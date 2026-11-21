Chỉ vì nhầm lẫn một vài ký tự trong nội dung chuyển khoản, khách hàng được cho là đã bị dẫn dụ chuyển tiền hai lần, sau đó tiếp tục rơi vào kịch bản giả danh kế toán hỗ trợ hoàn tiền. Thủ đoạn mạo danh fanpage nhà hàng để lừa tiền đặt bàn đang là vấn đề đáng lưu ý với những người thường xuyên đặt chỗ qua mạng xã hội.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện bị lừa đảo khi đặt bàn ăn trực tuyến, với số tiền thiệt hại được cho là lên tới 3.801.600 đồng. Theo thông tin trên phiếu đặt bàn được người này đăng tải, tên khách hàng là Trần Mạnh Tuấn, địa điểm đặt chỗ được giới thiệu là nhà hàng Nhật Bản Omakase Tiger.

Theo lời kể, anh Tuấn liên hệ đặt bàn cho 2 người thông qua một fanpage Facebook mang tên Omakase Tiger. Trang này có khoảng 19.000 lượt theo dõi, tỷ lệ đề xuất hiển thị 92%, cùng hình ảnh và thông tin được xây dựng nhằm tạo cảm giác như một kênh liên hệ chính thức của nhà hàng.

Sau khi trao đổi, phía fanpage gửi phiếu xác nhận đặt bàn với tổng số tiền 1.900.800 đồng, đã bao gồm thuế VAT, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước để hoàn tất việc đặt chỗ.

Một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện bị lừa đảo khi đặt bàn ăn trực tuyến, với số tiền thiệt hại được cho là lên tới 3.801.600 đồng. Ảnh chụp màn hình

Cái bẫy bắt đầu từ một ký tự trong nội dung chuyển khoản

Theo nội dung tin nhắn được chia sẻ, phía tư vấn cung cấp mã đặt bàn là 3OAMKST9O60 và yêu cầu khách hàng ghi chính xác mã này trong nội dung chuyển khoản. Tuy nhiên, mã được tạo ra bằng cách sử dụng xen kẽ chữ cái O và chữ số 0, hai ký tự có hình thức gần như giống hệt nhau khi nhìn trên màn hình điện thoại.

Do không nhận ra sự khác biệt, anh Tuấn cho biết mình đã nhập nội dung chuyển khoản thành 30AMKST9060. Sau khi nhận được thông báo giao dịch thành công, phía fanpage lập tức phản hồi rằng hệ thống chưa ghi nhận khoản thanh toán vì khách hàng nhập sai cú pháp.

Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, đối tượng giải thích rằng nhà hàng sử dụng hệ thống check-in tự động, do đó chỉ cần sai một ký tự trong mã đặt bàn thì giao dịch sẽ không được ghi nhận và bàn ăn cũng không thể được xác nhận trên hệ thống.

Để xử lý tình huống, người tư vấn yêu cầu anh Tuấn chuyển khoản lại toàn bộ số tiền 1.900.800 đồng với nội dung chính xác. Đồng thời, đối tượng cam kết khoản tiền chuyển trước đó sẽ được bộ phận kế toán hoàn lại trong khoảng 3-5 phút.

Phía tư vấn cung cấp mã đặt bàn là 3OAMKST9O60 và yêu cầu khách hàng ghi chính xác mã này trong nội dung chuyển khoản. Do không nhận ra sự khác biệt, anh Tuấn cho biết mình đã nhập nội dung chuyển khoản thành 30AMKST9060. Ảnh chụp màn hình

Tin rằng bản thân đã sơ suất khi nhập nội dung giao dịch, anh Tuấn tiếp tục chuyển tiền lần thứ hai theo hướng dẫn. Như vậy, tổng số tiền được chuyển đi là 3.801.600 đồng, tương đương hai lần thanh toán cho cùng một phiếu đặt bàn.

Sau khi nhận được tiền, phía fanpage tiếp tục gửi lại phiếu đặt bàn có đóng dấu “ĐÃ THANH TOÁN”, khiến khách hàng càng tin rằng việc đặt chỗ đã hoàn tất.

Dựng thêm kịch bản kế toán hoàn tiền, yêu cầu thao tác trên VNPAY

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Theo lời kể của anh Tuấn, sau khi nhận đủ hai khoản tiền, fanpage tiếp tục hướng dẫn anh liên hệ với một tài khoản cá nhân có tên Quốc Việt, tự giới thiệu là nhân viên kế toán để thực hiện thủ tục hoàn lại khoản chuyển nhầm.

Tài khoản này yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp “Yêu cầu hoàn tiền từ doanh nghiệp”. Sau đó, người này tiếp tục gửi hình ảnh thông báo lỗi giao dịch và đưa ra hướng dẫn liên quan đến việc kích hoạt tính năng trên ứng dụng VNPAY với lý do cần hoàn tất quy trình để nhận lại tiền.

Sau khi nhận đủ hai khoản tiền, fanpage tiếp tục hướng dẫn anh liên hệ với một tài khoản cá nhân có tên Quốc Việt. Người này tiếp tục gửi hình ảnh thông báo lỗi giao dịch và đưa ra hướng dẫn liên quan đến việc kích hoạt tính năng trên ứng dụng VNPAY. Ảnh chụp màn hình

Nhận thấy các yêu cầu ngày càng bất thường, anh Tuấn quyết định dừng thao tác, không tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn. Đến thời điểm này, anh mới nhận ra mình có thể đã trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo được dàn dựng từ trước.

Theo chia sẻ, ngay sau đó, fanpage nói trên đã chặn liên lạc qua Messenger, khiến anh không thể tiếp tục trao đổi hay yêu cầu giải quyết sự việc.

Toàn bộ diễn biến được anh Tuấn đăng tải kèm thông tin giao dịch và hình ảnh trao đổi nhằm cảnh báo những người có nhu cầu đặt bàn trực tuyến. Hiện những thông tin trên là nội dung do người dùng chia sẻ trên mạng xã hội; chưa có thông tin xác nhận độc lập về danh tính các tài khoản liên quan cũng như kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Không chỉ là một trường hợp cá biệt, chiêu giả mạo fanpage nhà hàng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro

Dưới bài đăng, nhiều người dùng bày tỏ sự lo ngại trước thủ đoạn giả mạo trang kinh doanh để lừa tiền đặt cọc. Một số ý kiến cho biết họ cũng từng bắt gặp các fanpage có tên gọi, hình ảnh và nội dung gần giống những nhà hàng nổi tiếng, khiến việc phân biệt thật - giả không hề dễ dàng.

Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, việc một trang có lượng người theo dõi lớn, nhiều lượt tương tác hay được đề xuất trên Facebook không đồng nghĩa với việc đó chắc chắn là fanpage chính chủ. Các đối tượng có thể sao chép nội dung, hình ảnh từ trang thật, mua lượt tương tác hoặc chạy quảng cáo để tiếp cận những người đang có nhu cầu đặt bàn.

Trên thực tế, thủ đoạn này cũng đã được cơ quan công an cảnh báo. Theo khuyến cáo của Bộ Công an, các đối tượng thường giả mạo fanpage nhà hàng, khách sạn, đưa ra mức giá hấp dẫn hoặc ưu đãi có thời hạn để thúc giục khách chuyển tiền. Sau đó, chúng tiếp tục viện lý do sai nội dung chuyển khoản, giao dịch chưa được ghi nhận hoặc cần kế toán xác nhận để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi đã nhận được nhiều khoản thanh toán, đối tượng có thể chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, khi đặt bàn ăn qua mạng xã hội, người dùng nên chủ động kiểm tra thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Một số lưu ý quan trọng gồm:

Tìm đúng fanpage và kênh liên hệ chính thức: Không nên chỉ nhấn vào trang xuất hiện đầu tiên trên kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo Facebook. Hãy kiểm tra đường dẫn fanpage, thông tin giới thiệu, lịch sử hoạt động và đối chiếu với website, Instagram hoặc các kênh chính thức khác của nhà hàng. Có thể tìm số hotline từ nguồn độc lập để gọi điện xác nhận trực tiếp.

Không nên chỉ nhấn vào trang xuất hiện đầu tiên trên kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo Facebook. Hãy kiểm tra đường dẫn fanpage, thông tin giới thiệu, lịch sử hoạt động và đối chiếu với website, Instagram hoặc các kênh chính thức khác của nhà hàng. Có thể tìm số hotline từ nguồn độc lập để gọi điện xác nhận trực tiếp. Không đánh giá độ uy tín chỉ bằng lượt theo dõi: Một fanpage có hàng chục nghìn lượt thích, theo dõi hoặc nhiều bình luận tích cực vẫn có thể là trang giả mạo. Người dùng nên kiểm tra thêm mục Minh bạch của Trang (Page Transparency), thời điểm tạo trang, lịch sử đổi tên và các thông tin quản trị được Facebook cung cấp.

Một fanpage có hàng chục nghìn lượt thích, theo dõi hoặc nhiều bình luận tích cực vẫn có thể là trang giả mạo. Người dùng nên kiểm tra thêm mục Minh bạch của Trang (Page Transparency), thời điểm tạo trang, lịch sử đổi tên và các thông tin quản trị được Facebook cung cấp. Xác nhận rõ chính sách đặt cọc trước khi chuyển tiền: Hãy hỏi nhà hàng về số tiền cần đặt cọc, điều kiện hủy hoặc thay đổi lịch, phương thức thanh toán và tài khoản thụ hưởng. Không nên vội chuyển toàn bộ giá trị hóa đơn chỉ vì người tư vấn đưa ra lý do cần giữ chỗ hoặc ưu đãi sắp kết thúc.

Hãy hỏi nhà hàng về số tiền cần đặt cọc, điều kiện hủy hoặc thay đổi lịch, phương thức thanh toán và tài khoản thụ hưởng. Không nên vội chuyển toàn bộ giá trị hóa đơn chỉ vì người tư vấn đưa ra lý do cần giữ chỗ hoặc ưu đãi sắp kết thúc. Kiểm tra kỹ thông tin người nhận: Trước khi xác nhận giao dịch, cần đối chiếu tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng với thông tin đã được nhà hàng xác nhận qua kênh chính thức. Nếu tài khoản nhận tiền là cá nhân hoặc không trùng với thông tin được công bố, cần hỏi lại nhà hàng trước khi chuyển.

Trước khi xác nhận giao dịch, cần đối chiếu tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng với thông tin đã được nhà hàng xác nhận qua kênh chính thức. Nếu tài khoản nhận tiền là cá nhân hoặc không trùng với thông tin được công bố, cần hỏi lại nhà hàng trước khi chuyển. Cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền lần thứ hai: Nếu phía tư vấn thông báo giao dịch bị lỗi, sai cú pháp hoặc chưa ghi nhận, hãy tự kiểm tra lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng và gọi trực tiếp cho nhà hàng để xác minh. Không chuyển thêm tiền chỉ dựa trên lời giải thích của người đang nhắn tin.

Nếu phía tư vấn thông báo giao dịch bị lỗi, sai cú pháp hoặc chưa ghi nhận, hãy tự kiểm tra lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng và gọi trực tiếp cho nhà hàng để xác minh. Không chuyển thêm tiền chỉ dựa trên lời giải thích của người đang nhắn tin. Không làm theo hướng dẫn hoàn tiền bất thường: Việc nhận lại tiền không đồng nghĩa với việc khách hàng phải chuyển thêm một khoản phí để mở khóa giao dịch. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN, thông tin đăng nhập ngân hàng; không quét mã QR, truy cập đường link lạ, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình điện thoại theo yêu cầu của người tự xưng là kế toán.

Trong trường hợp đã chuyển tiền và nghi ngờ bị lừa đảo, người dùng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng thông qua hotline hoặc kênh chính thức để thông báo giao dịch, đề nghị hỗ trợ tra soát và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, cần lưu lại toàn bộ tin nhắn, đường dẫn fanpage, số điện thoại, thông tin tài khoản thụ hưởng, phiếu đặt bàn và chứng từ giao dịch; trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.

Đặc biệt, không nên tiếp tục trao đổi hoặc thực hiện các yêu cầu chuyển tiền từ những tài khoản tự xưng là nhân viên ngân hàng, kế toán hay đơn vị hỗ trợ lấy lại tiền nếu chưa xác minh được danh tính. Bởi sau khi đã mất tiền lần đầu, nạn nhân còn có nguy cơ tiếp tục bị nhắm đến bằng những kịch bản lừa đảo hoàn tiền.