"Đảo giữa hồ" sở hữu vị trí đắc địa, cách Hà Nội chưa đến 100km, du khách nhận xét: Sơn thuỷ hữu tình

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng du lịch ngắn ngày tới các điểm gần Hà Nội ngày càng được ưa chuộng. Du khách thường tìm đến những nơi như Tam Đảo để tận hưởng không khí mát lành, Ba Vì để trải nghiệm núi rừng hay Ninh Bình để chiêm ngưỡng non nước Tràng An. Những điểm đến này đều có ưu điểm về cảnh quan và khoảng cách di chuyển thuận tiện.

Sau đây cũng là một ví dụ tương tự như vậy, một dự án nghỉ dưỡng mới tại Thái Nguyên, cách thủ đô Hà Nội chưa đến 100km, chỉ hơn 1 giờ lái xe. Được khởi công vào hồi tháng 3, nơi đây trở nên đặc biệt khi kết hợp được cả yếu tố thiên nhiên biệt lập và dịch vụ cao cấp và vị trí độc đáo: Flamingo Majestic Island Resort.

Nằm giữa "viên ngọc xanh" Hồ Núi Cốc, khu nghỉ dưỡng có tổng diện tích hơn 61 ha, trong đó hơn 40 ha là mặt nước. Chính đặc điểm này mang đến không gian mở hiếm có, khi du khách vừa có thể ngắm núi non bao quanh, vừa cảm nhận sự bình yên của mặt hồ mênh mông. Nhiều người nhận xét, hiếm nơi nào ở miền Bắc có thể hội tụ cảnh quan độc đáo đến vậy.

Hồ Núi Cốc (Ảnh UBND Thái Nguyên)

Có gì cho du khách ở "đảo giữa hồ Núi Cốc"?

Nhiều du khách nói vui rằng, Flamingo Majestic Island Resort chẳng khác nào một hòn đảo du lịch dành cho du khách giữa lòng hồ Núi Cốc, nơi có phong cảnh "sơn thuỷ hữu tình". Đằng sau còn là dãy Tam Đảo, chính bởi vậy, dự án được quảng bá là "tọa sơn hướng thủy", xung quanh còn là nhiều đảo nhỏ khác và mặt nước trong xanh.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống 107 dinh thự tổng thống sang trọng, mỗi căn đều được thiết kế với tầm nhìn hướng hồ hoặc núi. Bên cạnh đó, các bungalow biệt lập trên đảo nhỏ tạo nên trải nghiệm riêng tư, phù hợp với những ai muốn tạm rời xa ồn ào phố thị. Đây là lợi thế khiến khu nghỉ dưỡng trở nên khác biệt so với các điểm đến truyền thống quanh Hà Nội.

Một số hình ảnh mô phỏng ban đầu về dự án (Ảnh Flamingo Majestic Island Resort)

Không chỉ có cảnh quan, Flamingo Majestic Island Resort còn đầu tư mạnh vào tiện ích. Du khách có thể thư giãn tại SEVA Onsen & Spa với liệu pháp chăm sóc sức khỏe kết hợp phong cách Nhật Bản, tận hưởng dịch vụ quản gia 24/7 hay trải nghiệm The Marina Pavilion – bến du thuyền bên hồ cho phép chèo kayak, lướt ván hoặc du ngoạn giữa mặt nước. Hệ thống nhà hàng và quầy bar phong cách Á – Âu cũng được xây dựng, đem đến trải nghiệm ẩm thực phong phú cùng tầm nhìn đẹp ra hồ Núi Cốc.

Như đã nói ở trên, từ Hà Nội, du khách chỉ mất hơn 1 giờ di chuyển để đến Hồ Núi Cốc. Khi tuyến đường Bắc Sơn nối trung tâm Thái Nguyên với khu vực hồ hoàn thành, việc đi lại càng dễ dàng hơn. Với lợi thế này, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm nghỉ dưỡng ngắn ngày lý tưởng, không chỉ cho người dân Hà Nội mà còn cả du khách quốc tế muốn khám phá miền núi phía Bắc.

Dù vẫn đang trong giai đoạn đầu triển khai, Flamingo Majestic Island Resort đã gây nhiều kỳ vọng. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên độc đáo, dịch vụ cá nhân hóa và vị trí thuận lợi khiến nhiều người tin rằng đây sẽ là điểm đến khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác quanh Hà Nội.

Du lịch Thái Nguyên còn nhiều hơn thế

Ngoài Flamingo Majestic Island Resort, Thái Nguyên còn sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn mà du khách có thể kết hợp trong hành trình. Đầu tiên là Khu du lịch Hồ Núi Cốc, gắn liền với truyền thuyết nàng Công – chàng Cốc. Đây là điểm tham quan lâu đời, nổi bật với công viên nước, vườn thú, hang động huyền thoại cùng các hoạt động giải trí phù hợp cho cả gia đình.

Với những ai yêu thiên nhiên, Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng là lựa chọn đáng trải nghiệm. Nơi đây gây ấn tượng với cảnh quan núi non hùng vĩ, thác nước trong lành và hệ sinh thái phong phú, rất thích hợp cho các chuyến trekking ngắn ngày.

Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn được biết đến là "thủ phủ chè" của Việt Nam. Tại đồi chè Tân Cương, du khách có thể tận mắt quan sát quy trình hái và chế biến chè, thưởng thức chén trà xanh nổi tiếng, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa trà truyền thống của người dân nơi đây.

Với những ai quan tâm đến lịch sử và văn hóa, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ngay trung tâm thành phố Thái Nguyên là điểm dừng chân không thể bỏ qua. Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật và hình ảnh đặc sắc, tái hiện đời sống sinh hoạt của 54 dân tộc trên khắp cả nước.

Đồi chè ở Thái Nguyên (Ảnh MiA)