Huy Nguyễn
Đặt lên bàn cân 2 phương án khi làm dự án hơn 60 tỷ USD: THACO lo vốn, Vingroup làm nhanh
Huy Nguyễn |
THACO và VinSpeed cùng đề xuất làm chủ đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam 61 tỷ USD với cấu trúc 20% vốn chủ - 80% vay. Tuy nhiên, cách huy động vốn, tiến độ thi công và phân bổ rủi ro khác nhau, tạo ra hai lựa chọn với ưu - nhược điểm riêng.
Theo An ninh tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/dat-len-ban-can-2-phuong-an-khi-lam-du-an-hon-60-ty-usd-thaco-lo-von-vingroup-lam-nhanh-2052511300651123.htm