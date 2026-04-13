Đạp xe tập thể dục trên quốc lộ, bị ô tô đâm tử vong

Chúc Trí - Thanh Tân |

Sáng sớm 13/4, hai người đàn ông ở Đồng Tháp đang đạp xe tập thể dục trên tuyến Quốc lộ 50, bất ngờ bị một ô tô con từ phía sau đâm tới, cú đâm làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Đạp xe tập thể dục trên Quốc lộ , ô tô đâm tử vong một người tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 4h50 cùng ngày. Thời điểm này, ông Trần Văn Tài (75 tuổi) và ông Trần Văn Mạnh (58 tuổi, cùng ngụ xã Chợ Gạo, Đồng Tháp) đang đạp xe đạp tập thể dục trên Quốc lộ 50 (đoạn qua xã Chợ Gạo), bất ngờ từ phía sau 1 xe ô tô con lao tới đâm phải 2 xe đạp.

Cú đâm mạnh làm cả ông Tài và ông Mạnh bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên ông Tài tử vong tại bệnh viện .

Tài xế xe ô tô con được xác định là Huỳnh Trung Phi L. (40 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp).

Nhận tin báo, Công an xã Chợ Gạo phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã tới hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn.

