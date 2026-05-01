Đào móng xây nhà, người dân phát hiện vật nặng 1 tấn, chuyên gia xác nhận báu vật hiếm có, công nghệ cao vào cuộc

Theo KK News, một phát hiện bất ngờ đã xảy ra trong quá trình đào móng xây nhà tại Trung Java, Indonesia. Khu đất thuộc sở hữu của ông Widodo (50 tuổi), một doanh nhân địa phương. Mảnh đất này được ông mua từ nhiều năm trước nhưng bỏ trống suốt 3 năm, cho đến khi quyết định xây nhà mới để chuẩn bị cho con trai cưới vợ.

Năm 2016, khi các công nhân đang thi công khu phức hợp nhà phố tại Purworejo, Trung Java, họ bất ngờ phát hiện một vật thể lớn nằm sâu khoảng 90 cm dưới lòng đất. Ban đầu, mọi người nghĩ đó chỉ là một đường ống nước cũ. Tuy nhiên, càng đào sâu, họ càng nhận ra đây là một vật thể khổng lồ còn nguyên vẹn, nặng khoảng 1 tấn và có hình dáng giống một chiếc vạc sâu lòng cỡ lớn.

Thông tin về phát hiện lạ nhanh chóng lan rộng, thu hút rất đông người dân hiếu kỳ kéo tới hiện trường. Nhiều người dùng điện thoại quay video, chụp ảnh và bàn tán sôi nổi về nguồn gốc của chiếc vạc khổng lồ, song không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Ngay sau đó, ông Widodo đã trình báo vụ việc với Cục Di tích Văn hóa và chính quyền địa phương. Các chuyên gia nhanh chóng có mặt để khảo sát hiện trường. Để tránh làm hư hại cổ vật, công trình tạm thời bị đình chỉ thi công và khu vực khai quật được phong tỏa.

Qua đo đạc ban đầu, chiếc vạc có chiều cao khoảng 1,4 m, rộng gần 3 m và thành dày khoảng 35 cm. Theo các chuyên gia, vật thể này đủ sức chứa cùng lúc khoảng 20 người trưởng thành. Dù có kích thước đồ sộ, chiếc vạc lại không quá nặng, chỉ cần 4 người lớn là có thể di chuyển.

Các chuyên gia di tích nhận định chiếc vạc có thể đã tồn tại hàng trăm năm. Họ cho rằng đây nhiều khả năng là cổ vật còn sót lại từ một khu doanh trại hoặc khu dân cư cổ xưa, từng được dùng như một “niêu cơm khổng lồ” phục vụ sinh hoạt tập thể.

Điều đáng chú ý là dù bị chôn vùi dưới lòng đất suốt thời gian dài, chiếc vạc vẫn được bảo quản gần như nguyên vẹn, chỉ xuất hiện một số vết rỉ sét nhẹ. Theo đánh giá ban đầu, khả năng bảo quản đặc biệt này có thể đến từ loại vật liệu chế tạo, song các chuyên gia cho biết cần thêm thời gian để phân tích và xác định chính xác.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Widodo cho biết sẵn sàng bàn giao chiếc vạc cho Cục Di tích Văn hóa để phục vụ nghiên cứu và truy tìm nguồn gốc của cổ vật.

Trong những năm gần đây, Indonesia cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khảo cổ và bảo tồn di sản. Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng công nghệ học máy (machine learning) được sử dụng để nhận diện, phân loại cổ vật, giúp rút ngắn thời gian phân tích và hạn chế sai sót.

Ngoài ra, các thuật toán học sâu (deep learning) và mạng nơ-ron nhân tạo còn hỗ trợ tái tạo mô hình 3D, phân tích dữ liệu địa chất và hình ảnh nhằm phát hiện các di tích bị chôn vùi dưới lòng đất.

Công nghệ dựng mô hình 3D từ ảnh chụp cũng được áp dụng để số hóa tượng điêu khắc và hiện vật cổ, phục vụ lưu trữ cũng như phục dựng kỹ thuật số. Một số dự án khảo cổ tại Indonesia còn triển khai công nghệ thực tế ảo (VR), cho phép chuyên gia và công chúng tham quan không gian khảo cổ từ xa mà không ảnh hưởng đến hiện trường.

Đặc biệt, tại các khu vực như Yogyakarta và Java, giới nghiên cứu còn kết hợp dữ liệu từ máy bay không người lái (drone) và ảnh vệ tinh để lập bản đồ địa tầng khảo cổ. Cách làm này giúp xác định những khu vực có khả năng chứa cổ vật mà không cần khai quật quá sâu, qua đó nâng cao độ chính xác, giảm rủi ro và góp phần bảo tồn di sản theo hướng hiện đại, bền vững hơn.