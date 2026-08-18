Dat Bike vừa mở nhà máy thu nhỏ ở Hà Nội: Xe lỗi, hỏng không còn phải "đưa về ngoại"

Trung tâm mới của Dat Bike có đủ năng lực để xử lý các vấn đề phức tạp, không cần đưa xe về nhà máy ở TP.HCM.

Vừa mới đây, Dat Bike đã công bố đưa vào sử dụng Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa (Mega Service Center) có quy mô lớn tại Gia Lâm (nay là phường Việt Hưng), Hà Nội. Sau khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ tiếp nhận sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng chuyên sâu cho các xe có nhu cầu, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu đưa xe về nhà máy tại TP.HCM (đưa về ngoại, cách nói vui của người sử dụng xe Dat Bike) để sửa chữa.

Theo thông tin được công bố, trung tâm có tổng diện tích sử dụng lên tới 1.000 mét vuông, bao gồm không gian tầng 1 và tầng 2. Đây không chỉ là trung tâm sửa chữa lớn nhất của Dat Bike mà còn thuộc nhóm trung tâm dịch vụ lớn chưa từng có trên khắp Việt Nam dành cho xe điện hai bánh.

Bên ngoài trung tâm sửa chữa lớn nhất toàn quốc đặt tại Hà Nội mà Dat Bike vừa khai trương. Ảnh: Dat Bike

Khi hoạt động song song với hệ thống cửa hàng 3S (bao gồm xưởng sửa chữa), trung tâm có thể giúp Dat Bike phục vụ khách hàng tốt hơn nữa trong bối cảnh hãng vừa cho ra mắt mẫu Era và nhận về nhiều đơn đặt hàng.

Người dùng xe Dat Bike không cần tự xác định độ nghiêm trọng của vấn đề để lựa chọn nơi sửa chữa phù hợp; thay vào đó, người dùng chỉ cần mang xe tới điểm dịch vụ thuận tiện nhất, hệ thống sẽ tự phân loại và điều phối.

Trung tâm có khả năng xử lý đồng thời 70 xe. Ảnh: Dat Bike

Dat Bike cho biết trung tâm không đơn thuần chỉ là nơi sửa chữa, mà còn có thể xem là một "nhà máy thu nhỏ", có đủ năng lực để tự xử lý các vấn đề từ cơ học đến điện/điện tử. Trung tâm có thể xử lý cùng lúc 70 xe, có khu xử lý riêng biệt cho động cơ và pin.

Trung tâm được đầu tư loạt thiết bị chẩn đoán, phần mềm, thiết bị kiểm tra và máy móc cơ khí chuyên dụng, mang năng lực kỹ thuật của một nhà máy. Đi cùng với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân sự cũng được đào tạo chuyên sâu với các kỹ sư của hãng, có thể chẩn đoán và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống vận hành (bao gồm pin, động cơ, bộ điều khiển, hệ truyền động, đến công nghệ sạc tích hợp mới nhất).

Bên trong khu vực xử lý pin tại trung tâm. Ảnh: Dat Bike

Tiêu biểu như tại khu vực xử lý pin - bộ phận quan trọng hàng đầu của xe, Dat Bike trang bị cho trung tâm loạt thiết bị nhằm kiểm tra độ rò rỉ đến cân chỉnh điện áp. Pin hay động cơ cần cân chỉnh, sửa chữa có thể được vận chuyển từ các đại lý đến trung tâm thay vì đưa về nhà máy ở TP.HCM. Từ đó, thời gian sửa chữa các vấn đề phức tạp có thể rút ngắn đi rất nhiều.

Dat Bike cũng dành phần lớn diện tích tầng 2 làm kho linh kiện, phụ tùng cho các dòng xe phổ biến của hãng - gồm Weaver, Quantum, Era. Đây cũng sẽ là nơi lưu trữ và phân phối linh kiện, phụ tùng xe cho toàn bộ khu vực phía bắc. Tương tự thời gian sửa chữa, thời gian phân phối linh kiện cũng sẽ giảm đi đáng kể do không cần vận chuyển từ TP.HCM.

Đại diện của Dat Bike cho biết trong tương lai, hãng sẽ nâng cấp cơ sở tại Đà Nẵng theo mô hình Mega Service Center như tại Hà Nội, từ đó nâng cao năng lực phục vụ dành cho người dùng khu vực miền trung.