ba chợ Vẽ)Ecohome 3
KĐT RescoQuốc lộ 3 (qua xã Mai Lâm)Đường 23B (qua thôn Cổ Điển)

Nguồn ảnh: Tổng hợp mạng xã hội

