Đặt camera bắt trộm gà, chủ nhà chết lặng thấy sinh vật lạ và đồng bọn quay lại: Lập tức gọi chuyên gia!

Khi kiểm tra camera, chủ nhà không khỏi sững sờ khi phát hiện "kẻ trộm gà" không chỉ quay lại nhiều lần mà còn kéo theo đồng bọn.

Chủ nhà chết lặng khi xem lại camera lúc rạng sáng

Chủ nhà cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/7/2025 tại thôn Hồng Sơn, trấn Tu Sơn, huyện Đào Giang, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo Rednet, bà Thái Tra Quân, 74 tuổi, sống tại thôn Hồng Sơn hơn 50 năm. Gia đình bà có nuôi một số gà trong khu chuồng phía sau nhà. Vào một buổi sáng tháng 7, bà phát hiện một con gà mái đen lớn trong chuồng đã biến mất.

Con gà này nặng khoảng hơn 3 kg. Điều khiến bà Thái khó hiểu là khu vực chuồng gà không có dấu hiệu bị người lạ phá khóa hay lục lọi. Ban đầu, bà nghi có thể chồn hoặc một loài thú nhỏ nào đó đã đột nhập vào ban đêm.

Chủ nhà cho biết sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/7/2025 tại thôn Hồng Sơn, trấn Tu Sơn, huyện Đào Giang, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Sau khi phát hiện sự việc, bà Thái liên hệ với con trai ở Trường Sa để nhờ kiểm tra lại camera giám sát. Không ngờ, đoạn video ghi lại trong đêm đã hé lộ cảnh tượng khiến cả gia đình vừa tiếc của vừa kinh ngạc.

Khoảng 1 giờ 48 phút sáng ngày 18/7, một con vật có dáng vẻ giống mèo nhưng hoang dã hơn bất ngờ trèo tường, lẻn vào khu vực chuồng gà. Nó di chuyển nhanh nhẹn trong bóng tối, quan sát xung quanh rồi tiến đến gần đàn gà.

Chỉ khoảng 2 phút sau, sinh vật lạ khóa mục tiêu là con gà mái đen trong sân. Nó lao tới rất nhanh, cắn chặt con gà rồi tìm cách tha ra ngoài. Tuy nhiên, do con gà khá nặng, con vật không thể nhảy qua tường để rời đi ngay trong lần đầu tiên.

Sinh vật lạ quay lại cùng đồng bọn

Điều khiến chủ nhà bất ngờ hơn là "kẻ trộm gà" này không hề bỏ cuộc. Đến khoảng 2 giờ 23 phút sáng, nó tiếp tục quay lại chuồng gà, tha con gà mái di chuyển trong sân và nhiều lần tìm cách thoát ra ngoài qua bức tường bên trái camera. Dù vậy, lần thứ hai này vẫn chưa thành công.

Tưởng rằng sự việc dừng lại ở đó, nhưng đến khoảng 4 giờ 19 phút sáng, camera tiếp tục ghi lại cảnh tượng còn khó tin hơn. Con vật kia quay trở lại, lần này không đi một mình mà xuất hiện cùng 2 "đồng bọn".

"Kẻ trộm" tiếp tục quay lại chuồng gà, tha con gà mái di chuyển trong sân và nhiều lần tìm cách thoát ra ngoài qua bức tường bên trái camera. (Ảnh: Sina)

Ba sinh vật lạ cùng xuất hiện trong chuồng gà, quan sát xung quanh trong thời gian ngắn. Sau đó, một con trong số chúng ngậm con gà mái đen, nhanh nhẹn leo lên khung cửa rồi biến mất về phía khu rừng phía sau nhà trong ánh sáng mờ của buổi rạng đông.

Khi xem lại video, bà Thái vừa xót ruột vừa kinh ngạc. Bà nói mình đã sống hơn 70 năm, ở thôn Hồng Sơn hơn nửa thế kỷ, từng nghe chuyện chồn bắt gà nhưng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.

Từ một vụ mất gà tưởng như bình thường, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Bởi trong đoạn video, "kẻ trộm gà" không giống mèo nhà, cũng không giống chồn thông thường.

Chuyên gia xác định danh tính thật

Sau khi hình ảnh camera được kiểm tra, cán bộ lâm nghiệp địa phương đã đến hiện trường tìm hiểu sự việc. Qua quan sát đoạn video, chuyên gia xác định sinh vật xuất hiện trong chuồng gà là báo mèo, một loài động vật hoang dã được bảo vệ tại Trung Quốc.

Báo mèo có ngoại hình khá giống mèo nhà nhưng cơ thể thon dài, linh hoạt và mang nhiều đặc điểm hoang dã hơn. Trên thân chúng thường có các đốm hoặc vệt màu sẫm giống hoa văn của loài báo nhỏ. Chúng chủ yếu hoạt động về đêm, có khả năng leo trèo tốt và thường săn chim, chuột, bò sát nhỏ hoặc gia cầm nếu sống gần khu dân cư.

Theo chuyên gia, báo mèo có tính hoang dã khá mạnh, cảnh giác cao, móng vuốt và răng đều có thể gây thương tích. Vì vậy, người dân không nên đến gần, xua đuổi, vây xem hoặc tự ý cho ăn.

Chuyên gia xác định sinh vật xuất hiện trong chuồng gà là báo mèo, một loài động vật hoang dã được bảo vệ tại Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không được tự ý săn bắt, đánh bẫy, làm hại hoặc nuôi nhốt báo mèo. Khi phát hiện loài vật này xuất hiện gần nhà, chuồng trại hoặc khu chăn nuôi, cách an toàn nhất là giữ khoảng cách và liên hệ chính quyền địa phương hoặc cơ quan lâm nghiệp để được hỗ trợ.

Với các hộ nuôi gia cầm hoặc chủ trang trại nhỏ, việc động vật hoang dã xuất hiện gần khu chăn nuôi có thể gây thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo người dân nên gia cố chuồng trại, che kín các khe hở, hạn chế để gia cầm ngủ ngoài trời và tăng cường chiếu sáng ở những khu vực dễ bị động vật tiếp cận.

Từ một con gà mái biến mất trong đêm, camera đã hé lộ màn "phối hợp" bất ngờ của những vị khách hoang dã. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở rằng khi con người sống gần rừng núi, việc ứng xử đúng cách với động vật hoang dã là điều rất cần thiết.

May mắn là trong trường hợp này, chủ nhà không tự ý đặt bẫy hay làm hại sinh vật lạ. Nhờ camera và sự hỗ trợ của người có chuyên môn, danh tính của "kẻ trộm gà" đã được xác định, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn cách bảo vệ tài sản mà vẫn tôn trọng môi trường sống tự nhiên.

Theo Rednet, Tân Hồ Nam, Sina