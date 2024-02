Vào ngày 13/2, Đạt G gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh bạn gái Cindy Lư trên trang cá nhân. Đàng gái gây chú ý khi mặc trang phục màu đỏ rực rỡ. Nam ca sĩ sinh năm 1995 còn dành lời ngọt ngào cho nửa kia: "Nhìn em như bức tranh giữa thành phố muôn màu. Cười tươi khi thấy anh bao ngày đã không gặp nhau...

Khi anh đặt bút viết bài hát Anh thích em như vậy này. Một hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu anh là gương mặt nụ cười từ phía đằng xa tiến lại gần xe của anh, 'em' sự sáng tạo của anh. Một tình yêu đơn giản từ cách mình bước đi, cách mình thở, cách mình cười với cuộc đời này".

Về phía Cindy Lư, cô cũng có động thái gây chú ý phía dưới phần bình luận: "Happy Valentine sớm hay sao. Em cũng thích anh như vậy ạ". Bạn gái Đạt G chia sẻ lại bài đăng tình cảm của nam ca sĩ trên trang cá nhân kèm theo dòng chú thích: "Cảm ơn anh vì tất cả".

Đạt G công khai đăng ảnh Cindy Lư và còn bày tỏ tình cảm ngọt ngào

Cindy Lư còn chia sẻ lại bài viết này và gửi lời cảm ơn tới nam ca sĩ sinh năm 1995

Cindy Lư và Đạt G từng có một khoảng thời gian hẹn hò vào năm 2021. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai đã gặp rất nhiều áp lực từ dư luận nên đã nhanh chóng "đường ai nấy đi". Hơn nửa năm sau khi công khai chia tay, vào tháng 11/2023, Cindy Lư đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp chung cùng hai con gái và Đạt G kèm caption: "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you. 12/2020 - 11/2023".



Sau khi chính thức công khai "gương vỡ lại lành" vào cuối tháng 11 vừa qua, Đạt G và Cindy Lư đã không còn ngần ngại khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên MXH. Cả hai thoải mái đăng tải những giây phút đời thường, thu hút sự chú ý lớn của netizen.

Cindy Lư thường xuyên đăng tải những clip tình cảm giữa bạn trai và các con trên mạng xã hội