Đặt 30 cốc chè 1 đơn, bắt ghi tên từng người lên cốc: Drama giới shipper khiến dân mạng bật chế độ "mỏ hỗn

Chuyện khởi nguồn từ một bài đăng của nam shipper trên một hội nhóm riêng tư về Cộng đồng anh em tài xế có hơn 66 nghìn thành viên.

Theo đó, chàng trai sinh năm 2002 dùng tài khoản ẩn danh đăng tải bài viết "phốt" một khách hàng đặt đơn 30 cốc chè, sau đó nhắn tin riêng, nhờ ghi tên từng người lên cốc, giao về một địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội.

Drama giữa shipper và khách hàng "căng" nhất lúc này. Nguồn: Threads.

Hình ảnh do nam tài xế chia sẻ đơn khách đặt có 30 cốc chè.

Trong tin nhắn được đăng tải, ban đầu shipper hỏi khách cần note gì thì chị khách có tên T.T. gửi 1 bức ảnh có ghi tên từng người, tương ứng với từng loại chè khác nhau.

"Ghi tên hộ mình ngoài cốc chè với ạ", T.T nhắn.

Nam shipper liền tỏ ý không hài lòng, vì khối lượng lớn, lại yêu cầu note tên từng người,... anh nhắn tin lại cho khách hàng: "Sau đặt chia nhỏ đơn ra bạn nhé, ship ngấy nhất đơn này đó".

T.T. liền phản ứng lại ngay. Chị cho rằng nếu shipper không đi được thì không nên nhận đơn, rồi nhắn ngược lại khách hàng như vậy. Hai bên nói qua nói lại. Theo lời nam shipper, vì T.T chửi mình, nên anh mới đăng bài "phốt".

Nam shipper còn đăng công khai tên và số điện thoại của khách hàng. Điều này khiến cho T.T. ngay lập tức bị làm phiền, fanpage được cho là nơi cô gái này đang làm việc vô cớ nhận "bão" phẫn nộ, phải khóa bình luận.

Tin nhắn trao đổi giữa shipper và khách, căng thẳng xảy ra khi khách nhờ shipper ghi tên từng người vào từng cốc chè.

Lúc này, T.T dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh, đăng bài giải thích sự việc: "Hôm nay mình có đặt một đơn 30 cốc chè và được bạn lấy đơn. Mình nhờ bạn ấy nói quán làm (note tên từng người lên cốc-pv) chứ không phải bảo bạn làm. Do biết đơn to, mình còn nhờ quán đóng thùng cho bạn đi cho dễ". Cô cho biết mình không có lý do gì làm khó dễ tài xế, sau đó đã hủy đơn và có một người khác nhận đơn, và giao thành công.

Đồng thời, T.T cũng cho biết cô đã khiếu nại lên app giao đồ ăn, vì hành vi shipper công khai tên và số điện thoại của khách hàng với mục đích xấu. "Lẽ ra câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, đôi bên không được việc thôi nhưng bạn lại đăng lên các page, nhiều người bênh bạn rồi nhắn tin, gọi rất nhiều cuộc làm phiền tôi. Trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra", T.T chia sé.

Bài đăng không chỉ giới hạn trong phạm vi hội nhóm riêng tư nữa mà đã/đang trở thành drama giữa shipper và khách hàng hot nhất MXH hôm nay. Trên Threads, chủ đề "Shipper giao đơn 30 cốc chè và khách bắt note tên từng người vào cốc" cũng đang thu hút lượng tương tác cao.

Cư dân mạng rôm rả bàn tán ai đúng, ai sai và có cần phải "bóc phốt" lẫn nhau như vậy chỉ vì sự việc này.

Nhiều người tự nhận là shipper hay khách hàng thường xuyên đặt đơn hàng qua app thì việc rơi vào tình huống tương tự là điều không hiếm.

Đứng ở góc độ tài xế, nhiều người chia sẻ đã từng nhận được đơn hàng lên tới cả trăm cốc, có những yêu cầu còn "oái oăm" hơn. Nhưng, thực tế, ứng dụng vẫn cho phép đặt nên khách có quyền sử dụng tính năng theo nhu cầu. Còn tài xế cho biết rằng khi có đơn mới, họ sẽ không biết mình nhận đơn hàng gì, số lượng và giá trị bao nhiêu. Khi tài xế bấm nhận đơn rồi thì thông tin đơn hàng mới hiện ra.

Bởi thế, theo cư dân mạng, đây là vấn đề khó phân bua ai đúng/ai sai giữa người giao hàng. Kể cả việc chị T.T. muốn note tên từng người vào cốc cũng tương tự.

Trước đó, cũng có nhiều sự việc shipper bức xúc "phốt" khách tương tự vì đặt số lượng quá nhiều trong cùng một đơn hàng.

Nguồn: _.phogg

Bởi thế, nếu nam tài xế cảm thấy không phù hợp có thể hủy đơn, hoặc tìm hướng khắc phục khác như thương lượng lại với khách hàng nhờ hỗ trợ,...

Nhiều shipper cũng bắt đầu trải lòng, cho hay đã từng rơi vào tình huống tương tự, thậm chí còn lên tới cả trăm cốc. Khi có đơn mới, tài xế sẽ không biết mình nhận đơn hàng gì, số lượng và giá trị bao nhiêu. Khi tài xế bấm nhận đơn rồi thì thông tin đơn hàng mới hiện ra.

"Tính ra chả ai có lỗi luôn á, vì app vẫn cho đặt như thế. Shipper lỡ nhận rồi mà không muốn thì hủy. Việc ghi tên cũng vậy,...", một cư dân mạng bình luận. Hơn nữa, câu chuyện tưởng như đã đi đến hồi kết khi shipper hủy đơn, một người giao hàng khác nhận đơn 30 cốc chè của chị T.T. thì nam shipper sinh năm 2002 lại đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội.

Gây tranh cãi hơn cả là việc anh chàng này đăng tải thông tin khách hàng, thậm chí là có những câu từ công kích khách hàng, khiến cô này nhận về rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn trái chiều. Đã có hiện tượng dùng số điện thoại của T.T để đăng những bài bán hàng, tìm phòng trọ. Hiện tại, T.T đã khóa bảo vệ trang cá nhân, điện thoại không thể liên lạc được. Trang web được cho là chỗ làm của vị khách này cũng nhận về hàng nghìn lượt phẫn nộ.

Những bình luận tranh cãi không ngớt từ cư dân mạng. Hầu hết đang là những ý kiến bênh vực shipper về vụ đơn hàng nhiều, có những yêu cầu gây khó khăn khi đòi ghi tên từng người, nhưng cũng "chỉ trích" nam giao hàng này vì công khai số điện thoại khách...

- "Vụ này lẽ ra đứng về phía shipper vì từng đi giao hàng thì biết, đặt nhiều vậy còn bắt người ta ghi kiểu gì... Nhưng mà việc bạn này công khai số điện thoại của khách là không đúng luôn đó. Trong khi mình còn là người làm dịch vụ".

- "Bạn này cũng không khéo, người ta là khách hàng thì bạn nên ăn nói kiểu khác chứ. Mà chuyện đã qua rồi lại lên phốt khách, rồi tung luôn số điện thoải bảo mọi người gọi chửi khách"

- "Muốn ghi đơn từng người thì note với quán, chứ giờ nhắn ship thì ship ghi kiểu gì. Lấy về rồi tự chia đi chứ, chả lẽ ai đặt chè gì cho mình ăn mà không nhớ. Cứ ham đòi hỏi".

- "Cái này khách nên nhờ quán thì sẽ ổn hơn. Chứ tài xế người ta giao nhiều đơn 1 lúc, thời gian đâu mà ghi chú"

- "Đơn to thì chia đơn, max 10-12 món mỗi người, sau đó ghi tên thì vô phần chú thích từng món điền lên để quán ghi tên luôn. Ngày xưa văn phòng mình có 24 người vẫn làm thế, tài xế vẫn vui vẻ và tụi mình vẫn nhận đủ và đúng món nha".

Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết.