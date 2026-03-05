Ngoại trừ các dòng máy hút mùi cao cấp được tích hợp hệ thống lọc và tách dầu mỡ tiên tiến, các dòng máy hút mùi phổ thông sẽ có khay hoặc cốc hứng dầu đặt ở phía dưới thân máy. Bộ phận này có nhiệm vụ thu gom lượng dầu mỡ ngưng tụ sau quá trình nấu nướng, ngăn không cho chúng chảy ngược vào động cơ hay bám lan sang các linh kiện bên trong. Nhờ có khay hứng dầu, thiết bị được bảo vệ tốt hơn, giảm tình trạng tích tụ dầu mỡ lâu ngày gây giảm hiệu suất hoạt động. Đồng thời giúp hạn chế mùi dầu ám lại trong khoang máy và không gian bếp, giữ cho khu vực nấu nướng sạch sẽ và thông thoáng hơn.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, khay hứng dầu sẽ đầy và bắt buộc phải tháo ra vệ sinh. Đây lại là công đoạn khiến nhiều người ngại nhất. Dầu mỡ tích tụ lâu ngày thường đặc quánh, bám dính, có mùi nồng. Chỉ cần sơ ý là dầu có thể đổ ra tay, rơi xuống bếp hoặc sàn nhà, vừa bẩn vừa mất công lau dọn lại từ đầu. Nếu không vệ sinh thường xuyên, dầu tràn ra ngoài còn có thể gây mất vệ sinh, thu hút côn trùng và ảnh hưởng đến tuổi thọ máy.

Tận dụng chai nhựa thay thế cho khay chứa dầu mỡ

Nhiều người khi sử dụng máy hút mùi có khay chứa dầu mỡ đã chia sẻ một mẹo nhỏ: tận dụng chai nhựa cứng để thay thế. Cách làm không quá phức tạp. Bạn có thể chọn chai nước khoáng hoặc chai nhựa dày, còn chắc chắn. Trước hết, cần xác định đúng vị trí miệng thoát dầu của máy hút mùi, sau đó khoét một lỗ trên thân chai sao cho kích thước tương thích, thường dao động khoảng 1-1,5 cm tùy thiết kế của máy hút mùi. Tiếp theo, đánh dấu vị trí treo để chai có thể móc vừa vào phần gài của máy, rồi cắt thêm hai khe nhỏ hai bên để cố định chắc chắn.

Khi lắp xong, chai nhựa sẽ đóng vai trò như một khay chứa dầu mỡ tạm thời. Trong quá trình nấu ăn, dầu ngưng tụ sẽ chảy trực tiếp vào chai. Khi đầy, bạn chỉ cần tháo ra, đậy kín và xử lý, sau đó thay bằng chai mới. So với việc cọ rửa khay cũ dính đầy dầu, cách này giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với dầu mỡ và việc dọn dẹp cũng gọn gàng hơn.

Dù vậy, cần lưu ý một vài điểm quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Không phải máy hút mùi nào cũng có thiết kế phù hợp để thay thế bằng chai nhựa. Chai sử dụng nên là loại nhựa cứng, còn nguyên vẹn, không bị giòn nứt để tránh rò rỉ. Việc lắp đặt phải chắc chắn, không làm cản trở đường thoát dầu hoặc ảnh hưởng đến cấu trúc thiết bị. Đồng thời, vẫn cần kiểm tra định kỳ để tránh tình trạng đầy tràn gây chảy ngược.

Hướng dẫn xử lý dầu ăn thừa ở máy hút mùi

Tùy từng thiết kế máy hút mùi, bạn có thể cân nhắc việc tận dụng chai nhựa thay cho khay hứng dầu. Tuy nhiên, dù áp dụng cách nào, việc kiểm tra và vệ sinh định kỳ vẫn là điều bắt buộc nếu muốn máy hoạt động bền và không ám mùi.

Trước hết, nên tháo khay hứng dầu theo chu kỳ, đổ phần dầu thừa vào chai hoặc hộp kín để xử lý đúng cách. Sau đó rửa sạch khay bằng nước rửa chén, lau khô hoặc phơi ráo rồi mới lắp lại.

Bên cạnh đó, lưới lọc dầu mỡ cũng cần được làm sạch thường xuyên. Có thể ngâm trong nước nóng pha nước rửa chén để làm mềm mảng bám, rồi dùng bàn chải mềm chà nhẹ.

Nếu máy dùng than hoạt tính, nên kiểm tra và thay mới sau khoảng 6-12 tháng để đảm bảo hiệu quả khử mùi.

