Đào hầm xuyên tường, nhóm trộm đột nhập cửa hàng thẻ bài Pokémon, lấy đi số hàng hóa lên tới 180.000 USD

Một vụ trộm táo tợn theo phong cách phim hành động vừa xảy ra tại thành phố Anaheim, bang California khi một nhóm đối tượng đào xuyên tường để đột nhập vào cửa hàng chuyên kinh doanh thẻ bài Pokémon và cuỗm đi số hàng hóa trị giá khoảng 180.000 USD - tương đương gần 5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, các nghi phạm không đột nhập trực tiếp từ mặt tiền cửa hàng. Thay vào đó, chúng bí mật xâm nhập vào một cơ sở kinh doanh liền kề, rồi khoét thủng bức tường chung để tạo lối đi sang cửa hàng DOWE Collectibles. Phương thức này giúp nhóm trộm tránh được hệ thống cửa cuốn và khóa chính, đồng thời giảm thiểu khả năng bị phát hiện từ bên ngoài trong đêm.

Chủ cửa hàng thẻ bài Pokémon cho biết ông phát hiện sự việc sau khi nhận được cảnh báo từ hệ thống camera an ninh vào rạng sáng.

Khi mở ứng dụng theo dõi, ông bàng hoàng thấy các đối tượng đang chui qua lỗ hổng trên tường và nhanh chóng tiếp cận các tủ trưng bày. “Tim tôi đập thình thịch khi chứng kiến cảnh đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh”, ông chia sẻ.

Camera ghi lại cảnh nhóm trộm sử dụng dụng cụ chuyên dụng để đập vỡ tủ kính, lấy đi hàng trăm thẻ bài có giá trị cao chỉ trong vài phút. Đáng chú ý, chúng dường như biết chính xác mục tiêu của mình. Nhiều mặt hàng sưu tầm khác trong cửa hàng không bị đụng tới. “Họ đến vì thẻ bài. Có những lá có thể trị giá tới 10.000 USD. Ai cũng biết thị trường này đang rất nóng”, ông chủ cửa hàng nói thêm.

Theo ước tính ban đầu, hơn 500 thẻ bài đã bị đánh cắp. Hiện chưa rõ trong số đó có bao nhiêu thẻ đã được chấm điểm và niêm phong bởi các tổ chức thẩm định uy tín như PSA hay BGS. Trong giới sưu tầm, một thẻ bài Pokémon được chấm điểm cao, đặc biệt là các phiên bản hiếm, in từ năm 1999 hoặc thuộc dòng shadowless có thể tăng giá trị gấp nhiều lần so với bản chưa kiểm định.

Cơn sốt thẻ bài Pokémon những năm gần đây không hề hạ nhiệt. Đầu tháng này, ngôi sao YouTube kiêm đô vật WWE Logan Paul từng gây chấn động khi bán một trong những thẻ Pokémon TCG hiếm nhất thế giới với giá hơn 16 triệu USD. Dù những thương vụ khủng như vậy chỉ chiếm số ít, thực tế cho thấy nhiều thẻ bài hiện đại vẫn có thể được giao dịch với giá hàng nghìn USD trên thị trường thứ cấp.

Chính giá trị tăng vọt cùng tính thanh khoản cao đã biến thẻ bài Pokémon trở thành mục tiêu béo bở của tội phạm. Các cửa hàng đồ sưu tầm, đặc biệt là những cơ sở nhỏ lẻ, thường lưu trữ lượng hàng hóa giá trị lớn trong không gian hạn chế, khiến rủi ro càng gia tăng.