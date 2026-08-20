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Đất đá tràn xuống tuyến tránh đèo Văn Rơi ở Quảng Ngãi, giao thông chia cắt

Thanh Ba
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Mưa lớn ngày 20/8 khiến đường tránh đèo Văn Rơi, đoạn qua xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây chia cắt giao thông.

Tại điểm sạt lở, nhiều khối đất đá lớn tràn xuống mặt đường khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông. Khu vực taluy dương cũng xuất hiện một số vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở , tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Được biết, đường tránh đèo Văn Rơi thường xuyên có sương mù, tầm nhìn hạn chế, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lớn. Hiện có 2 tuyến đường từ xã Kon Đào lên xã Tu Mơ Rông gồm đường đèo Văn Rơi và đường tránh đèo Văn Rơi. Do tuyến đường đèo Văn Rơi đang được sửa chữa nên người dân chủ yếu lưu thông qua đường tránh. Khi tuyến đường này bị sạt lở, người dân buộc phải tạm thời quay lại lưu thông qua đường đèo Văn Rơi.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giăng dây tại khu vực xảy ra sạt lở. (Ảnh: Q.N)

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường khẩn trương san gạt, hốt dọn đất đá, khơi thông mặt đường. Đồng thời, đơn vị chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 1h ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km, khả năng mạnh thêm với cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 1h ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyện chậm với tốc độ 3-5km/h, cường độ duy trì cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Nhận định thời tiết trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, từ 20/8 đến 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ mưa rất to trên 180mm.

Từ ngày và đêm 21/8, ven biển Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 20/8, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm; từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 22/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn liên tục trút xuống, mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt các xã, phường thuộc các tỉnh này.

Tags

sạt lở

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