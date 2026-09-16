HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đào Văn Hải SN 1961 chuyển khoản 100.000.000 đồng vào tài khoản Ba Thị Thoa SN 1974: Công an phối hợp xác minh

Linh San
|

Vừa qua, Công an xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn xác minh, kết nối và giúp người dân nhận lại 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, sáng 13/9/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, ông Đào Văn Hải, sinh năm 1961, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ không may chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện, ông Hải đã đến Công an xã Phù Ninh trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Ninh nhanh chóng xác minh giao dịch, xác định số tiền được chuyển vào tài khoản mang tên bà Ba Thị Thoa, sinh năm 1974, hiện cư trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Công an xã Phù Ninh đã chủ động trao đổi, phối hợp với Công an phường Đông Kinh xác minh, liên hệ với bà Thoa và thông tin rõ về giao dịch chuyển khoản nhầm. Sau khi được lực lượng Công an trao đổi, giải thích, bà Thoa đã vui vẻ, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho ông Hải.

Đến ngày 15/9/2026, ông Đào Văn Hải đã nhận lại đầy đủ 100 triệu đồng. Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phù Ninh, ông Hải đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an.

Công an xã Phù Ninh khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ


Tags

Đào Văn Hải

Phù Ninh

Lạng Sơn.

chuyển khoản nhầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại