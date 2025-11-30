Đặt lên bàn cân 2 phương án khi làm dự án hơn 60 tỷ USD: THACO lo vốn, Vingroup làm nhanh

Đáng chú ý, điểm chung của THACO và VinSpeed là cùng cam kết tự thu xếp 20% vốn (gần 12,3 tỷ USD). Tuy nhiên, 80% phần vay còn lại mới là điểm khác biệt: VinSpeed đề nghị Nhà nước cho vay ưu đãi 0% lãi trong 30 năm, còn THACO thì vay thương mại từ các tổ chức tín dụng trong – ngoài nước.