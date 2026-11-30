Việc xác định thời điểm sử dụng đất và hạn mức đất ở khi cấp Giấy chứng nhận cho đất bố mẹ chia cho các con cần căn cứ hồ sơ pháp lý và quy định của địa phương.

Năm 1995, bố của bà Cao Thị Thanh (Hà Nội) nhận chuyển nhượng 275 m² đất. Trên thửa đất có sẵn một căn nhà cấp IV, diện tích khoảng 80 m2.Việc mua, bán được lập bằng giấy viết tay.

Sau khi nhận chuyển nhượng, từ năm 1995 bố của bà Thanh đã kê khai thuế có xác nhận của cơ quan thuế, hằng năm đều thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

Năm 2004, bố bà chia thửa đất cho các con như sau: Bà Thanh được chia 80,5 m² trên mảnh đất đã có sẵn nhà ở; ông Thăng được chia 175 m². Ông Thăng đã xây nhà với diện tích 52 m2 để ở và năm 2005 đã chuyển nhượng một phần diện tích cho người khác và làm đường đi chung.

Nay bà Thanh và ông Thăng cùng làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất 80,5 m2 của bà Thanh và 52 m2 của ông Thăng.

Bà Thanh hỏi, khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích được chia thì thời điểm sử dụng đất được tính là sử dụng từ năm 1996 hay từ khi bố của bà chia cho là năm 2004?

Đối với những mảnh đất được chia thì hạn mức đất ở được công nhận tính riêng cho từng mảnh đất của mỗi người con hay tính trên hạn mức của thửa đất gốc 275 m² và thời điểm áp dụng hạn mức đất được tính trong giai đoạn nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của bà là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm để xem xét, giải quyết nên Bộ không có cơ sở trả lời, do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin để bà được biết như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

Tại khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai quy định UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện, tập quán tại địa phương quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.

Hiện nay, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 ban hành Quy định về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo đó tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo tại Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND đã quy định cụ thể việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Căn cứ quy định nêu trên thì UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện, tập quán tại địa phương quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở, do đó, đề nghị bà nghiên cứu liên hệ với cấp có thẩm quyền để thực hiện, trường hợp còn khó khăn vướng mắc đề nghị bà gửi phản ánh, kiến nghị đến UBND hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định.



