Đào Văn Hải SN 1961 chuyển khoản 100.000.000 đồng vào tài khoản Ba Thị Thoa SN 1974: Công an phối hợp xác minh

Vừa qua, Công an xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn xác minh, kết nối và giúp người dân nhận lại 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, sáng 13/9/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, ông Đào Văn Hải, sinh năm 1961, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ không may chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện, ông Hải đã đến Công an xã Phù Ninh trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Ninh nhanh chóng xác minh giao dịch, xác định số tiền được chuyển vào tài khoản mang tên bà Ba Thị Thoa, sinh năm 1974, hiện cư trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Công an xã Phù Ninh đã chủ động trao đổi, phối hợp với Công an phường Đông Kinh xác minh, liên hệ với bà Thoa và thông tin rõ về giao dịch chuyển khoản nhầm. Sau khi được lực lượng Công an trao đổi, giải thích, bà Thoa đã vui vẻ, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho ông Hải.

Đến ngày 15/9/2026, ông Đào Văn Hải đã nhận lại đầy đủ 100 triệu đồng. Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phù Ninh, ông Hải đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an.

Công an xã Phù Ninh khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ



