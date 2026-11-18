Toyota Corolla Cross, Land Cruiser và Honda CR-V đều ghi nhận phiên bản hybrid có doanh số vượt bản thuần xăng trong tháng 10/2026. Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai phiên bản khá lớn ở một số mẫu xe.

Thị trường ô tô Việt Nam đang ghi nhận sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng khi các phiên bản hybrid ngày càng được quan tâm. Theo số liệu bán hàng tháng 10/2026, một số dòng xe có phiên bản sử dụng hệ truyền động xăng lai điện đạt doanh số cao hơn bản chỉ sử dụng động cơ đốt trong.

Toyota Corolla Cross: Bản hybrid bán gấp hơn 3 lần bản xăng

Toyota Corolla Cross HEV tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe hybrid tại Việt Nam trong tháng 10/2026 với 587 xe bán ra. Trong khi đó, phiên bản thuần xăng đạt khoảng 170 xe.

Như vậy, bản hybrid chiếm khoảng 77% tổng doanh số 757 xe của dòng Corolla Cross, cao hơn đáng kể so với bản máy xăng. Tính từ đầu năm, phiên bản HEV đạt 4.762 xe, chiếm khoảng 74% tổng lượng Corolla Cross bán ra.

Hiện Corolla Cross HEV có giá niêm yết 865 triệu đồng, cao hơn 45 triệu đồng so với bản 1.8 V giá 820 triệu đồng. Mức chênh lệch không quá lớn có thể là một trong những yếu tố giúp phiên bản hybrid được nhiều khách hàng lựa chọn, bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Land Cruiser: Bản hybrid bán gấp gần 9 lần bản xăng

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, Toyota Land Cruiser ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa hai phiên bản động cơ. Trong tháng 10/2026, bản hybrid đạt doanh số 70 xe, trong khi phiên bản thuần xăng chỉ bán được 8 xe.

Như vậy, lượng tiêu thụ Land Cruiser HEV cao gấp 8,75 lần bản máy xăng, chiếm gần 90% tổng doanh số của dòng xe này. Kết quả cho thấy phiên bản hybrid đang chiếm ưu thế rõ rệt trong cơ cấu lựa chọn của khách hàng mua Land Cruiser.

Mức chênh lệch doanh số này cũng đáng chú ý khi bản hybrid có giá bán cao hơn bản thuần xăng khoảng 130 triệu đồng.

Honda CR-V: Bản hybrid chiếm gần 2/3 doanh số

Honda CR-V là mẫu xe có sự chênh lệch đáng kể giữa hai loại động cơ. Trong tháng 10/2026, phiên bản e:HEV bán được 277 xe, trong khi tổng doanh số dòng CR-V đạt 416 xe. Như vậy, các phiên bản thuần xăng đạt khoảng 139 xe.

Bản hybrid chiếm gần 67% lượng CR-V bán ra trong tháng, cao gần gấp đôi bản thuần xăng. Kết quả này cho thấy hệ truyền động lai điện đang trở thành lựa chọn được ưu tiên ở dòng crossover cỡ C của Honda.

Hiện CR-V có nhiều cấu hình khác nhau, gồm các phiên bản G, L, L AWD và hai phiên bản e:HEV L, e:HEV RS. Việc có thêm lựa chọn hybrid giúp khách hàng cân nhắc giữa chi phí đầu tư ban đầu, trang bị và khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng.