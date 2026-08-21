Dat Bike Mega Service Center: Từ sự an tâm cho người dùng đến năng lực nội tại doanh nghiệp

Dat Bike đưa Mega Service Center tại 378 Ngô Gia Tự (Hà Nội) vào hoạt động, củng cố năng lực hậu mãi tại miền Bắc với mô hình dịch vụ đồng bộ từ hạ tầng, công nghệ đến nhân sự.

Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao sự thuận tiện cho người dùng, đây còn là một mắt xích trong chiến lược xây dựng năng lực nội tại doanh nghiệp.

Sản phẩm tốt phải đi cùng dịch vụ đủ mạnh

Với Dat Bike , hành trình của một chiếc xe không kết thúc tại thời điểm bàn giao. Để người dùng có thể yên tâm sử dụng xe trong dài hạn, năng lực hậu mãi cần được xây dựng song hành với năng lực phát triển sản phẩm. Đó cũng là lý do Dat Bike đầu tư Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa (Mega Service Center) tại Hà Nội, theo hướng đưa năng lực kỹ thuật, nguồn lực và tiêu chuẩn vận hành từ nhà máy đến gần hơn với người dùng miền Bắc.

Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa Dat Bike mới được khai trương tại 378 Ngô Gia Tự, Việt Hưng, Hà Nội

Được đầu tư với quy mô lớn chưa từng có, Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa Dat Bike sở hữu tổng diện tích tới 1.000 m² trên hai tầng với hệ thống bàn nâng công suất cao, cho phép tiếp nhận và xử lý đồng thời lên tới 70 xe. Quy mô này tạo ra năng lực xử lý tập trung lớn, giúp Dat Bike chủ động tiếp nhận và phân loại các trường hợp cần xử lý chuyên sâu, đồng thời giảm áp lực cho từng điểm dịch vụ (cửa hàng 3S) trong hệ thống.

Khu vực phòng lab chuyên biệt chẩn đoán và xử lý pin với nhiều máy móc tiên tiến

Tại đây, hệ thống máy móc chẩn đoán phần mềm, thiết bị đo kiểm điện - pin và các thiết bị cơ khí chuyên dụng được đầu tư đồng bộ với tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy Dat Bike tại TP.HCM. Quy trình từ tiếp nhận, kiểm tra, chẩn đoán đến sửa chữa cũng được chuẩn hóa, giúp kỹ thuật viên nhanh chóng xác định nguyên nhân và xử lý vấn đề ngay tại chỗ. Với xe điện - nơi các yếu tố cơ khí, pin, hệ thống điều khiển và phần mềm có sự liên kết chặt chẽ - khả năng chẩn đoán chính xác ngay từ đầu đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian xử lý và chờ đợi cho khách hàng.

Đội ngũ KTV tại Dat Bike Mega Service Center đang kiểm tra xe

Song song với hạ tầng, Dat Bike cũng đầu tư vào đội ngũ kỹ thuật viên tại Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa. Nhân sự được đào tạo cùng đội ngũ kỹ sư R&D từ nhà máy, trang bị kiến thức chuyên sâu về cấu tạo xe, hệ thống pin Lithium-ion, hệ truyền động, hệ thống quản lý pin (BMS) và công nghệ sạc tích hợp. Nhờ đó, những vấn đề kỹ thuật có thể được tiếp cận theo đúng đặc tính của xe điện Dat Bike, thay vì chỉ xử lý theo phương pháp sửa chữa thông thường.

Một yếu tố khác giúp rút ngắn thời gian xử lý là hệ thống kho phụ tùng, linh kiện chính hãng được bố trí ngay tại trung tâm, nhờ đó nhiều hạng mục bảo trì, sửa chữa và thay thế phụ tùng có thể hoàn thành ngay tại Hà Nội.

Dự kiến đến cuối năm 2026, Mega Service Center sẽ mở rộng tiếp nhận khách hàng trực tiếp, bên cạnh vai trò là trung tâm kỹ thuật hỗ trợ toàn bộ mạng lưới Dat Bike tại miền Bắc. Qua đó, Dat Bike hướng tới hoàn thiện một hệ thống hậu mãi liền mạch: khách hàng luôn có điểm dịch vụ thuận tiện để tiếp cận, trong khi phía sau là một trung tâm đủ lớn để tập trung năng lực xử lý chuyên sâu. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian chờ, hạn chế gián đoạn quá trình sử dụng xe và mang lại sự an tâm cho khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm.

Giám đốc Dịch vụ Sau bán hàng Dat Bike phát biểu tại lễ khai trương Mega Service Center

Ông Nguyễn Bá Toàn - Giám đốc Dịch vụ Sau bán hàng Dat Bike cho biết: "Khi sản phẩm và lượng khách hàng ngày càng mở rộng, năng lực dịch vụ cũng cần được nâng cấp tương xứng để đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng. Mega Service Center tại miền Bắc là một bước đi cụ thể trong lộ trình phát triển dài hạn của Dat Bike nhằm nâng cao năng lực hậu mãi, tập trung nguồn lực xử lý chuyên sâu và hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống cửa hàng 3S. Đây cũng là một trong những nền tảng Dat Bike chủ động xây dựng để sẵn sàng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của thương hiệu."

Từ nội lực vững chắc đến năng lực cạnh tranh quốc tế

Việc đầu tư Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa (Mega Service Center) không phải một bước đi riêng lẻ, mà là một mắt xích trong chiến lược phát triển Dat Bike đã kiên định theo đuổi từ những ngày đầu: xây dựng năng lực tích hợp dọc, làm chủ từ R&D, công nghệ, sản xuất, phân phối đến bảo trì và hậu mãi. Với Dat Bike, mỗi mắt xích không tồn tại độc lập mà được kết nối thành một nền tảng thống nhất, giúp hãng chủ động hơn trong phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng và liên tục nâng cấp trải nghiệm người dùng.

Từ năng lực công nghệ được tích lũy trong từng dòng xe, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển hệ thống phân phối đến đầu tư các trung tâm dịch vụ quy mô lớn, Dat Bike đang từng bước hoàn thiện một hệ sinh thái có khả năng vận hành xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Điều này không chỉ giúp người dùng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng hơn, mà còn tạo ra khả năng phản hồi nhanh trước các nhu cầu thực tế.

Xa hơn việc xây dựng hệ sinh thái phục vụ thị trường trong nước, làm chủ công nghệ lõi và chuỗi giá trị cũng chính là nền tảng để Dat Bike bước ra thị trường quốc tế bằng nội lực của chính mình. Khi chủ động được những năng lực cốt lõi, Dat Bike có thể linh hoạt thích ứng với yêu cầu của từng thị trường, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào bên thứ ba ở những khâu quan trọng. Đây cũng là cách một thương hiệu xe điện Việt Nam theo đuổi tinh thần tự lực, tự chủ bằng trí tuệ và công nghệ Việt - không chỉ tạo ra sản phẩm cho người Việt, mà từng bước xây dựng năng lực để cạnh tranh và hiện diện trên bản đồ xe điện thế giới.