Công ty hàng không Pháp Dassault Aviation đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc phi cơ Falcon 10X thế hệ mới.

Theo nhà sản xuất, ngoài mục đích dân sự, dòng máy bay Falcon còn được sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả vai trò quân sự như sơ tán y tế, vận chuyển hàng hóa, giám sát hàng hải, tác chiến điện tử... Những máy bay đa năng này chiếm khoảng 10% tổng số phi cơ Falcon đang hoạt động trên toàn thế giới.

Mẫu máy bay tiền nhiệm của Falcon 10X là chiếc Falcon 8X đã tham gia vào chương trình Archange, hay còn gọi là "Máy bay trinh sát thế hệ mới". Dự án này được phê duyệt theo Luật Kế hoạch Quân sự 2024 - 2030, dự kiến đưa 3 phi cơ vào phục vụ trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp từ năm 2030.

Phi công thử nghiệm Sébastien Dupont de Dinéchen và cơ phó Fabrice Dugnac cất cánh từ đường băng 23 của sân bay Bordeaux-Mérignac lúc 11h10 sáng ngày 19/6 cho một chuyến bay kéo dài hai tiếng rưỡi.

Ở độ cao 4.572m, các phi công đánh giá đặc tính bay và hệ thống, sau đó nâng càng hạ cánh và tất cả các bề mặt chuyển động, rồi bay lên độ cao 12.192m - nơi họ tăng tốc đến tốc độ Mach 0,82 (980km/h). Lúc 13h40, chiếc phi cơ quay trở lại Sân bay Bordeaux-Mérignac và hạ cánh nhẹ nhàng.

“Chuyến bay đầu tiên này là một cột mốc quan trọng khác đối với Dassault” Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Eric Trappier phát biểu hôm 19/6.

“Đây là minh chứng cho sự tận tâm và tiêu chuẩn cao của đội ngũ kỹ thuật, sản xuất và thử nghiệm bay của chúng tôi, cũng như chất lượng của mạng lưới đối tác toàn cầu. Tất cả chúng ta đều háo hức chờ đợi ngày này khi một giai đoạn mới bắt đầu đối với dòng máy bay Falcon 10X”, ông Trappier nói thêm.

Máy bay Falcon 10X đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm.

Tổng cộng chương trình đã tích lũy hơn 4.000 giờ thử nghiệm trên cả mẫu kiểm tra kỹ thuật Advance2 và động cơ Pearl 10X. Trong chiến dịch kéo dài 6 tháng với hơn 25 chuyến bay, động cơ đã bay được 36.000 dặm, đủ để vòng quanh trái đất một lần rưỡi.

Dự án này bắt đầu từ năm 2021, khi công ty phân bổ 75 triệu USD để phát triển một loại máy bay có thể cạnh tranh trong cùng phân khúc với Bombardier Global 7500 của Canada và Gulfstream G700 của Mỹ.

Khoang hành khách của Falcon 10X cao 2,03m và rộng 2,77m, biến nó trở thành máy bay phản lực thương mại có khoang hành khách lớn nhất thế giới. Chiếc phi cơ này được cho là có tầm bay 7.500 dặm (13.900km) và chở được 19 hành khách.