Tại huyện Đông Hải, vùng đất vốn nổi tiếng với nghề buôn bán pha lê của Trung Quốc, các cửa hàng móng tay giả đang sáng đèn livestream tới tận 3 giờ sáng để chốt đơn từ khách hàng quốc tế. Khi cuộc chiến giảm giá khốc liệt bào mòn biên lợi nhuận, nhiều chủ xưởng buộc phải xoay trục sang các thiết kế cao cấp hoặc đưa máy móc vào thay thế sức người.

Bỏ nghề môi giới bất động sản và bảo hiểm để làm móng tay giả kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng

Trên bàn làm việc tại một xưởng sản xuất móng tay giả ở huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc), Chai Fenfen treo trang trọng một bản in phóng đại của tờ tiền mệnh giá 100 tệ (khoảng 386.000 đồng).

"Tôi đến đây để kiếm tiền. Đó chính là thứ giữ cho tôi luôn có động lực," cô thẳng thắn chia sẻ.

Sau khi trải qua các công việc bán bảo hiểm và môi giới bất động sản, Chai gia nhập xưởng làm móng vào năm 2024. Công việc này mang lại cho cô nguồn thu nhập ổn định cùng sự linh hoạt về thời gian để đưa đón con đi học mỗi ngày. Công nhân tại đây được trả lương theo sản phẩm, với mức thu nhập phổ biến dao động từ 3.000 đến 4.000 tệ mỗi tháng (tương đương 450 đến 600 USD, khoảng 11,6 đến 15,4 triệu đồng).

Cuộc đào thải khốc liệt phía sau cơn sốt 25.000 cơ sở kinh doanh

Trái ngược với sự ổn định của người lao động, các doanh nghiệp cung ứng việc làm lại đang phải gồng mình trong cuộc đua khốc liệt về giá sau giai đoạn bùng nổ ban đầu.

Từng được biết đến như thủ phủ của ngành giao thương pha lê, huyện Đông Hải đã tận dụng mạng lưới thương mại điện tử sẵn có để xây dựng một ngành công nghiệp mới xoay quanh móng tay giả dán sẵn (press-on nails), loại móng nhân tạo được thiết kế hoàn chỉnh để khách hàng có thể tự gắn tại nhà. Theo hiệp hội ngành hàng móng tay giả địa phương, tính đến năm 2024, toàn huyện đã có gần 25.000 cơ sở tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này.

Ông chủ của Chai là nhà bán buôn Li Zhifu. Bước chân vào ngành từ năm 2021, đến nay Li đã mở rộng quy mô lên khoảng 2.000 công nhân tại các cơ sở sản xuất cùng hơn 20 cửa hàng bán lẻ trên địa bàn huyện.

Li nhớ lại rằng ở thời kỳ đầu, thị trường dễ tính đến mức hầu như mẫu mã nào cũng bán được, bất kể màu sắc hay kiểu dáng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt kể từ đó đã bóp nghẹt biên lợi nhuận. Ông ước tính rằng cứ 10 người bước chân vào nghề thì có tới 6 đến 7 người đã phải phá sản và rời bỏ cuộc chơi.

Nước cờ sinh tồn: đánh vào phân khúc cao cấp và tự động hóa để xuất khẩu

Để thoát khỏi vũng lầy cạnh tranh giá rẻ ở mức 2 USD (hơn 51.000 đồng) mỗi bộ, các doanh nghiệp tại Đông Hải đang phân hóa thành hai hướng đi rõ rệt. Một số cơ sở chọn cạnh tranh bằng chất xám và sự tinh xảo, tung ra những bộ móng làm thủ công cầu kỳ với giá bán lên tới hàng trăm tệ (tương đương cả triệu đồng). Số khác lại tìm đường mở rộng thị phần ra nước ngoài thông qua nền tảng TikTok Shop, chấp nhận thức trắng đêm tới 3 giờ sáng để livestream phục vụ người mua ở các múi giờ khác nhau.

Khi lượng đơn đặt hàng từ quốc tế ngày càng phình to, Li Zhifu bắt đầu thử nghiệm đưa máy móc vào sản xuất những mẫu móng mà trước đây công nhân của ông vẫn làm hoàn toàn bằng tay.

"Đối với các đơn hàng xuất khẩu số lượng lớn, tính đồng nhất là yếu tố sống còn. Mọi chi tiết, từ màu sắc, họa tiết cho đến vị trí đính đá, đều phải khớp nhau tuyệt đối," ông phân tích. Vị chủ xưởng này dự báo rằng móng tay giả sản xuất bằng máy cuối cùng sẽ vươn lên thống trị phân khúc thị trường đại chúng này.

Theo SixthTone