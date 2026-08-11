Đất nhận chuyển nhượng lâu năm, mất giấy tờ gốc: Làm sao để cấp sổ?

Nhận chuyển nhượng đất từ lâu nhưng mất giấy tờ gốc, chủ cũ đã qua đời, người đang sử dụng đất cần làm gì để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Từ năm 1996 đến năm 2000, bà Trần Thị Ái Ngọc (TP Hồ Chí Minh) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 05 hộ dân (đã có xác nhận của UBND xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai tại thời điểm đó).

Năm 2006, thực hiện chủ trương tổng đăng ký đất đai, bà Ngọc đã kê khai và diện tích này được hợp nhất thành thửa đất số 200, tờ bản đồ số 67 (tài liệu đo đạc năm 2016). Hiện nay, thông tin người sử dụng đất trên Bản đồ địa chính xã Long Phước, thành phố Đồng Nai đã cập nhật tên Trần Thị Ái Ngọc.

Gia đình bà quản lý, sử dụng đất ổn định, liên tục từ năm 1996 đến nay, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương theo Văn bản xác nhận số 180/UBND ngày 24/6/2025 của UBND xã.

Hiện nay, bà Ngọc có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng gặp trở ngại khách quan do các chủ sử dụng đất cũ đã qua đời, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc của các chủ cũ đã bị thất lạc và do thời gian trôi qua đã lâu nên bà không có thông tin về hàng thừa kế của các chủ cũ để phối hợp thực hiện thủ tục thu hồi sổ hoặc ký các văn bản liên quan.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, bà Ngọc đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các nội dung sau:

Đối với trường hợp sử dụng đất ổn định lâu năm, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương; đồng thời có giấy tờ chuyển nhượng thực tế đã được UBND xã xác nhận, nhưng hiện nay chủ cũ đã mất và Giấy chứng nhận gốc đã bị thất lạc như nêu trên bà có đủ điều kiện để nộp hồ sơ theo diện "Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho người đang sử dụng đất" theo quy định của Luật Đất đai hiện hành hay không?

Nếu thuộc diện "Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho người đang sử dụng đất", bà đề nghị được hướng dẫn chi tiết danh mục hồ sơ cần chuẩn bị, và quy trình phối hợp với UBND xã theo đúng trình tự pháp luật.

Trường hợp không thể thực hiện theo diện cấp lần đầu, bà Ngọc đề nghị được hướng dẫn mã thủ tục hành chính hoặc quy trình xử lý phù hợp đối với trường hợp nhận chuyển nhượng mà không liên lạc được với chủ cũ để bà có cơ sở thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung bà phản ánh liên quan đến quá trình sử dụng đất, nguồn gốc nhận chuyển nhượng, tình trạng thất lạc Giấy chứng nhận của chủ sử dụng đất trước đây và nhu cầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền xem xét, xác minh và giải quyết của cơ quan quản lý đất đai tại địa phương trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình quản lý đất đai thực tế. Bộ không có đủ hồ sơ và không có thẩm quyền giải quyết trực tiếp nên không thể trả lời cụ thể cho từng tình huống.

Tuy nhiên, Bộ xin nêu một số nguyên tắc pháp luật có liên quan để bà tham khảo và làm việc với cơ quan địa phương:

Theo quy định tại Điều 135 Luật Đất đai thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Theo quy định tại Điều 133 Luật Đất đai thì trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận mà bị mất mà người sử dụng đất có nhu cầu thì được cấp lại.

Theo quy định tại Điều 14, 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP , Chính phủ đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp bị mất, quy định trình tự thủ tục hành chính về đất đai tại địa phương mình (bao gồm thành phần hồ sơ nộp, thời gian thực hiện, trình tự, thủ tục thực hiện, các chính sách về tài chính, …).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin để bà nghiên cứu và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.