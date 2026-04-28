Đạo diễn Việt sắp hầu tòa là ai?

Lê Minh chuẩn bị hầu tòa

Dự kiến ngày 7/5, TAND khu vực 4 (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Lê Minh (48 tuổi, còn được biết đến là đạo diễn Lê Minh) và Trần Quốc Thắng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc thu hút sự chú ý khi bị cáo từng là đạo diễn phim truyền hình quen mặt với khán giả phía Nam trong nhiều năm.

Theo cáo trạng, mối quan hệ giữa Lê Minh và bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi) bắt đầu từ năm 2016 khi hai bên có dịp hợp tác trong công việc. Trong quá trình quen biết, bà Châu nhiều lần vay tiền của Lê Minh để phục vụ hoạt động kinh doanh rượu ngoại, với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng, không tính lãi.

Cuối năm 2021, khi gặp khó khăn tài chính, Lê Minh yêu cầu hoàn trả khoản tiền nhưng phía bà Châu không thực hiện. Sau nhiều lần thương lượng, đến tháng 5/2022, các bên thống nhất lại số tiền còn phải trả là 750 triệu đồng. Tuy nhiên, việc thanh toán tiếp tục không diễn ra như cam kết.

Tháng 1/2024, tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên, buộc bà Châu phải thanh toán 730 triệu đồng. Dù vậy, quá trình thi hành án sau đó gặp vướng mắc khi cơ quan chức năng xác định người phải thi hành án không có tài sản rõ ràng tại địa phương và không cư trú ổn định. Việc thu hồi khoản nợ vì thế rơi vào bế tắc.

Chiều 4/9/2024, Lê Minh mua sơn đỏ, trộn mắm tép rồi tạt vào nhà bà Châu. Người đi cùng là tài xế Trần Quốc Thắng. Hành vi này bị phát hiện qua camera an ninh và được bà Châu trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều lần đòi tiền không được đáp ứng. Kết luận giám định cho thấy tài sản không bị hư hại đáng kể do đã được vệ sinh kịp thời. Chính quyền địa phương đánh giá vụ việc có gây ảnh hưởng đến trật tự nhưng không nghiêm trọng. Bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo và không yêu cầu bồi thường.

Dù vậy, cơ quan tố tụng xác định hành vi của các bị cáo đã có dấu hiệu xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản và trật tự xã hội, nên vẫn tiến hành truy tố theo quy định.

Đạo diễn Lê Minh là ai?

Trước khi vướng vòng tố tụng, Nguyễn Lê Minh được biết đến là đạo diễn phim truyền hình hoạt động sôi nổi dày giai đoạn từ 2012-2017. Lê Minh sinh năm 1976, xuất thân từ ngành báo chí và được đào tạo bài bản về điện ảnh. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên trước khi chuyển hẳn sang công việc đạo diễn.

Giai đoạn cao điểm trong sự nghiệp của Lê Minh kéo dài khoảng 5 năm, khi anh tham gia sản xuất nhiều dự án phim truyền hình phát sóng trên các kênh lớn như VTV, HTV và THVL. Trung bình mỗi năm, đạo diễn này tham gia từ 2-3 dự án dài tập, mỗi phim có độ dài phổ biến từ 30-40 tập, tương đương hàng trăm tập phim được sản xuất trong vòng 5 năm.

Năm 2012, Lê Minh ghi dấu ấn với phim đầu tay như Cô nàng nặng cân phát sóng trên THVL1, dài khoảng 30 tập, khai thác câu chuyện về một phụ nữ ngoại cỡ tìm kiếm tình yêu và khẳng định giá trị bản thân. Cùng năm, Dốc sương mù lên sóng VTV9 với hơn 30 tập, lấy bối cảnh Tây Nguyên, phản ánh đời sống của đồng bào dân tộc và những xung đột giữa truyền thống và hiện đại. Một dự án khác là Lạc mất linh hồn phát trên VTV1, xoay quanh các bi kịch gia đình trong bối cảnh đô thị, tiếp tục định hình phong cách khai thác tâm lý xã hội của đạo diễn.

Từ năm 2014, Lê Minh chuyển hướng sang dòng phim chính luận với Nơi chốn ta quay về (VTV1), dài khoảng 30 tập, đề cập trực diện đến những vấn đề như suy thoái đạo đức, trách nhiệm xã hội của một bộ phận cán bộ địa phương. Cùng thời điểm, anh thực hiện Ảo vọng phát sóng trên HTV7 với 35 tập, kết hợp yếu tố tâm lý và hình sự, xoay quanh câu chuyện một nhân vật đánh đổi tình cảm để theo đuổi tham vọng, từ đó sa ngã vào vòng xoáy tội lỗi.

Giai đoạn 2015-2017 đánh dấu sự ổn định về phong độ sản xuất của Lê Minh khi tiếp tục duy trì nhịp độ mỗi năm một đến hai dự án lớn. Hận thù hóa giải (2015, VTV1) được xây dựng từ câu chuyện có thật, khai thác những mâu thuẫn kéo dài qua nhiều thế hệ gia đình. Năm 2016, Giá của nụ cười đưa đạo diễn này đến gần hơn với thể loại hình sự, khi nội dung xoay quanh chuyên án triệt phá đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Năm 2017, Vực thẳm vô hình phát trên VTV3 do Lê Minh đạo diễn khai thác đề tài tội phạm, xây dựng hai tuyến nhân vật đối đầu giữa lực lượng công an và băng nhóm tội phạm, với nhiều tình tiết điều tra và hành động. Ngoài các dự án kể trên, Lê Minh còn tham gia một số phim truyền hình khác như Hạt bụi hạt đời, Hương phù sa, Bí mật chôn vùi.

Các tác phẩm của Lê Minh thường hướng đến đề tài gia đình, đạo đức xã hội và những lựa chọn mang tính bước ngoặt của nhân vật. Nhiều phim lồng ghép yếu tố giáo dục, phản ánh các vấn đề đời sống đương đại, từ đó tạo được sự gần gũi với khán giả truyền hình đại chúng, đặc biệt là nhóm người xem trung niên.

Sau năm 2017, cùng với sự thay đổi của thị trường nội dung khi các nền tảng số phát triển mạnh, phim truyền hình truyền thống dần giảm sức hút, Lê Minh hoạt động thưa thớt. Anh ít xuất hiện với các dự án mới, không còn duy trì tần suất sản xuất như giai đoạn trước.