Đắt hơn sầu riêng, một loại nông sản của Việt Nam bất ngờ xuất khẩu bùng nổ ngay đầu năm

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 2 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, nối tiếp thành công vang dội của năm 2025.

Cụ thể, Theo thống kê từ Cục Hải quan, chỉ tính riêng nửa đầu tháng 2, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt 230,88 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ tháng 2/2025.

Lũy kế từ đầu năm nay đến hết ngày 15/2, tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành đạt 875,33 triệu USD, tương đương mức tăng trưởng 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê tháng 1 cho thấy hạt dẻ cười bất ngờ vươn lên trở thành mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất. Kim ngạch của sản phẩm này đạt 137,92 triệu USD, chiếm 21,4% tổng trị giá xuất khẩu và tăng tới 413,4% so với tháng 1/2025.

Hạt dẻ cười còn được gọi là quả hồ trăn, tên khoa học là Pistacia vera. Đây là loại hạt có nguồn gốc từ khu vực Trung Đông và Trung Á, sau đó được trồng phổ biến tại Mỹ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Địa Trung Hải. Hạt dẻ cười phát triển trên cây thân gỗ lâu năm và được thu hoạch khi lớp vỏ ngoài tự tách ra tạo thành hình dáng như một nụ cười đặc trưng.

Sầu riêng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng chiến lược của ngành nông nghiệp. Việc mở rộng diện tích mã số vùng trồng và ký kết thành công nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.

Riêng trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng các loại đạt 117,22 triệu USD. Dù con số này giảm 44% so với tháng 12/2025 do tính chất mùa vụ, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng vọt 274,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài hai mặt hàng chủ lực kể trên, bức tranh xuất khẩu tháng 1 còn ghi nhận sự đóng góp tích cực từ dừa với kim ngạch 53,9 triệu USD (tăng 32,9%) và mít với 33,6 triệu USD (tăng 27,3%). Ở chiều ngược lại, thanh long là mặt hàng hiếm hoi ghi nhận sự sụt giảm 17%, lùi về mức kim ngạch 48,5 triệu USD.

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), kết quả tích cực trong tháng 1 đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Thời điểm cận Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ trái cây tăng cao, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc cũng như trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Sức mua cải thiện rõ rệt đã hỗ trợ đáng kể cho hoạt động xuất khẩu, nhất là với các mặt hàng trái cây tươi phục vụ tiêu dùng dịp lễ.

Năm 2025 được xem là một cột mốc đặc biệt của ngành rau quả Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu đạt 8,56 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024. Đặc biệt, xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến lần đầu tiên đạt trên 2 tỷ USD. Dự báo xuất khẩu rau quả năm nay sẽ lập đỉnh mới 9,5 - 10 tỷ USD.

Diễn biến tích cực ngay từ tháng 1 cho thấy ngành rau quả đang đi đúng hướng trong chiến lược đa dạng hóa thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự tăng trưởng đồng đều tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và EU không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.



